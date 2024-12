Pavimentación: De Rivas resaltó el esfuerzo del contribuyente

Por Gabriel Marclé

Ayer, el intendente Guillermo De Rivas presentó el primer gran plan de obras públicas de su gestión. Se trata de la pavimentación de 100 cuadras en distintos puntos de la ciudad, con una inversión superior a los 6.560 millones de pesos. Con esto, el Ejecutivo envió al Concejo la licitación que marcará la ejecución de una obra que definió como “una de las más ambiciosas de los últimos años” y que tiene previsto comenzar a mediados del año próximo.

El primer paso hacia el cumplimiento de la promesa de 500 cuadras de pavimento en cuatro años también presentó la oportunidad para que el intendente ponga en valor el esfuerzo de los contribuyentes, en días donde la oposición lo atacó por la suba de impuestos que se vendrá en 2025. De Rivas habló de la importancia que tiene el aporte de los vecinos en la continuidad del plan de obras y la contención de los sectores más afectados por la crisis. Asimismo, destacó el periodo de estabilidad económica que se espera para el año próximo. ¿Guiño a Nación?

“A pesar de esta crisis y cuando en algunos lugares no avanzan las obras, en Río Cuarto podemos contener los servicios básicos y continuar con las obras de infraestructura para que Río Cuarto siga creciendo”, dijo ayer el jefe municipal de la capital alterna, describiendo una realidad compleja para los municipios frente al freno que el Gobierno de Javier Milei le puso a la obra pública.

En días de cascotazos opositores por el supuesto “impuestazo”, De Rivas se esforzó en trasmitir que todo avance tiene su costo y que una obra de esta envergadura (cerca de los 7 mil millones de pesos) “solamente se hace posible con el compromiso y el esfuerzo del contribuyente”. Estas palabras son las primeras que se escuchan de parte del intendente tras la aprobación del Presupuesto 2025 que prevé además subas fuertes en las contribuciones municipales.

“Confiamos en un municipio eficiente y austero que cuide el dinero de los riocuartenses sin parar de hacer obras y contener a los vecinos en una situación de crisis”, afirmó De Rivas, que también aprovechó para hablar de la posibilidad de hacerle frente a estas inversiones “confiando plenamente en la recuperación y estabilidad que está sucediendo en el país”.

Podría decirse que esta fue la primera vez que De Rivas habla de algo ateniente al Gobierno nacional sin cruzar críticas. Nunca habló directamente de Javier Milei y su gestión, pero tuvo una fase en la que se puso en la vereda de enfrente del Gobierno que llevó a cabo el desfinanciamiento del sistema universitario y de la cultura. “No se puede lograr equilibrio fiscal con desequilibrio social”, la frase que había hecho bandera allá por septiembre y octubre, pero que ahora tienen al jefe municipal hablan de una económica más estable y predecible.

Pese a esto, persisten las críticas a Milei y la desinversión del Estado nacional. “Mientras la obra pública no es prioridad para algunos, Río Cuarto no para”, dijo De Rivas, repitiendo el discurso que se escucha entre los intendentes del sur que responden al gobernador Martín Llaryora, una forma más de posicionar el Modelo Córdoba de cara al proceso electoral de medio término. Es decir, aunque hay quejas dirigidas al presidente libertario, el objetivo es ponderar el esfuerzo de los intendentes y el modelo Llaryora del “Córdoba no para”.

La obra

De Rivas anunció ayer el envío al Legislativo del proyecto para poner en marcha la licitación en 2025. “No hay apuro”, revelaron desde el entorno del mandatario sobre las versiones que marcaban la intención oficialista de lograr un tratamiento express de la iniciativa. Ayer, se confirmó que el tema formará parte de la agenda legislativa a la vuelta del receso de verano. Es decir, la licitación no se aprobará hasta pasado febrero del 2025.

En ese sentido, el secretario Cantoro reveló que la obra tendrá más de un año de ejecución y se espera que comience a mediados del 2025. Los argumentos presentados por el Ejecutivo para avanzar con el pavimentado señalan que la ciudad cuenta con un nivel importante en cobertura de servicios (99% de agua, 90% de cloacas, 67% de gas y 92% de iluminación LED), pero que casi la mitad de la red vial todavía tiene calles de tierra (un 46%, 2800 calles en total).

Respecto a la distribución de estas primeras 100 cuadras, De Rivas ponderó el trabajo de planificación urbana para centrarse en mejorar las redes centrales de acceso a cada uno de los barrios de la ciudad.

En detalle, se confirmó que en Banda Norte se avanzará sobre Saturnino Segurola, Cuba y República Árabe Siria. En Alberdi, las obras llegarán a Entre Ríos, Vicente López y Planes, Ignacio Pirovano, Intendente Daguerre y Montevideo. Hacia el oeste, las tareas alcanzarán a Blas Parera, Lorenzo Suárez de Figueroa y Roma. En tanto, en el sur, la pavimentación se proyectará hacia Juan de Dios López, Pedro Vargas, Unión de los Argentinos, Doctor Martín de Alba, Juan Filloy, Remedios de Escalada y General Soler.