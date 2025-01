Operativo clamor de Siciliano busca expandirse hacia el sur

Por Gabriel Marclé

No es ningún secreto que las roscas electorales del 2025 ya están operativas y que algunos nombres de la escena política cordobesa están en vías de instalarse para pelear como candidatos en las urnas. Más allá de la especulación en torno a alianzas entre libertarios, juecistas y radicales, hay mucha atención a la conformación del plantel con el que Hacemos Unidos saldrá a pelear por las bancas de diputados y, a la espera de conocer cuál será el lugar de Juan Schiaretti en la campaña, hay otros nombres que ya recorren el territorio en busca de avales.

Uno de ellos es el de Miguel Siciliano, el jefe del bloque oficialista en la Legislatura, quien viene sumando adhesiones -algunas públicas- y espera sumar fuerza en territorios donde todavía no ha logrado instalarse, puntualmente en el sur provincial. Tal como contó Alfil semanas atrás, el dirigente cordobesista está jugando sus fichas habilitado por Martín Llaryora y, aunque no es el único en carrera, la forma en la que fue construyendo sociedades territoriales lo posicionan como un actor que puede efectivizar un crecimiento en su imagen aun en lugares donde su nombre todavía no pica fuerte en las encuestas.

Siciliano viene siendo un asiduo visitante de la región sur en el último año y tuvo un papel importante en la única campaña política de Córdoba en el 2024: la elección de Río Cuarto. Su vinculación con el ahora intendente Guillermo De Rivas le permitió también tomarle el pulso a una región clave para fortalecer cualquier proyecto de candidatura. Es así como fue sumando adeptos en localidades del sur que empezaron a verlo como un interlocutor directo de los intendentes con el gobernador.

El jefe del bloque oficialista en el Concejo tuvo su mayor acercamiento a esta región a fines del año pasado, durante un asado que tuvo lugar en Las Higueras. Allí, fue casi anfitrión del encuentro con intendentes y dirigentes peronistas del área, empezando a desplegar sus encantos para -sin ser directo- hacerles entender que él precisaría de apoyo regional para afrontar los objetivos del 2025.

Quien mejor habría entendido esa tarea es el intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, alguien que menciona al legislador para agradecerle su apoyo en cada oportunidad que tiene. El jefe municipal de la localidad del Gran Río Cuarto inició recientemente el camino para convertirse en ciudad (el censo del INDEC reveló que tiene más de 10 mil habitantes) y Siciliano, desde la Legislatura, parece haber tomado esta cuestión como un proyecto personal.

Aunque en Las Higueras parecería estar el kilómetro cero del operativo clamor, claro está que el acompañamiento al cordobés como potencial puesto alto de la lista de Hacemos se construye en conjunto con todos los intendentes de la región. Ahí entra también De Rivas desde la capital alterna y demás intendentes PJ que ya lo tienen al legislador entre sus contactos para mantener una línea directa. Sin esa vinculación con los jefes municipales, quienes carrean la imagen positiva del oficialismo cordobés en sus municipios frente a la alta imagen del presidente Javier Milei, candidaturas como las de Siciliano no podrían siquiera arrancar. De hecho, se habla de que algún jefe municipal del sur pueda sumar desde algún lugar testimonial para levantarle a una lista que, sin Schiaretti, estaría liderada en su mayoría por dirigentes capitalinos.

Quedará saber que será del clamor al jefe del bloque oficialista una vez que vuelva a la escena Natalia de la Sota, alguien que sí cuenta con niveles de conocimiento mayores en la región sur y que también recibe apoyo de los intendentes con los que el legislador viene codeándose. La diputada, hija del ex gobernador, también se viene posicionando para repetir en la lista de Hacemos y podría empezar a mostrarse en el territorio sureño durante febrero.

El caso de Siciliano será similar: se espera que haga una gira una vez reiniciada la actividad de la Legislatura y Las Higueras sería una vez más el lugar para reagruparse. Restará conocer si el sur es tierra fértil para él o si el candidato que atraiga a la región vendrá de otro lugar. De cualquier manera, la misión no es de vida o muerte: su objetivo podría estar más cerca del 2027, en la pelea para suceder a Daniel Passerini como intendente de Córdoba.