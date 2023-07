Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Ofelia convocó

La periodista llegaba al informante con una consulta sobre la llegada de Ofelia Fernández a la ciudad.

Periodista: ¿Cómo estuvo la actividad de Ofelia?

Informante: Auditorio lleno. Y debo reconocer que no fueron solo organizaciones afines al Frente Patria Grande. Vi muchos jóvenes pero también gente adulta y dirigentes que la respetan mucho y querían oírla. Muchos también se sacaron fotos con ella. Nadie puede negar que tiene formación política, aunque algunos la corran con lo de su corta edad.

P: Aunque no lo crea, he oído esa misma valoración de muchos. Incluso radicales y del PRO que le reconocen potencial y formación política. Solo que no lo dirán públicamente, claro (risas).

I: Es que a veces parece que se ha devaluado el nivel de debate y lo digo particularmente en esta ciudad. Si se pone a pensar, hay gente que ha llegado a ocupar lugares de representación sin un trayecto militante previo y con pocas instancias de participación y de discusión dentro de su partido. Por eso se reconoce cuando alguien sí la tiene.

P: ¿Quiénes estaban?

I: A mi me dio la impresión que hubo más organizaciones sociales que partidarias. Gente con mucha militancia social y barrial. También grupos de jóvenes, estudiantes, militantes feministas. En cuanto a lo partidario, estuvo acompañada por la referente de (Juan) Grabois en Córdoba, Coti San Pedro y los chicos del Frente Patria Grande de Río Cuarto. También vi a la concejala Mariela Gatica. Creo que quedaron muy satisfechos con la convocatoria. Sobre todo porque es la primera vez que venía Ofelia y esta ciudad es muy reacia a dirigentes de esa línea política.

P: El viernes estaría viniendo Grabois a la provincia, me dijeron.

I: Y también sabemos que vendrá Massa a Córdoba en estos días. La campaña está al rojo vivo.

¿Interna después de la interna?

El periodista dialogaba con su informante en el radicalismo local sobre rumores en torno a lo que ocurrirá después de la interna radical.

Periodista: ¿Cómo ve la interna que se viene? Pareciera que hay más compromiso con eso que con las PASO.

Informante: Capaz tiene razón, pero yo estoy seguro de que la interna no será la misma después de las nacionales.

P: ¿Después de las PASO nacionales quiere decir?

I: No, me refiero a las de octubre.

P: Pero las internas radicales son en septiembre. ¿Qué me quiere decir?

I: Dice bien. Las internas radicales son en septiembre, pero yo me refiero a otras. Las de Juntos por el Cambio.

P: ¡¿Qué?! Usted me está cachando (risas).

I: Ríase, pero le cuento algo que está sonando fuerte. Se comenta por ahí que nadie va a quedar conforme con lo que pasará en la interna partidaria y por eso algunos están empezando a largar que hacer otra interna es posible.

P: No le creo. Me parece bastante descabellado.

I: Descabellado es definir un candidato cuando no se sabe qué puede pasar a nivel nacional y cuando nuestros rivales todavía no van a tener a nadie en juego. Es más, les estamos dando ventaja.

P: No es la primera vez que escucho algo como lo que me dice.

I: Créame que la va a escuchar cada vez más seguido. Si siguen empecinados en hacer la interna en septiembre, que no les sorprenda que después les aparezcan dirigentes de otros espacios de Juntos por el Cambio que quieran competir. De hecho, a eso lo planteaba Gonzalo Lujan en su momento, antes de ser precandidato. Gabriel Abrile participará de la interna si se hace, pero tampoco está de acuerdo. A esta altura, el único que está enfocado en sostener la interna es Gonzalo Parodi.

P: Lo entiendo, pero ¿ir a otra interna?

I: Por un lado, creo que los que difunden esta idea están buscando meter presión para hacer el intento de posponer la interna radical. Pero también veo que hay gente con ganas de participar y que no llega a la interna, pero que podría estar más preparado y armado de apoyo en diciembre.

P: ¿Como quiénes?

I: No sé, pero hay nombres fuertes que podrían estar en septiembre y no se anotaron, pero siguen armando algo en lo local. Usted sabe...