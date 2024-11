Enroque en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Gutiérrez reiteró apoyo al reclamo universitario

La periodista dialogaba con el informante luego de conocer que el rectorado inició las gestiones para convocar a los diputados nacionales y plantearles la preocupación por el presupuesto 2025 y las partidas que se asignarán a las Universidades Nacionales. En diálogo con LV16, el diputado Carlos Gutiérrez se mostró confiado en que conseguirán el quórum para tratar la ley que modifica los DNU y reiteró su apoyo al reclamo universitario.

Informante: Vi que el rectorado ha convocado a diputados para poder dialogar sobre la situación de la Universidad. ¿Escuchó a Carlos Gutiérrez hoy? No habló puntualmente de ese tema pero mencionó que van a seguir planteando lo del presupuesto de las universidades.

Periodista: Sí, estaba la rectora ahí cerca. Probablemente intercambiaron algunas palabras.

I: Esto desde ya pone un poco más la lupa en la diputada (Belén) Avico. Si no llega a asistir o aunque sea sumarse de manera virtual, quedará un poco más expuesta. Dicho sea de paso, se me dio por chusmear el Instagram. Me gusta ver la fuerte agenda que ha tenido por estos días con el sector productivo. Lástima que no le podría dejar un mensajito en sus posteos. Se ve que siguen cerrados los comentarios (risas).

P: Fuera de eso, me parece que lo más esperado es que no participe. Por más expuesta que quede.

I: Sin dudas. Ya está claro que está alineada con (Patricia) Bullrich y no va a correrse de eso. Igual, yo también quiero saber que va a hacer el radical Luis Picat, por ejemplo. Seré pesimista, pero si descartamos los libertarios y los de Juntos por el Cambio que no apoyaron el proyecto, no nos quedan muchos. Y de esos, no creo que participen todos.

P: Pienso igual. Habrá que ver quienes confirman.

I: Y a todo esto, no nos olvidemos de que a fines de noviembre tenemos la Asamblea Universitaria. Ahí también se van a estar abordando cuestiones vinculadas al presupuesto del año que viene.







La República de Banda Norte

El dirigente radical conversaba con el periodista y le hacía un comentario sobre los festejos del Día de la Ciudad.

Dirigente: Tengo una duda…(Guillermo) De Rivas, ¿es intendente de Río Cuarto o de la República de Banda Norte? (risas)

Periodista: ¿A qué se debe esa chicana?

D: No sé si se dio cuenta, pero parece que las principales acciones de este Gobierno están enfocadas en el barrio del intendente. Se nota mucho…

P: ¿Le parece mal?

D: Solo es un comentario. Hoy (por ayer) me comentaba un referente de la cultura local que no vieron bien que se repartan las actividades entre el centro y el Parque Sarmiento. En la plaza San Martín van a hacer el clásico Pericón, pero al rato toda la gente se tiene que trasladar hasta el parque para el festejo central. Aparentemente les han pedido que desistan, pero en la Muni les clavaron el visto y todo siguió según lo planeado.

P: Es que lo fuerte es la previa del Otoño Polifónico. Es el evento cultural más fuerte del 2025, dicen…

D: Pero es el día de la ciudad, a eso voy. Hace unos días presentaron lo del fin del transbordo de colectivos y el primer barrio en implementarlo es Banda Norte. ¿Qué va a tener que hacer el resto de la ciudad mientras tanto? Si creen que es un beneficio para la población lo que van a implementar, ¿por qué solo para los vecinos del norte? ¿No era mejor sacarlo de una?

P: Todo debe tener una explicación.

D: ¡Seguro! No creo que De Rivas sea un “termo”, pero estas cosas hacen pensar que un poco sí. Sin dudas, tiene una preferencia por su barrio…

Festejando…fuera de la ciudad

El informante del oficialismo le comentaba al periodista sobre una situación que se dio entre domingo y lunes.

Informante: Resulta que, el domingo a la tarde, el intendente (Guillermo De Rivas) mandó un mensaje de difusión para que lo acompañaran todos en el acto de Plaza Roca a las 10 de la mañana. El pedido fue para todo su equipo, pero también para la militancia peronista que lo acompaña desde la campaña. Le digo, hubo una linda convocatoria, pero no todos acataron…

Periodista: ¿No? ¿Faltó alguien de peso?

I: No. Pero le cuento que en algunos grupos hicieron comentarios sobre un ex funcionario del llamosismo que, mientras todos estaban celebrando en la ciudad, subió imágenes de una escapada que se hizo a las sierras chicas.

P: ¿Nombre?

I: ¡No! No voy a quemar a nadie. “Lunes en la oficina”, el mensaje de este ex funcionario. Le cuento que al intendente le habría llegado la imagen que subió en stories. A algunos compañeros les cayó mal esta actitud…

P: Porque ellos sí se tuvieron que levantar temprano (risas). Aparte, si hoy no está en funciones, ¿qué tiene de malo?

I: Cada uno hace lo que quiere con su tiempo, pero hubo un pedido expreso del intendente.

P: Capaz a esta persona no le llegó. Por lo que cuenta, es “ex funcionario” así que…

I: Hay pica entre los que se quedaron afuera de la Muni y el intendente, pero no tiene que quedar tan a la vista. Después en campaña aparecen todos a militar lo mismo…eso es lo “bueno” del peronismo, que nunca te faltan los números (risas).

SUOEM: Se viene la paritaria

El sindicato que nuclea a los trabajadores municipales (SUOEM) tendrá paritarias este martes y pondrá el foco en sostener el salario y avanzar en los concursos abiertos. El informante llegaba a la periodista.

Informante: Hace poquito fue el Día del Trabajador Municipal y ahora se viene la paritaria.

Periodista: Me sirve el dato. ¿Cuándo se sientan a negociar?

I: Entiendo que este martes. Más allá de lo salarial, está el tema de los concursos abiertos. La buena noticia que está cerca de concretarse es el tema habitacional también. Se está modificando el convenio para la adjudicación de 60 lotes. Por el tema de los concursos, es algo que la actual comisión viene planteando hace tiempo y se espera avanzar en ese sentido porque todavía queda mucha gente que es contratada a pesar de prestar servicios hace muchos años en la Municipalidad.

P: ¿Hace poco puede ser que hubo un encuentro grande en Córdoba? Con (Rubén) Daniele.

I: Así es. Se abordó la situación de los municipales en toda la provincia pero, más allá de eso, hay un fuerte acompañamiento de Daniele a la conducción local y que se está viendo desde hace rato. Por ejemplo, cuando se dieron a conocer los despidos a fines de julio, Daniele sacó un video junto a integrantes de la comisión directiva local y fue muy tajante con De Rivas.