De Loredo buscó verticalidad y presionó por rechazo al pliego Valentini

Por Gabriel Silva

Con el claro objetivo de acortar distancias en el arco opositor con el senador Luis Juez, el jefe de uno de los bloques radicales en Diputados, Rodrigo de Loredo, bajó la orden de rechazar el pliego de Jéssica Valentini para la vacante en el TSJ. El blanqueo llegó en horas de la tarde de ayer, después de la reunión que el parlamentario mantuvo junto al presidente de la UCR cordobesa, Marcos Ferrer, y los legisladores provinciales del partido.

“En realidad, el rechazo viene porque no la creen capaz. No es para acortar las diferencias con Juez únicamente”, dijo una fuente del entorno del diputado nacional en la siesta de ayer.

El debate por el pliego de Valentini que impulsó el gobernador Martín Llaryora hace casi diez días desató una serie de fricciones en la oposición cordobesa porque, además, el juecismo disparó la hipótesis de un acuerdo bipartidista entre el PJ y la UCR por sillas en el ministerio público de la Defensa. Algo que no cayó bien en la sociedad De Loredo-Ferrer y que, incluso, es una tesis también empujada por los sectores del partido que evitaron la interna, pero con los que no hay una buena convivencia como Más Radicalismo.

“No vamos a acompañar el pliego de Valentini para el TSJ. No tenemos nada en contra de ella, celebramos que sea una mujer, pero no tiene la relevancia ni trayectoria, jurídica ni profesional para ocupar un cargo de esa envergadura. Es una funcionaria de carrera en el Ejecutivo que fue mal defendida por el Gobierno al presentarla como perteneciente a una facción política. Esos no son argumentos. Parece el ‘TPJ’ porque de seis miembros ya tenés tres que pasaron por el Ejecutivo”, dijo De Loredo ayer acompañado por Ferrer, la jefa del interbloque de Juntos, Alejandra Ferrero; el líder del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, y varios parlamentarios del centenario partido.

Al frente del balance tras la reunión en horas de la siesta, De Loredo también reconoció que apoyarán Ficha Limpia, la iniciativa que impulsa la legisladora Brenda Austin, quien hace algunos días mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia provincial, Julián López; y legisladoras del oficialismo para acordar un proyecto conjunto.

“Vamos a insistir con Ficha Limpia. Si el Gobierno provincial se aviene a esa agenda o lo hace por especulación, nos parece una anécdota; ahora, si viene a respaldar lo que proponemos nosotros después de diez años de rechazarlo, en buena hora Córdoba va a tener Ficha Limpia”, dijo el dirigente de la UCR.

No obstante, De Loredo marcó fuertes diferencias en la rueda de prensa de ayer con Juez que para algunos no pasaron desapercibidas. Más bien, todo lo contrario. De Loredo reconoció que coincide en la mirada que tiene el senador acerca del Gobierno provincial que conduce Llaryora, aunque dijo que para el Frente Cívico “es más fácil” marcar diferencias.

“Coincido con Luis en la mirada del Gobierno provincial. Pero a él le resulta más fácil tomar decisiones porque tiene un puñadito de legisladores y no gobierna ningún municipio, nosotros tenemos un nivel de discusión más elevado”, disparó rodeado de la tropa radical de la Unicameral.

Aunque no lo admitan públicamente, el vínculo entre ambos se esmeriló a lo largo del 2024 y el desenlace del año marca la tendencia a la fricción entre los dos. En el entorno de De Loredo no cayó bien que Juez haya primereado hace unos meses con el lanzamiento de su candidatura a la gobernación en el 2027, menos que hayan instalado la versión del acuerdo bipartidista y lo que es peor: en el radicalismo sostienen que hay conversaciones nacionales que mantiene Juez para bloquear el 2025 de De Loredo.

De hecho, buscando apartarse de la polémica por el Ministerio Público de la Defensa, De Loredo sostuvo ayer: “Pablo Bustos Fierro acusa antecedentes y está a la altura, pero tenemos un argumento de coherencia y rechazamos la creación de ese organismo. Este Gobierno no hizo ajustes en la estructura, todo lo contrario”. Al tiempo que también reconoció que reclamarán la eliminación del Fuero Anticorrupción, estrategia en la que se adelantó el juecismo cuando olfateó la agenda judicial de Llaryora para el final del año.

Asimismo, en el otro tema que entró De Loredo ayer fue en la polémica por la filtración de exámenes en un concurso de los Tribunales provinciales. “Quiero anticipar que vamos a pedir el jury de enjuiciamiento en contra del doctor (Eduardo) Caeiro, quien truchó (sic) y filtró los exámenes de ingreso. Un tema que viene silenciado por la política”, dijo el radical y agregó: “es muy grave a nivel institucional”.

Frente a este escenario, ahora el mayor desafío para De Loredo es sostener la uniformidad en el rechazo al pliego de Valentini en la sesión que se desarrollará el viernes 27 de este mes. En la última sesión del año en la Unicameral.

Por su parte, tanto algunos radicales distanciados del diputado de la UCR, como así también varios en el PJ ponen en duda la verticalidad del mensaje y no descartan que el oficialismo pueda sopar el pancito en esa porción del arco opositor. Aunque, cierto es que en Hacemos no perdura el mismo optimismo de los primeros días de la discusión por el tema Valentini.