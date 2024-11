Por Bettina Marengo

En un juego parlamentario pero con repercusión en la provincia, que apunta a alejar del foco a Luis Juez, el radical Rodrigo de Loredo y el hiperllaryorista Ignacio Garcia Aresca se acusaron mutuamente tras la caída de la sesión en Diputados en la que se iba a tratar el proyecto de Ficha Limpia, segunda derrota de los aliados de Javier Milei luego de que se abortara el dictamen del proyecto de reforma sindical.

El cruce se dio un día después de que De Loredo preavisara su intención de ser gobernador de Córdoba en el 2027, posiblemente iniciando el trámite de divorcio con Juez, que quiere lo mismo y que ya había dicho que le lleva “ocho kilómetros” de ventaja a su (¿ex?) aliado en esa carrera. Al Panal, que por momentos tiene saudade bipartidista, le interesa que el senador del Frente Cívico, que se jacta de tener un vínculo directo con Javier Milei, no esté solo en la cancha opositora con el discurso del “fin de ciclo” del oficialismo. Para Juez, el cruce de los diputados fue una cuestión “nimia, doméstica”, pero pese al ninguneo, no dejó de quedar anotada.

Sobre la base de la ausencia en el recinto de las diputadas cordobesistas autónomas Alejandra Torres y Natalia de la Sota, el jefe del bloque oficial de la UCR volvió a acusar al gobernador Martin Llaryora por la falta de quórum en la cámara baja, por un solo diputado, para debatir la ley que prohíbe candidaturas a cargos electivos a personas con condena judicial en segunda instancia, lo que sería un tope para la expresidenta Cristina Kirchner en 2025. En rigor, la sesión especial de la iniciativa de La Libertad Avanza y el PRO y el radicalismo había quedado empiojada por la incertidumbre sobre el futuro de la ley de Presupuesto nacional luego de que la Casa Rosada pusiera en stand by el debate.

Lo mismo (apuntar a Llaryora) había hecho el radical cuando el martes se cayó también por un solo voto el dictamen en la comisión de Legislación Laboral de Diputados para el proyecto de “democracia sindical”. En este caso, sostuvo que el cambio de Torres por Miguel Pichetto en esa comisión mencionada tiró abajo un despacho que ya no saldrá este año.

“Por Llaryora se acaba de caer Ficha Limpia en el recinto. Nos faltó un voto para el quórum. Faltaron dos diputados del gobernador. Como los teros dice una cosa y hace otra. En ésta son coherentes, hace años que se resisten a que se apruebe en Córdoba Ficha Limpia”, sostuvo el diputado, y metió el dedo en la llaga porque recién ahora, con un proyecto de la legisladora Victoria Busso, y luego de la renuncia del imputado por violencia de género Martin Gill al Ministerio de Cooperativas, el oficialismo provincial parece encaminarse a aprobar un sistema de Ficha Limpia en Córdoba. Dato: la idea de Hacemos Unidos es compatibilizar el proyecto con el de la deloredista Brenda Austin. Es difícil que salga este año: el Presupuesto provincial 2025 se lleva la agenda.

Sobre la sesión, en rigor, casi todas las bancadas, incluida el PRO y La Libertad Avanza, tuvieron ausentes y el propio jefe de Diputados, Martín Menem, no aguardó más que lo estrictamente imprescindible antes de bajar el telón.

Se sabe que García Aresca es quizá el más íntimo de los funcionarios de Llaryora y que no fijaría posición sin consultar con el Uno. Ayer en su entorno fueron tajantes al afirmar que “el bloque dio quórum” para el proyecto que limita a candidatos con condena, abriendo un interrogante sobre el lugar de De la Sota y Torres en el esquema de Córdoba Federal. A De Loredo le respondió que “miente”. “No sabe cómo hacer pie en Córdoba ni tampoco en Diputados. Por eso elucubra fantasmas para tratar de imponer conductas que ni él puede controlar. Ahora dice que trabaja para ser gobernador, sería bueno que nos diga cuando trabaja para los cordobeses”, retrucó. También metió el dedo en la llaga: el excandidato a intendente de Córdoba no pudo mantener la cohesión de su bloque en Diputados y no logro metabolizar con éxito la relación con el presidente Javier Milei, sufrió una ruptura y la pérdida de una decena de bancas que armaron rancho aparte.

En la discusión se metió De la Sota, que no viajó a CABA por motivos de salud pero que no tenía pensado dar quórum. La diputada le dijo a De Loredo que “no todos fingimos demencia”, en un tuit donde si bien torea al radical, que admitió que el radicalismo “finge demencia” con algunas decisiones de Milei, parece diferenciarse de Llaryora en su relación asimétrica con el libertario. “Querido Rodrigo, no todos fingimos demencia. Discutamos en serio el presupuesto federal 2025 con temas urgentes: obra pública para las provincias, financiamiento universitario, transporte, atención a la discapacidad, recomposición de jubilaciones, producción, tarifas y salarios”, subrayó.