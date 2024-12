Ninguna voz for export

J.C. Maraddón

Lo que se espera del balance del año que realizan los especialistas en arte y espectáculos, es que se plasme allí lo novedoso que haya tenido este 2024 en materia de estrenos y de cambios estilísticos, sobre los cuales se hayan edificado corrientes a las que se les pueda otorgar la chance de que perduren el tiempo. Y también pueden colarse en esas revisiones anuales las reapariciones que haya habido de artistas de antigua data, cuyo regreso al centro de la escena amerite ser destacado como algo que posee alguna injerencia en el presente y que por eso debe figurar en la crónica de los últimos doce meses.

Pero vivimos en una época que se regocija de mirar hacia atrás de modo permanente y de rastrear en el pasado las innovaciones de las que probablemente carece este presente tan propenso al reciclaje. Para definir la abrumadora sucesión de rescates que traen hasta la actualidad vidas y obras ancladas en el siglo veinte, ya no basta con hablar de una moda del revival, sino que hay que ampararse en los autores que sugieren la existencia de un futuro perdido, un mañana que nunca llegó y que obliga entonces a buscar nuestro destino en épocas pretéritas.

En el apogeo de esa tendencia, no es insólito entonces que muchos críticos musicales hayan coincidido en que uno de los discos destacados de este 2024 es una grabación que data de cincuenta años atrás y que fue extirpada del olvido gracias a la iniciativa de quienes tenían algún indicio de su existencia. Fue así como hace algunas semanas salió a la luz “Mercedes Sosa en New York, 1974”, un lanzamiento de Sony Music que pone a consideración del público el fiel registro de la actuación de la cantante tucumana en el Town Hall neoyorquino, en lo que representa uno de los hitos de la carrera internacional de esa folklorista que por entonces daba sus primeros pasos fuera del país.

La publicación de esta obra perdida se produjo el pasado 22 de noviembre y está disponible en los formatos de disco doble de vinilo, disco compacto y plataformas digitales, donde la han buscado los melómanos que descubren allí una joya antropológica, testimonio de una voz a la vez fresca y madura. El resguardo de aquella legendaria función fue responsabilidad del productor Pedro Pujó, a cargo de organizar ese show junto al Centro Argentino de Información y Difusión Cultural de Manhattan, en tanto que el archivo fotográfico corresponde a Jorge Pardo.

Ambos, Pujó y Pardo, aparecen entre otros en un video documental elaborado para acompañar la edición del disco, que está subido a YouTube y que ayuda a dimensionar la importancia de este hallazgo que, además de Sony, ha contado con el respaldo de Araceli y Agustín Matus, nietos de la cantante, y de la Fundación Mercedes Sosa. Pero si no bastara con eso, también se encuentra en esa misma red social el recital completo, en el que se captura un momento clave de la trayectoria de una de las mayores referentes de nuestra música nativa, acompañada en la ocasión por el guitarrista mendocino Santiago “Pepete” Bértiz.

Gemas del repertorio latinoamericano, como “Cuando tenga la tierra”, “Canción con todos”, “Gracias a la vida”, “Te recuerdo Amanda” y “Si se calla el cantor”, se aprecian en toda su magnitud, a partir de procedimientos de restauración sonora, que también se aplican a la versión audiovisual, rescatada de la única cámara que poseía entonces el Town Hall. Más que merecido entonces el halago de figurar entre los discos del año para este “Mercedes Sosa en New York, 1974”, donde se escucha a una cantora auténtica y no a una vocalista for export.