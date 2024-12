Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Prunotto también tuvo su brindis en Río Cuarto

La periodista recibía un mensaje del analista político, quien le comentó sobre los cierres de año de las distintas agrupaciones políticas de Río Cuarto y enfocó en el cierre de los radicales prunottistas.

Analista político: Vi que el otro día hablaban de que no se había visto algún cierre de año del radicalismo pero, ¿notó que ya hubo varias actividades de otros espacios políticos? O de distintas líneas partidarias. Por ejemplo, los prunottistas. Hace ya varios días que se reunieron. Vino la vicegobernadora y se reunió con su gente. Pensemos que hace un año el espacio estaba recién comenzando a conocerse. La vice, que aún no había asumido, se estaba reuniendo con varios dirigentes de la región y radicales díscolos. Había un par de ex intendentes ahí. Bueno, este año también estuvieron Juan Manuel Llamosas y el intendente Guillermo De Rivas. Esto creo que busca reforzar un poco la idea de la presencia del espacio en la actual gestión.

P: ¿Qué otros cierres se han visto en los últimos días? Vi algunas fotos del Frente Cívico.

A.P: También hubo una actividad que, si bien no fue de cierre, reunió a un par de radicales con Freddy Storani que vino a presentar su libro. Y los libertarios que tuvieron a (Gabriel) Bornoroni en el CECIS. Ellos destacan la cantidad de gente que metieron, pero creo que los prunottistas, siendo solo una de las tantas líneas políticas dentro de Hacemos Unidos, metieron casi tanta gente como ellos (risas).









Enojo al volante

El jueves pasado se aprobó la ordenanza que regula taxis, remises y plataformas de servicio de transporte privado (como Uber). La periodista dialogó con el informante al respecto.

Periodista: ¿Sabe algo de la ordenanza de taxis, remises y Uber?

Informante: En una semana se calcula que ya podría regir. ¿Llegó a escuchar lo que dijo (Guillermo) Natali durante la sesión? En un momento planteó que desde el Ejecutivo se dijo que se había dialogado con todos los actores del sistema pero después se toparon con que un sector de los taxistas no estaba conforme.Incluso presentaron una alternativa de proyecto propio hace no muchos días.

P: Escuché esa parte. También lo interpreté como una especie de advertencia: ahora, con la aprobación de la normativa, se va a saber si realmente todos los sectores están conformes como dijo el Ejecutivo.

I: Ahí está el tema. Los taxistas siguen enojados porque hay un punto clave que es el de limitar las licencias que se entreguen a quien quiera prestar servicio a través de Uber. Lo que dice la Muni es que, al endurecer los requisitos, seguramente sean menos los choferes que puedan obtener la licencia y no se van a estar entregando como si fueran caramelos. De todos modos, la Asociación de Taxistas de Río Cuarto cree que ya hay una superpoblación de coches que prestan algún tipo de servicio como taxi, remis o Uber para la cantidad de habitantes que tenemos.

P: ¿Habrá alguna protesta antes del cierre de año?

I: No lo sé. Por lo pronto, hay que esperar a leer la ordenanza final porque hubo algunas modificaciones que se plantearon el mismo día. Por eso no creo que salgan tan fuerte hasta no evaluar bien la normativa.









“Lealtad” cerró el año con Gutiérrez y De Rivas

El informante compartía con el periodista algunos detalles del acto que la organización schiarettista Lealtad Peronista realizó en el club Laprida.

Informante: Se juntó la banda schiarettista. Brindis y choripaneada para cerrar el año. Buena convocatoria, me dicen. Muchas caras que hacía rato no se veían…

Periodista: Tenía el dato de que iba a estar el diputado Carlos Gutiérrez…

I: No solo él. También fue el intendente (Guillermo De Rivas).

P: ¡Mire usted!

I: ¿Le sorprendió? Hay buen vínculo con De Rivas, aunque algún que otro reclamo se le haya hecho. No sé si fue tan efusivo el saludo con Marcelo Bressan, Darío Fuentes, Samantha David. Estaban ahí, todos los que se quedaron fuera del Gobierno municipal.

P: ¡Ah! ¿Usted me dice que quedaron resentimientos?

I: Seguro. Aunque anoche (por el miércoles) no se notaron tanto. Hubo selfie conjunta de todo Lealtad y se sumó De Rivas. Como le digo, no se llevan mal con él.

P: ¿No estuvo (Juan Manuel) Llamosas?

I: No lo vi. No sé cómo está la relación entre el funcionario provincial y los schiarettistas. Pero bueno, se van a tener que volver a juntar todos en campaña si pasa lo que todos quieren…

P: ¿Qué quieren?

I: Que el “gringo” (Juan Schiaretti) juegue otra vez. Que vaya de candidato. Se van a tener que alinear…

P: Llamosas también sonaba para ser candidato…

I: También, pero lo de Schiaretti supera todo. Vamos a ver qué pasa.









Río Cuarto, en los títulos nacionales

En el cierre de la semana pasada, el periodista recibía el mensaje de un informante que comentaba sobre un hecho que tomó notoriedad nacional.

Informante: La Policía está buscando a un pibe de 22 años que se fugó después de estafar a unos inversores en medio palo de dólares. Vendía que tenía una empresa de inversión en criptomonedas y ahora están buscándolo por todas partes. Está saliendo en todos los medios nacionales. Río Cuarto, otra vez en boca del país (risas).

Periodista: Me dicen que el chico trabajaba de prensa en Estudiantes de Río Cuarto. ¿Sabe si es así?

I: Claro. Se hacía llamar jefe, pero era un chico joven con grandes aspiraciones. Igualmente, hizo entrar como caballos a varios en la ciudad. Empresarios, gente del club, jugadores. El jueves lo empezaron a buscar, pero ya había salido de todos lados. No tenía redes, no tenía Whatsapp. Y ahí apareció la búsqueda.

P: Que añito para Estudiantes, ¿eh?

I: Una seguidilla tremenda después de la detención de su presidente (Alicio Dagatti) por la causa que investiga los ingresos de drogas y celulares a Bouwer. Me da la sensación de que, después de eso, se empezaron a destapar varias ollas.

P: No sé cuán conveniente es salir en todos los medios con un hecho así.

I: Mala prensa, pero al mismo tiempo una depuración. A menos que quede alguien pegado, la política debe estar celebrando que empiezan a saberse estas cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a decir el presidente Javier Milei que tanto defendió a los cripto empresarios?

P: ¿Tiene algo que ver?

I: Es solo un comentario. Ese mismo día que empezó la búsqueda del pibe, se viralizó un video suyo de hace un tiempo en donde gritaba “viva la libertad carajo”. No me sorprende (risas).