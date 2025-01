Inicia temporada de rosca en UCR: ¿El límite es Milei?

Por Julieta Fernández

“Tenemos cinco diputados nacionales que se compraron la peluca”, dijo el ex concejal y presidente de la UCR local, Marcos Curletto, al programa Poster Central. El dirigente consideró que “el radicalismo está en un quilombo bárbaro” pero que la situación “no es nuestra únicamente” y que el emergente Milei atravesó a las distintas fuerzas políticas, incluído el peronismo. “No quiero una alianza con La Libertad Avanza. Hacía falta un ajuste pero no estoy de acuerdo en cómo se está haciendo. Lo están pagando jubilados, universidades, sectores medios. Espero que tengamos el coraje y la visión para hacer las cosas distintas”, reflexionó el dirigente.

Estas expresiones, de alguna manera, abren paso a la temporada de rosca electoral en el partido centenario y marcan cierto horizonte para el grueso del radicalismo riocuartense: el límite es Milei. Los discursos en la asunción de las autoridades partidarias también fueron en el mismo sentido: pocos días después de la segunda Marcha Federal Universitaria, los boinas blancas procuraron diferenciarse fuertemente del gobierno nacional pero el discurso de Curletto añadió el componente “anti k” a la cuestión. “Sé que a veces incomoda ir a una marcha, donde hay hipócritas como el kirchnerismo que ha pisado salarios docentes y no docentes durante tanto tiempo. No supimos levantar la voz para decir que esto se venía abajo hace rato, más allá de que el ataque feroz es con Milei”, había planteado el ex concejal.

Sobre el cierre del 2024, el presidente de la UCR local había participado del tradicional asado en la casa de Rodrigo de Loredo pero, en los últimos días, marcó distancia del posicionamiento del diputado al referirse a los legisladores nacionales que “se calzaron la peluca”. En la reunión, también estuvo el concejal Gabriel Abrile y la concejala Ana Vasquetto (quien pertenece a su misma línea política). Posteriormente, el médico recibió un fuerte guiño del propio De Loredo, quien insinuó que Abrile debió haber sido intendente de Río Cuarto. Esta expresión no pasó desapercibida en Evolución Río Cuarto, cuyos referentes supieron ser alfiles del diputado en la Capital Alterna.

El 2024 fue un año próspero para el recorrido político de Gabriel Abrile. Pese a haber perdido la interna en el 2023, el médico logró presidir el bloque de la primera minoría e incluso ganó la pulseada en la elección a defensor del Pueblo, con el nombre del actual ombudsman Daniel Frangie (quien integra su grupo político). Su acercamiento a De Loredo, reforzado con su presencia en el asado de fin de año en Córdoba, podría ser un adelanto del posicionamiento que adoptará el dirigente local en el escenario legislativo de este 2025 y que ha dado varias señales afines al “radicalismo peluca”. Cabe recordar que Abrile había sido sondeado como posible candidato a intendente por La Libertad Avanza, más allá de que el dirigente nunca confirmó su voluntad de competir por dicho espacio político.

Según pudo saber Alfil, el presidente de la UCR Río Cuarto invitó al diputado nacional y al presidente del Comité Provincial, Marcos Ferrer para que visiten Río Cuarto a comienzos de este año. “Acá hay diferentes miradas de los distintos sectores y merecen ser escuchadas”, planteó Curletto. De concretarse este encuentro, seguramente ayudará a aclarar el panorama para las elecciones de medio término. Pisa fuerte la posibilidad de un radicalismo dividido entre “los pelucas” y “los puros”.