“Sale con todos o no sale”

En vísperas de una nueva sesión del Concejo Deliberante, el periodista consultaba a su informante sobre los temas que podían ingresar en el orden del día.

Periodista: Me dicen que había mucho movimiento esta mañana en el Concejo. ¿Se aprueba algún proyecto fuerte este jueves?

Informante: Doy fe de que hay muchas reuniones. Parece que el oficialismo quiere sacar cuanto antes alguna de las ordenanzas fuertes que mandaron. Sería la de Espectáculos Públicos…

P: ¿Sale este jueves?

I: Es lo que quiere el peronismo, pero no a cualquier costo. Vino gente del Ejecutivo a reunirse con bloques de la oposición para buscar apoyo.

P: El domingo salió un comunicado de la Municipalidad donde decía que el tema entraría en la sesión del 12 de diciembre. ¿Les agarró el apuro?

I: Necesitan promulgarlo antes que empiecen las fiestas de fin de año. Hay varias cosas para planificar y ejecutar la nueva ordenanza en cuanto antes.

P: ¿UDQ?

I: “Último Día de Quinto”. En nuestros tiempos no había de esas. El Gobierno quiere que estas fiestas no se hagan en quintas privadas fuera de la ciudad y cuidar a los pibes. Para eso, van a habilitar a los boliches para que entren menores.

P: Entonces, están buscando apoyo. ¿Lo conseguirán antes de la sesión?

I: A última hora se sabrá, pero me dijeron que estaban muy cerca. Necesitaban trece firmas para meterlo sobre tablas. Seguro ya tienen los votos, pero sale con todos o no sale. Es el pedido del intendente.

¿Nazarismo vuelve al EMOS?

El periodista recibía el dato de un informante que sigue de cerca los movimientos del Boletín Oficial del Gobierno de Río Cuarto.

Informante: Anduve chusmeando el Boletín Oficial y me encontré con una bombita. De esas que les gustan a ustedes. ¡Digna de enroques! (risas)

Periodista: A ver… ¿qué tiene?

I: Revisando, me encontré con el decreto n° 300/2024, con fecha del 12 de noviembre. “Contrátense, en forma directa, los servicios del Abg. César Alejandro Brito Riviere”, dice en este nombramiento para el Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS). ¿Le suena ese nombre?

P: La verdad que no…

I: Bueno, le comento lo que tengo entonces. Este hombre estuvo trabajando en alguna oficina nacional durante la gestión de Alberto Fernández, me cuentan. Parece que es alguien más vinculado al kirchnerismo, pero que siempre se mantuvo lejos de los reflectores. Pero lo fuerte es que lo que hizo en última campaña municipal.

P: Trabajar en la campaña de Hacemos Unidos por Río Cuarto, imagino…

I: ¡Error! Fue uno de los que militó a Adriana Nazario. Fuerte, ¿eh?

P: ¿En serio?

I: Mire estas fotos. Son de actos en los que estuvo acompañando a “la gringa”.

P: El trabajo de inteligencia que está haciendo usted es llamativo (risas).

I: ¡Son todas imágenes públicas! Están en las redes de la ex candidata. Lo que quiero decirle es que esto confirma que, por medio de esta contratación, el nazarismo vuelve al EMOS. Tengo la teoría de que esto puede ser un pequeño paso en la integración de La Fuerza del Imperio del Sur al oficialismo, pero no sé…

P: ¿Usted cree? Pensé que estaba todo mal entre nazaristas y derrivistas.

I: No sé si está todo mal y creo que, si los ordenan un poco, las tropas se alinean. Pero me da la sensación de que no muchos deben estar al tanto de qué este contratado militó para los contrarios en la campaña.