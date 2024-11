Gonzalo Parodi, ex candidato a intendente UCR

Gonzalo Parodi, ex candidato a intendente UCR

“Cerrar el capítulo”

La periodista recibía un mensaje del militante radical, quien aseguraba que el balance de la elección municipal “todavía da qué hablar”.

Informante: Ya escucharon que la intervención de Claudio Miranda en la última reunión en la Casa Radical tuvo bastante impacto. Y es cierto, quizás fue algo chocante como planteó algunas cosas. Pero, ¿le dijeron algo sobre los que quieren “cerrar el capítulo” de las elecciones? Parece que no les gusta mucho escuchar críticas.

P: Me faltó esa pata de la historia. ¿Estuvo muy caldeado todo?

I: No sé si caldeado. Porque es muy necesario que tengamos esa instancia y ya Marcos Curletto (presidente del Circuito Centro) ha dado señales de que será la primera de muchas reuniones. Es más, siempre dijo que no es cuestión de “autolatigarnos” sino de ser constructivos. Pero es difícil construir hacia delante si no tomamos nota de lo que hicimos mal y algunos querrían dar vuelta la página. Los de Evolución, puntualmente.

P: Y… el candidato fue de su núcleo. Las críticas deben pegar más fuerte.

I: Hay una expresión en particular que creo que les molesta y es que la última elección fue “la peor desde el retorno de la democracia para el radicalismo”. Bueno, ellos consideran que la peor fue la que llevó a Eduardo Yuni como candidato en 2016. Por varios factores: la diferencia de puntos fue mayor, la participación también lo fue, teníamos a (Mauricio) Macri en su “prime” y que había mandado su apoyo a nuestro candidato y éramos oficialismo en la ciudad. Creen que, por varias de esas razones, no se puede comparar.

En carrera por el CPCE

El informante oficialista llegaba a la periodista con información sobre la participación del secretario de Economía, Pablo Antonetti, como candidato a delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Informante oficialista: Yo sé que el secretario de Economía está en el centro de la escena porque se está debatiendo algo clave como el presupuesto, pero le traigo otro datito por fuera de la gestión. Antonetti se está presentando como candidato a delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hay elecciones el 6 de diciembre y está tercero en la lista 1, agrupación Integridad.

Periodista: No sabía que estaba tan involucrado dentro del consejo de profesionales. Buen dato.

I O: Muy comprometido. De hecho, preside la comisión asesora del sector público. Hay aportes muy interesantes que se hacen en cuanto a capacitación y formación. Pero bueno, soy bastante ajeno a ese mundillo pero no a algunos comentarios de pasillo que he escuchado. “Fuego amigo”, si quiere llamarlo de alguna manera.

P: No me diga que hay algún “adversario” de la política en otra lista.

I O: Eso no lo sé, creería que no (risas). En realidad, son comentarios que se oyen en los pasillos de la Municipalidad. Chicanitas sobre la función pública. El área de Economía tiene un desafío enorme por delante y más ahora que estamos en pleno tratamiento del presupuesto y que se viene un año jodido para tratar de equilibrar las cuentas municipales. Bueno, por esa razón, algunos piensan que no es el momento más oportuno para otras instancias electorales.

P: De todos modos, no son roles incompatibles. Es más, por lo que me ha dicho, se complementan bastante porque hay mucho trabajo en conjunto con la Municipalidad.

I O: Claro que sí. Pero no por eso los funcionarios van a dejar de comerse el cuero cuando ven la oportunidad (risas).