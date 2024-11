Llamosismo en el Cívico: tras Novaira, ¿se suman más?

Por Julieta Fernández

Fue el propio ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, quien anunció que la ex secretaria de Educación del Municipio, Mercedes Novaira, estará a cargo de las políticas educativas provinciales en el sur de Córdoba. El ministro lo confirmó el pasado martes en una visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional. Novaira, también docente universitaria, aportará en el trabajo territorial en los departamentos del sur “para fortalecer la presencia educativa y acompañar el desarrollo de la región”, señaló el ministro.

El nombramiento de Novaira no sorprendió, ya que durante su último tramo en la Municipalidad se había mostrado en varias gestiones conjuntas con el gobierno provincial e incluso con la Municipalidad de Córdoba. “La habían fichado de antes”, dijo un dirigente llamosista, asegurando que la ex secretaria de Educación ya daba indicios de trabajo con el gobierno provincial y, además, contaba con la ventaja de ser una de las funcionarias más cercanas a Llamosas durante su paso por la Municipalidad.

En diálogo con el programa radial Así son las cosas, Novaira señaló que acompañará a Llamosas “en esta nueva responsabilidad en recorrer los 4 Departamentos del sur de la Provincia pensando siempre la función pública con el paradigma de acompañamiento. No solo será en el plano educativo, sino en todas las políticas públicas que el gobernador anuncie desde Córdoba. Lo político nunca hay que dejarlo de lado”.

La flamante responsable del área de Educación en el Centro Cívico aseguró que, junto a Llamosas, trabajarán en el territorio en los cuatro departamentos del sur. “Voy a ir a aquellos rincones de la provincia donde el Estado le cuesta llegar, en carácter de inspectora. Me voy a sumar para trabajar y lidiar en materia de gestión para que la gente recurra al Centro Cívico y no tenga que viajar hasta Córdoba”, dijo Novaira.

Su designación inevitablemente disparó el interrogante sobre los “huérfanos” de la gestión Llamosas y su posibilidad de ser incorporados al esquema del Centro Cívico local. Se trata de nombres como el de Mauricio Dova (ex secretario de Gobierno en la primera gestión Llamosas y ex presidente del Tribunal de Cuentas en la segunda), Ricardo Rojas (ex subsecretario de Políticas Sociales) e incluso nombres del schiarettismo pero que también formaron parte de la gestión como Marcelo Bressán (ex secretario de Servicios Públicos) y Darío Fuentes (ex presidente del Concejo Deliberante).

El nombramiento de Novaira, quien ya se encuentra cumpliendo sus respectivas funciones, encendió las alarmas en aquellos que quizás aún estén aguardando algún “gesto” de parte del gobierno provincial a partir del propio Llamosas, quien tiene un rol jerarquizado con rango de ministro. “Se dicen muchas cosas pero lo cierto es que las únicas figuras de Río Cuarto con lugares en el gabinete provincial son Juan Manuel y Mercedes”, manifestaban desde el Centro Cívico a este medio. Sin descartar la posibilidad de nuevas incorporaciones pero con una mirada más “realista” a casi un año de la asunción del gobernador Martín Llaryora y casi cinco meses de la asunción de Guillermo De Rivas en la Municipalidad.

Un aspecto que también resaltaron desde el Centro Cívico es que no habrá “gabinete del sur”, más allá de que algunas funciones como la de Llamosas (como referente del gobierno provincial en general) y de Novaira (en el área de Educación en particular) tengan un anclaje fuerte con los cuatro departamentos de la zona. “El horno no está para bollos”, dicen algunos dirigentes en relación a las reacciones que podrían generar varios nombramientos al unísono.