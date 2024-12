Por Julieta Fernández

Culminada la primera etapa de informes anuales, los concejales opositores se preparan para el “plato fuerte” de este jueves. Ya concluyeron los informes de Obras y Servicios Públicos; Prevención y Convivencia; Gestión y Participación Ciudadana; Desarrollo Humano y Desarrollo Económico. Esta semana se tienen previstos los informes de las secretarías de Economía; Gobierno; Trabajo; Deporte y Turismo y la fiscalía municipal. Según lo planteado por la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina, también cabría la posibilidad de que el subsecretario de Desarrollo Social (Gregorio Oberti) asista a prestar su informe (el viernes se ausentó a raíz del trabajo de asistencia del Municipio a los vecinos afectados por la tormenta del jueves).

En principio, la primera tanda de funcionarios sometidos al “examen” del Legislativo no se encontró con una oposición de perfil “combativo” y hubo pocos momentos de tensión. En parte, porque la gestión De Rivas lleva menos de cinco meses y, aunque se trate de un factor meramente circunstancial, la tormenta del jueves pasado interrumpió el informe de una de las secretarías más ponderadas del gabinete: Prevención y Convivencia. Esta área nuclea además lo referido a Seguridad y Transporte, dos ejes que han sido blanco de críticas de la bancada radical-juecista. No obstante, la mayoría de las inquietudes se plasmaron durante el transcurso del informe y el resto de las preguntas serían respondidas por escrito.

Previo al inicio de los informes anuales, el Concejo Deliberante fue escenario de un arduo debate en torno al Presupuesto 2025. Contrario a lo esperado por el oficialismo, no se logró el acompañamiento de ninguna de las tres bancadas opositoras. Pese a destacar el diálogo en las comisiones y las reuniones con el intendente Guillermo De Rivas, el arco opositor coincidió en que el rechazo al proyecto se dio principalmente por el denominado “impuestazo” previsto en tributos como el inmobiliario y agua y cloacas a partir del año que viene (incrementos que rondarían un 200% y en algunos casos puntuales, alcanzarían un 800%).

La sesión del jueves pasó a un cuarto intermedio y tuvo continuidad el viernes con los informes de la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni; la secretaria de Desarrollo Humano, Georgina Loser; y el secretario de Desarrollo Económico, Esteban Carranza. Entre los datos destacados del informe de Bogni se puede resaltar cierta previsibilidad en torno al centro de adicciones de barrio San José de Calasanz que comenzaría a funcionar en marzo del 2025 y que constituyó una de las principales promesas de campaña de De Rivas.

Más allá de que el informe de Bogni (una de las funcionarias más allegadas al intendente) transcurrió sin fuertes cuestionamientos, una pregunta del jefe del bloque nazarista, Franco Miranda no pasó inadvertida. El concejal de La Fuerza del Imperio del Sur trajo a colación la entrega de ayuda económica (por parte de la Fundación Social) durante el fin de semana de elecciones y preguntó si es habitual que ese tipo de depósitos se hagan en un fin de semana electoral. También preguntó sobre la cantidad de trabajadores sociales afectados al área y el valor nutricional de los módulos alimentarios que entrega el Municipio. Las preguntas no recibieron una respuesta concreta y estarían “a la espera” del informe del subsecretario de Desarrollo Social, Gregorio Oberti. No obstante, Miranda manifestó en su alocución (en el mismo sentido que varios discursos planteados por la bancada nazarista) que su planteo tenía una “intención propositiva”.

En relación al área de Desarrollo Humano a cargo de Georgina Loser, la mayoría de las preguntas de los concejales opositores apuntaron a los recursos humanos en áreas sensibles como Niñez y Género. La mayoría de los interrogantes fueron respondidos de manera concreta y la concejala radical, Antonella Nalli, agradeció el diálogo previo que mantuvieron con dicha secretaría y remarcó que “son áreas que siguen requiriendo de un mayor presupuesto”.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico, Esteban Carranza, sorteó la instancia de preguntas de los concejales sin inconvenientes y remarcó la intención de “promover la definición del perfil productivo de Río Cuarto y promocionarlo”, así como también señaló el propósito de fortalecer la articulación entre Estado, sector privado y la academia. También destacó la magnitud de los últimos eventos internacionales que tuvieron lugar en la ciudad como el primer simposio del SiBiogas.