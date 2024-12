STOS en estado de alerta: lista de reclamos para Oses

Por Julieta Fernández



“Oses nos envió una nota prohibiéndonos hacer una asamblea con los trabajadores. Y vamos a ir y vamos a hacer una asamblea con el doble de trabajadores, porque no nos puede faltar el respeto así. Ni Milei se animó a tanto. El movimiento obrero no lo va a soportar”, manifestó el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, Ricardo Tosto, en diálogo con el programa radial Poster Central. El fin de semana, el dirigente sanitarista trazó un panorama del conflicto que atraviesa la representación de los trabajadores en el Ente Municipal de Obras Sanitarias y la presidencia de Juan José Oses, una de las incorporaciones “outsiders” del gabinete del intendente Guillermo De Rivas.

El director del EMOS por la oposición, Lucas Castro, había denunciado la falta de mantenimiento de desagües pluviales en la ciudad y señaló que, desde hace tres meses, los trabajadores del tanque de agua solo cuentan con baños químicos, ya que está frenada la obra de reparación de los sanitarios. Además, reiteró que casi se lleva a cabo una compra de contenedores con sobreprecios, entre otros hechos que Castro consideró que constituyen posibles irregularidades o “un manejo ineficiente de los recursos”. En su momento, las críticas del director opositor fueron tomadas como un intento de raspar al Ejecutivo Municipal pero, esta vez, el sindicato de trabajadores sanitaristas también puso el grito en el cielo. Esto evidenció que ya se terminó la primavera entre la entidad gremial y la conducción del EMOS.

“No puede ser que nos hayamos reunido cinco veces con el intendente y solo una con el presidente del EMOS”, remarcó Ricardo Tosto y reafirmó que no hay conflictos con De Rivas ni con el Ejecutivo en general sino con Osés: ´Él y su asesor, Alberto Cuervo, son el problema. No están haciendo las cosas bien ni en el mismo lineamiento que el Ejecutivo. En la gestión Llamosas, presentamos un informe marcando más de 20 puntos de la ciudad que necesitaban saneamiento. Lo mismo hicimos con Osés. Si se ha elevado el nivel de cobrabilidad en el último tiempo, es por una decisión política que ha tomado el intendente”, señaló el secretario general del STOS.

La gota que rebalsó el vaso fue la nota enviada por el presidente al sindicato, en donde prohibiría la realización de una asamblea con los trabajadores. “Hoy encontramos una total falta de respeto. Hemos llamado a una asamblea para hablar con los trabajadores porque no vemos una voluntad de diálogo en la conducción de EMOS. Mientras hablamos con el intendente y el secretario de Gobierno para encauzar el diálogo, Oses me manda una nota prohibiendo realizar la asamblea. Se maneja como patrón de estancia y desconoce la entidad sindical. Se piensa que el ente es una empresa privada de él. Pedimos que compre dos camionetas que necesita el sector operativo y las asignaron al sector administrativo. Parece una joda”, consideró Tosto.

Otro hecho que alimentó el conflicto fue la desafectación de una trabajadora del área de Compras, quien fue trasladada a mesa de entrada. Además, el secretario general aseguró que Oses lo habría difamado: “Me ha acusado de haberme robado $25 mil dólares. No me lo dijo a mí, se lo dice a los trabajadores. Si uno tiene un problema, tiene que ir a la Justicia pero este hombre hace todo para la tribuna”, aseguró Tosto.

“Osés se maneja como si fuera un empresario pero tiene que entender que esto es el ámbito público. No puede avasallarnos con medidas autoritarias. Tenemos que poder sentarnos con el presidente del EMOS, no con el asesor (Cuervo) que se cree director. Hemos tenido presidentes de todos los colores políticos. Yuni fue uno de los que marcó un antes y un después. El compañero Carlos Ordóñez también. (Cristian) Evangelista tuvo cercanía a los trabajadores. Una sola gestión fracasó y fue la de un empresario que se tuvo que ir por faltarle el respeto a los trabajadores”, dijo el dirigente sanitarista en alusión al ex director del ente, Tulio Gaimbastiani y en una suerte de advertencia al actual presidente, Juan José Oses. Esta semana se llevarán a cabo las respectivas asambleas con el sector obrero y administrativo y definirán un plan de acción para reforzar el reclamo.