Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Perder el avión

La periodista recibía un mensaje del informante sobre Aerolíneas Argentinas y el cese de operaciones en Río Cuarto por tres meses.

Informante: ¿Se enteró lo de los vuelos? Supuestamente es porque Río Cuarto es “temporada baja”en el verano pero creo que esta frecuencia se utilizaba más que nada para cuestiones laborales. Es una lástima. Y esto ya lo vivimos antes pero dudo que el Municipio pueda tirar un salvavidas como pasó hace unos meses.

Periodista: Estaba pensando eso. No he escuchado nada de parte del Municipio aún. Las gestiones en su momento fueron bien vistas por algunos sectores pero también muy criticadas por otros.

I: Es que quizás no estaba mal que alguna pata del Estado cubriera esas plazas que no eran ocupadas para no perder conectividad con Buenos Aires. Pero quizás podría haber sido la provincia, ya que no solo los riocuartenses utilizan ese servicio. Es una cuestión regional diría yo. Pero bueno, es super entendible que haya vecinos que en su vida se subieron a un avión y sientan que, con sus impuestos, de alguna manera están financiando el viaje de alguien más pudiente.

P: Entiendo que eso hace rato que no se hace. Me parece que incluso antes de que asumiera De Rivas.

I: Pero fue quien realizó las gestiones cuando era secretario de Gobierno, por lo que le llueven las flores por un lado y los tomatazos por otro. Insisto, un tema que despertó opiniones divididas pero que ahora, con la situación complicada que atraviesa el país y la propia Municipalidad que nuevamente registró déficit, dudo que el Municipio tire un salvavidas nuevamente. No obstante, es una gran pérdida la que vamos a tener en estos tres meses.

Fricciones por toma de exámenes

El informante del ámbito universitario llegaba a la periodista con un comentario sobre la decisión del gremio docente de no tomar exámenes finales a raíz de la falta de respuesta ante el reclamo salarial. Según informó Puntal, el gremio docente analizaría la medida en cuestion tras el primer turno de exámenes en noviembre.

Informante: La FURC sigue firme pidiendo que no se eliminen los turnos de exámenes de noviembre/diciembre. Dicen que entienden el reclamo docente pero que esto perjudicaría fuerte al estudiantado.

Periodista: ¿El gremio planteó algo después?

I: Hasta donde sé, la decisión ya se había discutido en asamblea y se avisó con tiempo. También se aclaró que esto no iba a afectar el rendimiento académico, en el sentido de que no se iban a perder condicionalidades o esas cuestiones. Aún así, puedo entender que la FURC plantee esto porque representan a los estudiantes. Pero parece que esto podría estar sujeto a revisión…

P: ¿Se puede reconsiderar?

I: No es que hayan dicho eso, pero al menos se evaluará el impacto de la medida en el primer turno de noviembre, que es justo antes de la Asamblea Universitaria.

P:Hablando de eso, hay mucha expectativa también. Los intendentes del Gran Río Cuarto se han reunido con la rectora.

I: Esos gestos siempre son bien recibidos y fortalecen el reclamo pero hubo algo luego de la asamblea interclaustro que marcó una fuerte división. El hecho de no haber tomado medidas de fuerza más contundentes no cayó bien en algunos sectores. Y ojo, esto no quiere decir que haya tenido que hacerse una toma pero hubo muchas decepciones. Especialmente con una gran parte de la dirigencia estudiantil que, quizás sin querer, terminó siendo bastante funcional a este gobierno. Sino no hubieran viralizado el video los propios referentes de LLA. Esperemos que no pase algo similar con la asamblea de fines de noviembre.

Ojos “bien en alerta”

El dirigente llegaba a la periodista y le compartía las declaraciones del abogado especialista en Derecho Penal, José Sagarraga, en diálogo con el programa Así son las cosas. Sagarraga consideró que el programa “Ojos en alerta” (recientemente presentado por el Municipio) es inconstitucional y que “el intendente, que es abogado, ya debería saberlo”.

Dirigente: Muy interesantes los dichos de Sagarraga pero más interesante la réplica. ¿La vio?

Periodista: Me perdí esa parte. Sé que Sagarraga dijo que las denuncias por “actitudes sospechosas” remontaban a la época del Código de Faltas.

D: Entre otras cosas, sí. Pero más allá de cuestionar al intendente, le había apuntado al secretario de Prevención y Convivencia y dijo que planteaba “un disparate” y que necesitaba asesorarse. También dijo que ningún fiscal ordenaría la detención de una persona por este programa. Y ahí vino la réplica en Twitter (ahora X). Básicamente, le dijo que lea y se instruya porque sino “después quedan como burros” y le sugirió que, en todo caso, realice una presentación de inconstitucionalidad. “Pero no lo van a hacer porque no son serios y es todo para la tribuna”, dijo. Se picó fuerte.

Estudiantes pidieron por la extensión del BEG

El informante le comentaba al periodista sobre una reunión que se produjo en el Centro Cívico de la capital alterna entre estudiantes y autoridades del Gobierno provincial.

Informante: Che, parece que hubo movimiento en el Cívico hoy a la mañana (por ayer). Estuvieron integrantes de la asamblea estudiantil de la Universidad. Están pidiendo que se estire el tiempo disponible para que se utilice el Boleto Educativo Gratuito…vio que siempre hay problemas con el desfasaje entre el cronograma universitario y el de Provincia.

Periodista: ¿Los recibió alguien?

I: Tengo entendido que (Juan Manuel) Llamosas y Raúl Retamozzo (delegado de la Secretaría de Transporte). Dicen que fue positiva la reunión y que la gente del Cívico se comprometió a trabajar el pedido. El rumor es que el gobernador (Martín Llaryora) anunciará en estos días que se extenderá el plazo para utilizar el BEG, más allá del costo. El tema es lo que pasará el año que viene…

P: ¿No adelantan la ventana de uso?

I: Creen que va a estar difícil. Hay un problema con el cronograma de la Universidad y siempre arranca antes de que empiece a funcionar el BEG. La Uni les manda a ellos que el año arranca a mediados de marzo, pero muchos estudiantes ya andan en febrero por el ingreso y los exámenes. A eso lo tienen que resolver entre Provincia y la Universidad. Eso están pidiendo los pibes, que se pongan de acuerdo y no se sigan tirando la pelota entre ellos. Le digo, es un tema para seguir…