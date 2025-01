Por Gabriel Marclé

Radice, destacado por el Panal

El periodista recibía el mensaje de un informante del PJ, quien se refería al encuentro entre el ministro Manuel Calvo e intendentes del interior para dar a conocer los nuevos índices de coparticipación.

Informante: Imagino que está al tanto de toda la movida que se armó en el Centro Cívico por la coparticipación. Vi que hubo varios intendentes del sur. Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Guillermo De Rivas, Adrián Radice (Villa El Chacay) …

Periodista: ¿Radice? No me esperaba esa…

I: Es vivo Manuel Calvo. Invitó al único intendente de La Libertad Avanza en Córdoba para mostrar apertura y dejar un mensaje. Lo sentó casi en la punta, con De Rivas y Casari al medio. Yo que Radice me hubiera sentido un poco incómodo…

P: ¿Por? ¿Usted cree que lo usaron un poco?

I: Puede ser. El Panal hizo esta movida para firmar con los intendentes de todos los espacios políticos. Por eso estuvo Casari también, que desde diciembre es el presidente del Foro de Intendentes Radicales. Pasa que el caso del libertario es diferente porque firma este acuerdo con el Gobierno que, aunque no está peleador con Javier Milei, quiere marcar distancia del modelo anti Estado y darles una mano a los intendentes. Después de todo, Radice debe padecer lo mismo que la mayoría de los jefes comunales.







“El perfil que le gusta al Panal”

Desde Córdoba capital, el dirigente radical se contactaba con el periodista.

Dirigente Radical: Cómo está De Rivas, ¿eh? ¡On fire!

Periodista: ¿Por qué? ¿Notó algo?

D.R: Lo están mostrando mucho, le dan misiones especiales como esa de las Guardias Locales. Me parece que el gobernador lo está mimando mucho. No me parece raro, igualmente…tiene el perfil que le gusta al Panal. No nos vendría mal tener uno de esos en nuestro lado (risas).