“Defender” la tasa

El informante llegaba a la cronista para dialogar sobre la tasa municipal de EPEC que comprende aquellos conceptos que el gobierno nacional planteó que debieran dejar de cobrarse ya que “exceden” a la propia prestación del servicio. El Municipio de Río Cuarto alega que dicha tasa está amparada en una ley provincial, por lo que la resolución de una secretaría nacional no podría pasar por alto la normativa. En diálogo con Telediario Digital, el secretario de Economía, Pablo Antonetti, señaló que en Río Cuarto esta tasa se destina al pago del alumbrado público, el servicio en las distintas dependencias municipales y el funcionamiento de la planta de líquidos cloacales.

Informante: Hace unos días le comenté que estaba el tema de la tasa municipal en la boleta de EPEC y que la Muni quería buscar la manera de defenderla. Bueno, ya salió a hablar el secretario de Economía y quedó claro que es una tasa muy significativa para el Municipio. No se van a resignar.

Periodista: ¿Ya hay algún reclamo del Municipio a Nación?

I: Entiendo que primero debiera ser la propia empresa la que ponga sobre la mesa la normativa provincial que permite el cobro de estos conceptos. Para que tenga una idea, cerca de 300 millones estaría implicando este cobro y está destinado al alumbrado público, a la planta cloacal. Ojo, esta resolución nacional claramente afectará a varios municipios. Pero entiendo que acá puede generar un debate interesante porque hace poco el intendente anunció la quita de 88 tasas. Claramente, no está incluido este concepto y el Municipio no descarta hacer su propio reclamo en caso de que Nación insista con esta quita.

P: En Ecogas también quedaban algunos ítems.

I: Muy insignificantes, por lo que dijo Antonett. Ya a partir del año que viene no estarán contemplados. No hay problema por el gas, el tema es EPEC. Pero confían en que la normativa provincial prevalecerá.

Confianza en el repunte

El informante dialogaba con el periodista sobre la situación del comercio en la ciudad tras conocerse un nuevo relevamiento del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS).

Informante: Hace unos días hablaba con un amigo comerciante que me contaba que, pese a la crisis, las ventas venían repuntando. Recién leo que el CECIS estaría confirmando eso.

Periodista: Es cierto. Salieron los datos de octubre. Dicen que las ventas subieron casi un dos por ciento, comparadas con octubre del 2023.

I: Fue del 1,81 por ciento para ser más exactos. Sorprendente, la verdad. Lo que me llamó la atención es que también hubo suba mensual en las ventas con respecto a septiembre, casi del 4,5 por ciento. No lo vi venir, pero se estaría cortando con un año entero de caídas. ¿Y si sale bien? (risas).

P: Según leí, hay rubros importantes que no levantan.

I: Pero también hay otros que subieron bastante. Alimentos casi el 9 por ciento, neumáticos y repuestos el 8, indumentaria también el 8 y electrodomésticos un 5 por ciento. Digamos que fue notoria la mejoría.

P: ¿A qué se habrá debido?

I: Levantó el consumo. Simple. Después podemos pensar por qué la gente compró más, si tiene que ver con que octubre fue un mes con ofertas o si es por el día de la madre, si los alimentos están a la baja y todo se vuelve más accesible. Los especialistas sabrán, pero Río Cuarto es el fiel reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Habrá que ver qué pasa en noviembre.

Sin novedades, sin vuelos

El periodista dialogaba con el dirigente del peronismo sobre la situación de Aerolíneas en Río Cuarto y el corte de los vuelos desde el 31 de diciembre.

Periodista: ¿Novedades del tema vuelos? Algunos se están poniendo entre ansiosos y preocupados.

Dirigente: No es para menos. Yo le digo que está confirmada la decisión de la empresa. Por ende, del Gobierno nacional…

P: ¿Y sabe si puede haber soluciones?

D: No lo sé, la verdad. Están charlando mucho con Buenos Aires en la Municipalidad. Capaz se sepa algo más esta semana, pero el panorama no es positivo. Dicen que no es rentable la línea, por lo que infiero que le piden a la Municipalidad que ponga más plata para cubrir los boletos ociosos. Y ahora al intendente (Guillermo De Rivas) no le queda otra que actuar. Si no hubiera intervenido en abril, hoy no tendría la presión de volver a hacerlo. Eso sí, capaz se le complicaba ganar la elección si no se metía.

Problemas por el SADAIC en egresos

El informante comentaba sobre una situación que tuvo lugar el pasado fin de semana en una fiesta por el egreso de sexto año de un colegio de la ciudad.

Informante: Estuve en un egreso que se hizo en el salón de la Rural y se armó lío. Parece que en un momento de la noche aparecieron unos individuos que se identificaron como integrantes de SADAIC y ADECAPIF, pidiendo que les paguen más de un millón de pesos por la difusión de música en una fiesta. Los padres de los chicos que armaron todo se pusieron de acuerdo y se negaron a pagar, pero pasaron un mal momento.

Periodista: Pensé que el SADAIC estaba cerrado por decreto.

I: ¡Eso mismo decían en la fiesta! Por eso se quejaban con la gente que les pedía plata. Consultaron con la Defensoría del Pueblo y les dieron la razón. Parece que también ha intervenido la Municipalidad y hasta se reunieron con los padres para tratar este tema, entre otros.

P: Entonces, ¿no se paga?

I: Es el mensaje que están bajando. El tema es que la gente de SADAIC está operando a la pesca de que alguien pague lo que piden. De las pocas cosas que hizo Milei para cuidar el bolsillo de la gente (risas).

¿Y ahora? (versión UCR)

El militante radical llegaba a la periodista con las declaraciones del ex intendente y ex legislador, Juan Jure, al stream “Mesa chica” de Alfil.

Militante: Me prendí al stream del otro día. Interesante escucharlo al “Turco” después de tanto. Habló más a nivel provincial pero creo que varias de las cosas que dejó se pueden trasladar al comité local.

Periodista: Hace poco tuvieron reuniones por el balance electoral, tengo entendido.

M: Así es. Y ha sido muy bueno, salvo algún que otro encontronazo. Lo de siempre (risas). Sé que le preguntaron por Llamosas y no tuvo drama en decir que es una buena persona pero que además tuvo la buena racha de contar con un gobierno provincial que lo acompañara. Jure dijo que cuando fueron contemporáneos con Ramón Mestre y ambos gobernaban sus ciudades, no supieron hacer sinergia. Todo forma parte de un debate que tenemos que darnos como partido. Ahora prácticamente no tenemos ni una a favor. Pongo mis fichas en las autoridades nuevas porque reconfigurar esto va a llevar un buen tiempo.