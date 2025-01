Enroque corto

¿Le bajaron el volumen a Prunotto?

El informante radical aprovechó la poca actividad estival en la ciudad y se tomó un café con el periodista después de un largo tiempo.

Informante Radical: Debo reconocer que nos debíamos el momento de charla distendida

Periodista: Tiene razón, aunque esta vez espero que pague usted porque

IR: Sí, ya sé. No me diga nada. Nunca con efectivo, no hay problema. Vamos a los bifes.

P: A ver.

IR: Usted sabe que algunos radicales hablamos con la gente del Centro Cívico, que la relación, más allá de las diferencias ideológicas y partidarias, hay un ida y vuelta.

P: Sí. No imagino para dónde va a salir.

IR: Ahí vamos, no se impaciente. Me resultó muy extraño cómo hubo una especie de venia de algunos sectores de poder para que se baje el volumen del ecualizador de (Myrian) Prunotto.

P: Epa.

IR: Sí, algunos pedidos en nombre dee que ya no se cumplen tanto, una lista que va a tener mucho olor a peronismo más que a otra cosa, el tema de los gastos no cayó para nada bien en El Panal.

P: Veo que mucho.

IR: A lo mejor, le cortaron el micrófono como hace ella en las sesiones y encima dicen algunos que hay un fantasma dando vueltas y mete miedo.

P: ¿Cuál?

IR: El de (Alicia) Pregno. Mejor lo dejo ahí, voy a pagar.

Mestre contra Milei por las retenciones

Uno que se sumó a las críticas al presidente Javier Milei por las retenciones que, por otra parte, ayer hizo explícitas el sector del agro en Córdoba (ver aparte) fue el exintendente Ramón Mestre.

Informante Mestrista: A full Ramón en contra del León

Periodista: Mmm ¿y eso por qué?

IM: Por las retenciones.

P: Ah, entonces espere que lo anoto en la lista.

IM: No se haga el pícaro. Le cuento algo de lo que puso en redes hace un rato. Por ejemplo: con presión fiscal no hay largo plazo. Tampoco, con impuestos distorsivos como las retenciones que dejan sin aire al sector agropecuario. El gobierno de Javier Milei debe escuchar, dejar la soberbia de lado e impulsar políticas agropecuarias que generen certidumbre en el sector. Tiene razón la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de la Regional Córdoba cuando exige que cse revisen los derechos de exportación, antes de que sea demasiado tardes

P: Bueno, con todo parece.

IM: Espere que sigue: ya pasaron miles y miles de promesas. De todo tinte y color. Los trabajadores del sector agropecuario, los empresarios y quienes invierten necesitan que de una vez por todas las promesas no queden en la nada. Ya no hay tiempo. El Gobierno nacional debe acompañar a los productores que tanto apuestan por Argentinay. Lo dejo.

Pretto, en el Cerro Colorado

El viceintendente de la ciudad Capital anduvo turisteando por Córdoba.

Dirigente: Ahí le comparto las fotos. ¿Qué tal el viceintendente, eh? En el Cerro Colorado.

Periodista: Ah, se tomaron en serio los funcionarios eso de las vacaciones austeras…(risas)

D.: Que gracioso. Se tomó el domingo para visitar uno de los puntos más atractivos que ofrece nuestra provincia, monumento histórico nacional y la casa museo de Don Atahualpa. Imperdible. Pretto, en modo relax.

Passerini en la zona norte

El intendente Daniel Passerini compartió la cena del Día de Reyes junto a los niños y niñas de la Fundación Unidos por una Mañana Mejor.

Informante: La jornada fue compartida junto a voluntarios de la fundación Nexo Solidario Córdoba, quienes llevaron juguetes y obsequiaron la merienda a los chicos de la Fundación emplazada en barrio Alicia Risler.

Alfil: Es el perfil de ciudad humanitaria que quiere instalar Passerini.

I: Si, es un gesto del intendente con los sectores más humildes, y podría decirse que también una forma de diferenciarse del presidente Javier Milei.