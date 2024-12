Kueider sin papeles

Por Javier Boher

Siempre tengo algún recuerdo para aportar a estas notas, porque todos podemos rastrear en nuestro pasado las trazas de lo que creemos y de lo que nos hace ruido. Hemos sido moldeados por golpes fuertes y suaves roces, todos dejando su marca en lo que somos hoy.

Esta historia debe ser de segundo o tercer grado, porque me acuerdo incluso el lugar de la escuela en el que sucedió. Estábamos en clase de educación física y el profesor -tratando de animar al grupo- preguntaba qué queríamos ser de grandes. “¿Quién quiere ser político?”, dijo en un momento. Varios chicos saltaron levantando la mano, pero yo no tenía idea de qué estaba hablando. En mi casa la política era algo que pasaba después de que empezaba a sonar “Fuga y misterio” y nos mandaban a dormir porque arrancaba Tiempo Nuevo. Le pregunté a un compañero que saltaba con su mano levantada sobre eso que acababa de decir el profe, sobre qué era un político.

“Es alguien que gana mucha plata sin trabajar”, me dijo a nuestros siete u ocho años.

Pasaron tres décadas de esto, dos de las cuales las dediqué a estudiar el fenómeno en la universidad y a tratar de entenderlo desde estas páginas. Sigo sin tener bien en claro para qué sirve un político o, en realidad, qué mueve a las personas que se dedican a la política. Supongo que la respuesta estará en algún punto entre medio de “querer brindar un servicio público a la sociedad para vivir en mejores condiciones” y “querer hacer negocios para salvarse él, su familia y amigos a costa del perjuicio al conjunto de la sociedad”.

Ayer fue noticia que agarraron al senador entrerriano Eduardo Kueider tratando de entrar ilegalmente 200.000 dólares al Paraguay. Las redes fueron un hervidero, pero apenas por un rato. De a poco la gente fue perdiendo el entusiasmo y la cosa se enfrió. Kueider es peronista, fue muy kirchnerista, el año pasado se separó del bloque para acercarse al schiarettismo y ahora tuvo más que coqueteos con los libertarios. Todo sea por el poder.

Esa plata es más que lo que gana un senador en un año, a pesar de las escandalosas dietas que tienen. Es imposible que ese dinero provenga de actividades lícitas y es muy difícil que se dirija a solventar actividades en blanco. ¿Cómo se supone que la gente crea en los políticos si muchos políticos muestran todo el tiempo que el interés general y el bien común están totalmente ausentes de sus cálculos?

No se puede pedir que todos sean ciudadanos probos e inmaculados, pero sí un mínimo de decoro por respeto a los que sostienen el funcionamiento del Estado con el esfuerzo que les roban con impuestos. ¿Con qué brújula moral va a expresar su voto en el senado un legislador que se escabulle como una rata para que no lo enganchen con dinero del que no puede justificar la procedencia?

Kueider representa esa visión que tenía mi compañero de primaria, un tipo de escasos recursos morales poniendo al servicio de un poder mayor al de él una potestad reconocida institucionalmente. Es más esfuerzo tratar de blanquear plata mal habida que vivir con honestidad y dignidad, pero también es cierto que esto último no reditúa en la misma magnitud.

Parte del mandato que la sociedad le dio a Milei tiene que ver con golpear a la casta, que no es tanto el colectivo de políticos profesionales como la runfla de aquellos que son un obstáculo para el bienestar y progreso porque muerden en cada punto en el que se mete el Estado. Hace unos días se conocieron datos de un relevamiento de un consultor cercano al gobierno: el mayor problema que señalaba la gente era la corrupción. El gobierno de Menem no terminó mal solamente por el agotamiento del modelo económico, sino también por el choreo descomunal. En este gobierno pretenden hacer un revival de los ‘90. Si quieren hacerla mejor, para evitar el rebote progresista es necesario una ética política un poco más ejemplar que la de este ladrón de pollos al que agarraron con la gallina en una bolsa.