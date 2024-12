Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Asistencia imperfecta

Después de varios días, el periodista respondía el mensaje de un informante.

Periodista: Perdón que tardé en responderle. Muchas cosas.

Informante: Pensé que me había confundido de número. Cómo no respondía…

P: Tranquilo. Acá estoy. ¿Qué me cuenta?

I: Acá, cerrando el año con varias cuestiones en marcha. Pero quería comentarle lo del otro día en el informe de funcionarios del Gobierno. Estuvo flojo de asistentes…

P: Pero, ¿cómo? Si hasta el intendente (Guillermo De Rivas) fue a la sesión del jueves. Después vino la tormenta y se cortó todo…

I: Claro. Eso. El jueves votaron el Presupuesto y hubo asistencia perfecta, pero después lo de los informes se les hizo largo se ve. El oficialismo sostuvo el quorum, pero en la oposición hubo varios faltazos el viernes. De los radicales, faltaban Ana Vasquetto y Gabriel Abrile. No estuvo Marisa Cariddi en la bancada nazarista y Mario “El Libertario” (Lamberghini) tampoco fue.

P: ¿Falta justificada?

I: No sé, pero sé que hubo muchas quejas entre peronistas porque entendieron que era una falta de compromiso con esta instancia de informes y con la labor legislativa en sí. Pero también hubo caras largas del lado opositor, por los que se quedaron igual. Van a tener que ponerse firmes con el tema del reglamento interno, porque si no van a suceder cada vez más seguido estas cosas. ¡Muy fin de año todo!

El análisis de Mario

La periodista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el posteo del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini. El edil trazó un análisis de la situación de la mayoría de la población de Río Cuarto y consideró que gran parte de los desarrollos inmobiliarios se proyectan en el sector oeste y no contribuyen a dar soluciones habitacionales para el resto de la ciudad.

Informante: ¿Lo sigue a Mario Lamberghini en X? Me sorprendí por coincidir bastante con él en algunas observaciones que hizo. A veces, parece que “Mario sí la ve” (risas).

Periodista: A ver, ahí chusmeo sus redes.

I: Mostró cierta conciencia social que yo desconocía. Empieza diciendo que hay cerca de 100 familias vinculadas al campo y la política en la ciudad. Que tienen una buena situación económica pero que no hay que confundirse porque Río Cuarto es una ciudad de perfil de clase media y baja. Una ciudad que en su mayoría presta bienes y servicios y en la que a mucha gente le cuesta ser propietarios. Ojo, le salió el costadito libertario y dijo que hay un gran porcentaje que “vive del Estado” pero no deja de ser cierto que el sector público comprende una gran cantidad de puestos de trabajo: la Municipalidad, dependencias provinciales, nacionales. Fuerzas armadas y de seguridad, la Justicia, los bancos, la propia UNRC, etc.

P: Ahí justo estoy leyendo esa parte. ¿Entendí mal o dijo que “agregan poca productividad” a la ciudad?

I: Bueno, en ese aspecto no concuerdo. De todos modos, el mensaje concluye en que hay que sacarle el peso del Estado Provincial y Municipal a los contribuyentes y enfatiza mucho en que es carísimo ser propietario en la ciudad. También me parece interesante esto que planteó de que la “nueva ciudad” se está yendo para el Oeste. De ahí el reclamo a la Muni porque dice que en esa zona, cerca de la A005, se venden terrenos a precios exorbitantes y son loteos “sin exigencias de sustentabilidad mínimas”.

P: “La Municipalidad transfiere riqueza subiendo la presión tributaria a los viejos contribuyentes en beneficio de los nuevos”. Bueno, ahí marca ese “paralelismo” que usted mencionaba. Como si hubiera una preferencia de la Municipalidad por potenciar más la zona Oeste.

I: Obviamente, hay cosas que tomo con pinzas pero me llamó la atención coincidir en algunas apreciaciones con Mario. “Las fuerzas del cielo operan de formas muy misteriosas” (risas).