Por el accidente del colectivo, nuevos cruces entre oficialismo y oposición

Por Gabriel Silva

A raíz del accidente que se produjo ayer al mediodía en Nueva Córdoba y que terminó con un colectivo con los colores de Ersa que presta servicio para Tamse incrustado en un kiosco, dejando además el saldo de dos personas heridas, volvieron los cruces entre el oficialismo y la oposición por la situación del transporte en la Ciudad.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, quien tiene dentro de su órbita el área de transporte desde marzo pasado en la gestión del intendente Daniel Passerini, sostuvo en horas de la siesta que “el colectivo tuvo un desperfecto mecánico, el conductor actuó según protocolo protegiendo a pasajeros y bloqueando la unidad”, dijo en sus redes. Desde donde, además, aclaró que la unidad “cuenta con ITV al día”. “Por causas que están siendo investigadas, la unidad se desbloqueó e impactó a dos peatones y un comercio”, agregó en sus redes el funcionario municipal.

En las cuales también destacó el trabajo de policía de tránsito y del 107 en el lugar.

No obstante, por el siniestro, el lugar -y la hora- en el que ocurrió, además de la imagen de Ersa, firma que dejó de formar parte del sistema de transporte en marzo pasado, la oposición a Passerini dentro del Concejo Deliberante salió al cruce. Sobre todo, los bloques mayoritarios de ese arco como el radicalismo y el juecismo.

En el caso de la UCR, la jefa del bloque, Elisa Caffaratti, sostuvo que “otra vez un colectivo en malas condiciones puso en riesgo la vida de pasajeros y dejó a ciudadanos gravemente heridos”. “Hablan mucho del transporte metropolitano, pero ¿alguien controla realmente las condiciones de los colectivos?”, disparó la referente en la ciudad de Rodrigo de Loredo.

Asimismo, en el Frente Cívico, la bancada que lidera Graciela Villata optaron por el hermetismo, aunque reconocieron en la elaboración de un sólido pedido de informe a presentar en las próximas semanas. “Estamos hace tiempo trabajando en una serie de irregularidades del sistema de transporte en Córdoba. Hoy estábamos en el recinto, dudamos de impulsarlo en este momento y decidimos que no para que no se tome como oportunista cuando realmente no lo es”, dijo un integrante del bloque juecista a la salida del Concejo.

Ambos armados hace rato pusieron la lupa en la situación del transporte en Córdoba. De hecho, en el verano y previo a la salida de Ersa habían impulsado una serie de pedidos de informe para saber en qué situaciones estaban los coches de la empresa de origen correntino, cómo estaban las unidades que iban a quedar y por qué Tamse, en lugar de “absorber esa flota obsoleta, no contrató colectivos en condiciones”, dijeron.

Como el período de sesiones ordinarias se va a extender hasta diciembre, porque el Presupuesto 2025 se presentó luego de la presentación de la ley de leyes en la Unicameral, casi con seguridad la oposición va a introducir la situación del transporte en los últimos debates del año.

El accidente

El siniestro se produjo ayer al mediodía en la intersección de Chacabuco y Bv. Illia, por causas que se tratan de establecer la unidad de Tamse de la Línea 23 se quedó sin frenos, el chofer hizo descender a los pasajeros de la unidad, aunque al parecer hubo un desperfecto en el freno de mano que provocó que cruzara sin nadie a bordo esa peligrosa intersección.

Como saldo, dos mujeres de 50 y 74 años fueron trasladadas al Hospital de Urgencias donde quedaron en observación. La causa está en manos de la Justicia.