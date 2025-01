Por Gabriel Marclé

El país habla de Ficha Limpia y en Río Cuarto tendrá lugar uno de los primeros titulares fuertes del año con respecto al tema. Es que el Concejo Deliberante, después de la primera sesión ordinaria del año (el 6 de febrero), debatirá y finalmente aprobará el proyecto local que fue presentado por el intendente Guillermo De Rivas en conjunto con los cuatro bloques políticos del Legislativo. En paralelo, hay novedades en el frente del Partido Libertario que, en las últimas horas, hizo ruido con un más que polémico proyecto: se trata del “Votante Limpio”.

El protagonista de comienzo de año será, sin lugar a dudas, el Ficha Limpia versión riocuartense. “Si se cumplen los acuerdos, se aprueba antes de terminar febrero”, revelan desde el Ejecutivo local, donde buscan arrancar su 2025 político con un título fuerte que posicionará al Imperio en la agenda provincial (sería el primer municipio post aprobación de la Unicameral) y, por qué no, nacional, mientras se desarrollan las sesiones extraordinarias que ponen el tema entre las prioridades políticas del año.

De Rivas jugó en equipo con Martín Llaryora y receptó la solicitud que le hicieron en uno de sus últimos viajes a capital, a sabiendas de que la Legislatura de Córdoba aprobaría su propio proyecto. Luego, juntó a todos los bloques (el propio, el radical, el nazarista y el libertario) para aportarle el factor consenso a la iniciativa y finalmente la envió al Concejo que preside Ana Medina -casi sobre la hora- para terminar el 2024 en nota alta.

El oficialismo ya se aseguró que el bloque radical-juecista lo acompañe, no tanto por los acuerdos locales, sino por la conveniencia política de algunos actores (caso de Gabriel Abrile y de Pablo Benítez) que no tienen otra opción más que acompañar la iniciativa mientras se acercan a La Libertad Avanza para armar una alianza electoral. “La gente lo pide”, alentaban desde la UCR a cierres del año pasado, garantizando el acompañamiento. El nazarismo parece seguir el mismo camino, no tanto por acordar con De Rivas, sino por pertenecer a la alianza provincial de Hacemos Unidos por Córdoba, que promulgó Ficha Limpia la semana pasada.

El caso particular se ubica en el Partido Libertario. Si bien el bloque que preside Mario Lamberghini (única banca) tiene una afiliación orgánica con el proyecto, en las últimas horas añadió un elemento polémico al debate. El edil libertario anunció que presentará “Votante Limpio”, una iniciativa que apunta las condiciones del Ficha Limpia hacia la ciudadanía y plantea impedir que puedan votar quienes dependan económicamente del Municipio. Es decir, todo aquel que resulte beneficiario del Presupuesto Municipal.

Según explicó el propio Lamberghini, el proyecto de ordenanza “tiene por objeto que solo puedan votar los vecinos que tengan condiciones éticas y morales para poder elegir sus autoridades locales que van a determinar el presente y futuro de Río Cuarto”. En definitiva, el intento de “bomba política” de “Mario, el libertario” pretende que no voten quienes reciban pagos del municipio por cualquier concepto, “ya sean sueldos, contratos, privilegios, beneficios, excepciones, etc.”. También excluiría a quienes no paguen tasas y contribuciones por cualquier concepto, tampoco quienes no tengan residencia en los últimos 10 años.

El proyecto -pendiente a ser presentado- también incluye entre los impedimentos tener causas judiciales activas o inactivas, incluso estar preso. Ahí es donde la iniciativa pierde fuerza, ya que -según plantean sus pares en el Legislativo- atentar contra derechos constitucionales. Es decir, avanza sobre cuestiones que no pueden ser regulados municipalmente.

“No podemos regular en contra de la Constitución Nacional”, avisaron desde el bloque oficialista, donde señalaron que la iniciativa -si es que llega a presentarse formalmente- será desestimada. Por otro lado, apuntaron que se trata de un intento por llamar la atención de la gente: “Quieren volver al vecino contra los políticos, pero acá intentan ir en contra de la gente misma. Aparte, siguiendo esa lógica, un concejal que cobra su sueldo del Presupuesto Municipal tampoco podría votar. Es peligroso e inconstitucional”, le expresó a Alfil un concejal de Hacemos Unidos por Río Cuarto.

Por otro lado, el peronismo también utilizó esta polémica para pegarle al radicalismo después del cruce por el aumento de impuestos y el comunicado de la UCR contra De Rivas. “Estaré a la expectativa del indignado documento de la UCR local ante la flagrante violación de las instituciones democráticas que supone el proyecto libertario de voto calificado. Capaz que en este caso se le empastan las teclas al escriba”, escribió Armando Chiappe, integrante de la flota tuitera del PJ riocuartense, achacándole al radicalismo cierta cercanía con los libertarios.