Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







UCR y los “trapitos al sol”

La periodista recibía un mensaje del informante sobre la reunión en la Casa Radical en la que se realizó un balance de la elección municipal. El ex presidente del Concejo Deliberante, Claudio Miranda, manifestó su opinión y generó rispideces en el encuentro.

Informante: Obviamente… se picó en la Casa Radical. Pero quiero aclarar que no fue durante toda la asamblea. De hecho, la instancia fue pensada para realmente hacer un balance que nos sirva a futuro, rescatar lo positivo, señalar los errores pero siempre proyectando hacia delante.

Periodista: Y en algún momento se iba a romper con tanta paz (risas). ¿Qué pasó?

I: Cómo le digo, no es que nos tirábamos flores pero todo parecía ir por la vía constructiva. Llamó la atención la intervención de Miranda. Ojo, en algunas cosas le doy la derecha: en algún punto se le dio mucha bola a las consultoras. También dijo que se dejaron de lado a los dos ex intendentes que “fueron los únicos que ganaron algo”...

P: Supongo que ese fue el golpe más duro.

I: Quizás, pero sobre todo la forma. Y si le pregunta a varios correligionarios, le van a decir lo mismo.

P: ¿Ya no está con (Gabriel) Abrile?

I: No me consta. No sé bien cómo está jugando Miranda ahora pero claramente había bronca guardada. En fin, nada nuevo bajo el sol. Salvo los trapitos que se sacan siempre (risas).

Río Cuarto, con el estacionamiento más caro

El dirigente radical compartía con el periodista algunos datos que surgían de un estudio local sobre la situación del estacionamiento medido.

Dirigente: Che, no sé si le llegó, pero hay un informe que hizo la Unión de Usuario y Consumidores de Córdoba en la ciudad, midiendo la situación del parquímetro y comparándolo con otras ciudades de la provincia. ¿Sabía que tenemos el estacionamiento medido más caro de Córdoba?

Periodista: No lo tenía en números, pero tenía la sospecha (risas).

D: Dicen que en Capital cuesta $360, igual que en Villa María. En Carlos Paz cuesta 250 pesos, en Río Tercero 200 pesos y en Bell Ville 110 pesos. El más caro de todos está en San Francisco con 400 pesos. ¿Sabe cuánto cuesta acá?

P: Obvio. He estacionado en el centro (risas). Son 600 pesos por hora.

D: ¡No puede ser tan caro! Capaz uno no se da cuenta porque vive en la vorágine de lo cotidiano, pero miras esa comparativa y caes en la cuenta. Como pasaba hasta hace no tanto con los colectivos, las cosas salen más caras acá que en Córdoba, que tiene más habitantes, más distancias…

P: Más recaudación, también…

D: Sí, pero hay que pensar en que el tránsito está desordenado aún cuando subís el costo del parquímetro. Por ejemplo, en Alta Gracia el pago es voluntario. En otras localidades te dejan una hora gratis antes de empezar a pagar y capaz que algunos directamente lo sacaron porque se dieron cuenta de que no funciona. Yo creo que la diferencia está en que acá el servicio de los parquímetros está concesionado. Ahí está el tema…

P: Coincido. Ahora, no es un tema de ahora.

D: Es verdad. Con esto no podemos caerle al peronismo, sino a los que malacostumbraron al vecino a pagar más caro por todo. Debería haberse resuelto este tema hace tiempo. Con lo que salen las cocheras y los estacionamientos privados, no puede ser que no puedas acercarte al centro sin pagar una fortuna. Ni hablar cuando se te acerca un trapito y tenes que poner unos pesos más. Por eso muchos optamos por dejar el auto lejos. ¡Caminar es saludable! (risas).

Natali, señalado por tener “doble vara”

La periodista recibía un mensaje del integrante del Ejecutivo, quien hacía una observación sobre el concejal nazarista, Guillermo Natali, luego del debate del Presupuesto 2025 en primera lectura.

Integrante Ejecutivo: Parece que hay una doble vara muy fuerte y quedó demostrado en la sesión de hoy.

Periodista: ¿Por quién lo dice?

I E: Por algunos concejales nazaristas. Más bien, por Guillermo Natali. Me llama la atención que se acerque tanto al Ejecutivo, participando de varios actos de gobierno y después nos raspe de esta manera.

P: Bueno, de los actos podría participar cualquier persona si quisiera (risas).

I E: Está claro y me parece bien. De hecho, en este período se ve a varios concejales opositores en algunas actividades como el acto del Día de la Ciudad y otros eventos. Y está buenísimo mostrar unidad y apertura. Pero al Guille lo venimos viendo en muchas actividades, casi como si fuera uno más de nosotros. Por eso nos choca cuando nos pega tanto en el Concejo.

P: ¿Y por qué creen que pasa?

I E: Eso habrá que preguntárselo a él pero fíjese lo que fue la sesión de hoy y va a darse cuenta.

P: Creo que hace un tiempo quedó claro que La Fuerza del Imperio no sería la oposición “soft”. No me puede negar que han quedado medio tensas las cosas, sobre todo después de la elección.

I E: Calculo que el Guille está en una situación un poco más rara. Fue parte mucho tiempo de este espacio político y, de hecho, sigue siendo parte del PJ. Sería raro para él no participar o formar parte de varias actividades. Pero insisto, ya que muestra tanta cercanía con nosotros, uno no espera que nos salga a matar así. A mi entender, hay una doble vara ahí o alguna otra pretensión que desconozco.