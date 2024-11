El gobierno quiere su reforma política

Por Javier Boher

El gobierno ha asumido un mandato transformador de la realidad, uno que le ha sido encargado por el soberano. Aunque esto es efectivamente así, no significa que deba extenderse sobre todos los ámbitos del país, sino específicamente sobre aquellos que no funcionan, siendo el más evidente el plano económico. A algunos puede no gustarle la política, pero eso no significa que funcione mal.

La Libertad Avanza es un partido en formación. Milei llegó a la presidencia representando a un conjunto abigarrado de partidos políticos que incluso carecía de una identidad propia: había como símbolo un águila y un león, con el violeta en unos distritos y el aurinegro en otros. Se está construyendo desde arriba, desde el Estado, de una manera poco orgánica y representativa del sentir popular. Llegaron a la política desde afuera, pero poco a poco se van a ir aquerenciado: la casta trata bien a los suyos. Pese a ello, la pulsión refundadora es difícil de contener, por lo que van a tratar de cambiar las reglas de juego que les permitieron llegar a dónde están, por eso lanzaron un anuncio se reforma política con algunas cosas que mejorarían el sistema y otras que definitivamente lo harían peor.

Cualquier persona medianamente instruida sabe que la democracia cuesta plata. Esto no significa que sea un gasto, sino que es una inversión. Así como un atleta necesita zapatillas de correr o un futbolista un par de botines, la democracia necesita partidos que la hagan funcionar. El sistema representativo necesita de esa intermediación; el sueño plebiscitario arranca bárbaro , pero al final siempre termina siendo una pesadilla. A algunos economistas el autoritarismo les encanta porque es barato en términos económicos, pero deberían reconocer que cuesta mucho en términos sociopolíticos.

Una de las propuestas es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, las PASO, una herramienta que el kirchnerismo adoptó tras la derrota legislativa de 2009. Seguramente hay cosas para modificar, pero eliminarlas sería perjudicial, salvo que se las reemplace por un sistema de doble vuelta obligatoria al estilo francés, en el que se reconozca la victoria en primera vuelta al que cruce el umbral del 50%, pero que se sostenga entre los que superen el 12,5% si nadie llegó a más de la mitad de los votos.

Las PASO han sido más que una encuesta, porque ayudaron a ordenar la oferta electoral. El hecho de que no abunden las internas en las PASO no es porque no hayan funcionado, sino porque fueron un incentivo para acordar previamente, principalmente alianzas. Pocos recuerdan que Llaryora es gobernador porque fue el único que se animó a plantarle una interna a la vieja guardia cordobesista allá por 2013. El sistema generó condiciones de competencia y alternancia como nunca, al punto de que tres partidos distintos han llegado a ganar la presidencia en espacio de una década.

Siguiendo lo dicho más arriba del caso francés, otra de las propuestas es la de subir los umbrales electorales para eliminar opciones que se terminan llevando 10 puntos en una elección sin acceder a ningún cargo, dificultando la creación de mayorías y premiando a las minorías de obstrucción. Pocos deben recordar el caso de aquella candidatura de un señor de apellido Juez por el Nuevo Partido, una artimaña del peronismo para perjudicar a Luis Juez del Partido Nuevo. Quizás no sea significativo, pero cuando una elección se puede llegar a definir por medio punto o menos eso toma otra relevancia.

Para el caso de los umbrales necesarios para no perder la personería partidaria la propuesta incluye elevarlo al 3% durante dos elecciones seguidas. A esto ya lo resolvieron hace rato con el umbral que existe hoy. Los partidos chicos se integran en un frente un año de elecciones generales y van solos cuando es una elección de medio término. Eso va pegado al verdadero negocio que tenían esos sellos de goma, la impresión de boletas, algo que desaparecerá con la nueva Boleta Única.

Como el gobierno suele torcer la información para respaldar sus argumentos, sostiene que todo eso es un negocio de los partidos, tal como lo sería la financiación del gasto partidario. Sin embargo, además de ser una obligación constitucional, es importante para la salud de la democracia, porque mejora la competencia. Si los aportes son proporcionales al caudal de votos, subir el umbral para reducir la cantidad de partidos va a significar menos partidos, pero más fuertes. No hay que llorar por el FIT y su 2%: que se terminen integrando al kirchnerismo y simplifiquen las cosas para el resto.

El intento de desfinanciar a los partidos lleva aparejado la remoción de límites a los aportes privados, dando más opacidad a un sistema que incluso hoy -como muchas trabas- ve aportes privados de plata negra fluyendo hacia los partidos. Imaginemos, por ejemplo, que la valija de Antonini Wilson hubiese sido un aporte legal a nombre de PDVSA. Si, confirmaríamos que era plata venezolana, pero no podríamos hacer nada al respecto.

por último, la eliminación de publicidad en medios y la.propuesta de acortar el tiempo a la elección del límite de publicación de encuestas marca que el debate ya nace viejo: la ley actual no está mal, pero es anacrónica; hay que regular redes y mejorar la competencia en ese plano en lugar de preocuparse por plataformas que ya no son tan importantes. Hay que recordar a Massa pidiéndole a la gente que vaya a internet a consultar; allí había pagado publicidad para ser la primera opción del buscador.

Por último, y breve, la idea de suspender los debates presidenciales. Con lo que costó tenerlos, sacarlos sería una locura. ¿Qué mejor que ver a los candidatos exponiendo lo que son, independientemente de sus ideas? Nos hubiésemos perdido a Massa el matón, por caso.