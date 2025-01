Parodi prepara su vuelta, aunque no sería dentro de pronto

Por Gabriel Marclé

La vida de Gonzalo Parodi después de las elecciones municipales parecía irse alejando de la pelea política. El dirigente radical se centró en su vida profesional y confesó entre su gente que necesitaba tomarse un respiro tras una campaña larga. Lo que algunos definían como un descanso para tomar fuerzas, otros -enemistados con el espacio que representa- consideraron una retirada casi definitiva de la primera plana opositora en la ciudad. Sin embargo, ni bien arrancó el 2025 se empezaron a notar algunos movimientos en las filas del radicalismo local que podrían significar una pronta vuelta a la actividad de quien fuera el último candidato a intendente del centenario partido en Río Cuarto.

“Muchos actores políticos y sociales le están pidiendo que retome la actividad política”, le expresó a Alfil un dirigente cercano al entorno parodista. Según lo indicó esta fuente, al ex concejal le pegó duro la peor derrota radical en la ciudad desde el ’83 a la fecha, pero también aseguraba que nunca estuvo en los planes desaparecer de la vida política local. “Nos vamos a reconstruir”, señalan desde “La 30 de octubre”, espacio originario de la movida radical que acompañó a Parodi y que busca recomponer su identidad.

Aunque Parodi lideró el proceso opositor en las urnas, el golpe provocó que su lugar en la estructura quedara un tanto inestable. Desde que terminaron las elecciones en Río Cuarto, el dirigente se hizo a un lado y dejó que avanzara naturalmente la reestructuración opositora. “Hay que darles tiempo a las nuevas autoridades”, señalaban en ese entonces desde su entorno. Sin embargo, eso habría cambiado en el último tiempo, principalmente por la forma que tomo la oposición que Parodi lideró al menos por los últimos cuatro años.

En ello se respaldaría el pedido para que vuelva al ruedo, con sectores que se muestran incómodos por la dinámica entre el Gobierno de Guillermo De Rivas y la primera línea opositora que lidera Gabriel Abrile -hay quienes acusan una fraternidad que podría resultar dañina para los intereses de un radicalismo que quiere volver al poder algún día. Del otro lado podrían responder que el primero en mostrarse “manso” con el actual Gobierno fue él, producto de aquella foto junto al intendente, sugiriendo trabajar cerca a poco de caer en las urnas. Lo cierto es que Abrile aprovechó y salió al frente.

El médico, concejal electo por ocupar el n°1 en la lista de Primero Río Cuarto, se empoderó durante el alejamiento de Parodi y tomó la posta de un espacio que estaba decidido a liderar desde 2023, cuando perdió esa interna que intentó bajar en más de una oportunidad. Tal como había ocurrido en 2020, Abrile pretendía ser el candidato que pusiera fin a ocho años consecutivos de gestiones peronistas y, en su fuero interno, reconocen que lo hubiera logrado de no ser porque Parodi movilizó mejor a las bases. De hecho, el argumento en su contra fue haber protagonizado la derrota cuatro años antes, algo que hoy le vuelve como búmeran a Parodi y los suyos.

En este escenario, Parodi podría plantear su reaparición como una vuelta a las bases combativas de la UCR local. Aunque todavía no lo ha expresado públicamente ni tampoco sus laderos, parece estar construyéndose una vía para volver a la escena. Sin embargo, el escenario electoral del 2025 podría frenar el envión. ¿Por qué? El grupo de Parodi viene planteando serias diferencias con el Gobierno de Javier Milei, motivo por el cual se ha distanciado de Rodrigo De Loredo. Cabe recordar que el diputado incluso eligió a Abrile por sobre Parodi en esta etapa donde su frente espera contraer alianzas con La Libertad Avanza.

Es por eso que la vuelta de Parodi podría retrasarse más de la cuenta, a la espera de un contexto más favorable para ponerse a jugar en lo local. Con Milei midiendo bien y dando señales de una elección arrasadora en las legislativas, al último candidato a intendente radical se le podría volver en contra su diferenciación del modelo libertario. Pese a estas especulaciones, Alfil recibió pistas de una posible primera señal que podría aparecer ni bien se reanude el año político, tras el 1° de febrero donde Guillermo De Rivas emitirá su discurso para abrir un nuevo periodo legislativo en el Concejo Deliberante.

Hay quienes sugieren que Parodi saldrá a marcarle la cancha al Gobierno con cuestiones vinculadas a la seguridad y la economía. De hecho, en la Municipalidad ya se preparan para eso y hasta reconocen que la gestión política del Mójica no comenzará hasta tanto se presente un frente con el que rivalizar, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Lo que no está en duda es su participación en la militancia durante las elecciones de medio término: su espacio quiere pugnar para que uno de los suyos representa a la ciudad y región en una posible lista pura.

Comenzaron las acciones en el Parador Turístico de la Costanera Sur

En el marco de la temporada 2025 “En Verano, Rio Cuarto Siempre”, desde ayer se realizan múltiples acciones en el Parador Turístico que se montó en la Costanera Sur, a la altura de calle Lavalle. De lunes a jueves se desarrollarán diversas actividades deportivas y recreativas, en tanto que los días viernes, sábado y domingo se llevarán a cabo espectáculos musicales y artísticos en vivo, además de un importante paseo gastronómico con foods trucks y puestos de comida.

Por otro lado, desde el Gobierno destacaron que cientos de personas asisten diariamente a las actividades propuestas en el piletón del Polideportivo Nº 2 del Municipio. Vecinas y vecinos de todas las edades disfrutan del verano en la ciudad y aprovechan las actividades diseñadas desde la Comuna.

Al respecto, el Intendente Guillermo De Rivas sostuvo que es una gran satisfacción ver cómo la gente aprovecha las colonias de vacaciones, tanto para adultos mayores como para personas en situación de discapacidad que se dictan en el lugar.

“Es lindo que a través de las colonias de vacaciones de la Municipalidad puedan integrarse y disfrutar del verano en nuestros lindos espacios. Son puntos que se han mejorado con obras de mantenimiento como pintura e instalación de equipamiento, además de la incorporación de un salón de usos múltiples por medio del Presupuesto Participativo. Es, sin duda, un lugar de encuentro y eso es muy importante”, señaló el Intendente.

En ese sentido, el Jefe Comunal felicitó a los profesores que están llevando adelante las actividades. “Quiero felicitar a todos los profes de Deportes Río Cuarto por el gran laburo que hacen y por el valor humano que le aportan a la tarea que realizan”, completó De Rivas.