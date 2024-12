Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Hay fecha para el “OK” a Uber

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo sobre las expectativas que genera el cierre de año en el Concejo Deliberante.

Periodista: Presupuesto sale esta semana. ¿Qué sigue?

Informante: Uber. Si todo sale bien, cerramos el año legislativo con esa novedad. Es un golazo.

P: ¿Cuándo se vota? Bah, se aprueba…

I: Este jueves no, porque está lo del Presupuesto. Será el que viene, seguramente. De hecho, no sé si no es la última o penúltima del año. Creo que cae19 de diciembre, casi para el brindis de Navidad.

P: Mucha expectativa puesta en ese tema. ¿Excede a la regulación?

I: Mire, hay tres mandamientos en estos tiempos de gestión. No gastarán más de lo que se recauda, no dejarás de hacer obra pública y no te quedarás en el pasado. En ese último está la explicación de por qué es tan importante cerrar el 2024 cumpliendo el objetivo de regular las apps de transporte. Ahora, si vamos a lo político, también es un hito trascendente…

P: ¿Cómo es eso?

I: Vamos a ser título en toda la provincia, llegando a legislar esta realidad incluso antes que Córdoba capital. Pero no porque habilitamos Uber y listo, sino porque metemos en la ecuación la búsqueda del beneficio para todos los actores involucrados, desde el usuario, el laburante, los choferes de taxis y remises. Está pensada para todos…

La “gran noche”

El dirigente peronista le transmitía al periodista algunas sensaciones del evento con el que la Municipalidad de Río Cuarto buscó celebrar la vuelta de los grandes eventos artísticos a la ciudad. Se trató del show que brindó la banda de cuarteto Q’ Locura en el estadio José Antonio Candini.

Informante: La fiesta que se vivió el viernes en Estudiantes fue increíble. Los cordobeses se la perdieron por la lluvia. Dígame que usted no se la perdió…

Periodista: Tenía otro compromiso. Igualmente, me invitaron. Noté el movimiento que hubo cuando tuve que tomar un desvío para pasar a Banda Norte. Cortaron el Puente Carretero, ¿no?

I: Sí, pero era lo que se tenía que hacer. Impresionante convocatoria. Le digo, en los últimos quince años no hubo un evento así. Hubo algunos problemas de organización, pero salió todo bien, dentro de todo. Habrá próxima, porque la intención es que Río Cuarto vuelva a ser una ciudad de eventos.