Cosquín siempre estuvo cerca

Por Gabriel Abalos

[email protected]

El foco de atracción generalizada estará sin duda en el escenario Atahualpa Yupanqui, por donde pasarán desde este sábado los nombres "de siempre", los que garantizan la permanencia dentro de la música popular -que ya no es exclusivamente folklórica-; los nombres que otrora asomaron y fueron descubrimiento, y hoy son artistas asentados en el campo musical; y los nombres de los que recién asoman, que tal vez ya encontraron acogida en el escenario y en el público, o bien aquellos y aquellas en quienes el Pre Cosquín ha puesto sus ojos y oídos, y que todavía no “suenan” en los oídos de la plaza. Entre los más nuevos hay otros que llegan a través de modalidades de legitimación ajenas al certamen pre coscoíno.

Para dar un paneo parcial – aunque representativo- de esos nombres, hasta el domingo 2 de febrero se oirá y se verá, a José Luis Aguirre, Los Caligaris, La Bruja Salguero, Emiliano Zerbini, Orlando Veracruz (50 años de Consagración), Ariel Ardit, Gauchos of the Pampas, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros (Signos, 25 años), Luciana Jury, Los Carabajal, Duratierra, La Delio Valdez , La Callejera (10 años de Consagración), Suna Rocha, Franco Luciani y José Colángelo (Tango improvisado), Peteco Carabajal (50 años), Bersuit Vergarabat, Maggie Cullen, Facundo Toro con invitados, Ceibo (10 años), Destino San Javier, Los Tekis (30 años de Consagración), Dúo Coplanacu (40 años), Herederas (Silvia Lallana, Roxana Carabajal, Eli Fernández y Cecilia Mezzadra), Paola Bernal, Raly Barrionuevo, Bruno Arias (20 años). Los años redondos entre paréntesis ayuda a distinguir la trayectoria de los referentes artísticos del Festival.

Hasta aquí, además del arco generacional, se reconoce a representantes enraizados en la identidad provinciana y también a músicos y músicas que se atreven a fusiones más decididas, a interpretaciones menos transitadas, a explorar elementos no tan habituales.

En cuanto a lo más inmediato, la primera luna del sexagésimo quinto Festival Nacional de Folklore, mañana por la noche, destacará en su programación de apertura a artistas como Ahyre, que fueron Consagración 2024, seguido de un número a cuyo frente están Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto y que, bajo el nombre de Luna Cautiva congrega a Angela Leiva, Julia Zenko y el cantante de cumbia Rodrigo Tapari. Cantará también Mery Murúa y tendrá su sección plus Abel Pintos. Tocará el Esteban Morgado Cuarteto y se presentarán los ganadores del Pre Cosquín como Solista instrumental y Conjunto vocal. Actuará la Delegación de Japón y sucederá la Cacharpaya.

Por su parte, el domingo se lucirán el Dúo Coplanacu, Herederas, Paola Bernal, Raly Barrionuevo, Delegación de Tucumán, Delegación de San Juan, Demi Carabajal, Bruno Arias (20 años). Las “Lunas” coscoínas en la plaza tendrán precios entre los $ 14000 y a los $ 20000.

Acompaña el mundo musical y dancístico de las lunas coscoínas una serie de actividades culturales, algunas de las cuales ya se iniciaron una semana antes de la apertura del Festival.

Ejemplo de esto es la importante Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortazar, que abrió su 58ª edición el sábado pasado y permanecerá hasta el último día del festival. Concurren más de cien artesanos a los puestos, muchos y muchas con reconocimiento internacional. También cuenta este año con una carpa de Maestros Artesanos que exhiben sus piezas por primera vez.

También fueron inauguradas el sábado pasado Muestras Culturales en dos espacios diferentes, por un lado, la muestra inmersiva Vivir el Monte, en la Escuela Julio A. Roca (Sarmiento 700), y por otro, la muestra Custodios del Valle en el Centro de Congresos y Convenciones (Tucumán 1031), con entrada libre y gratuita.

Por su parte, el Congreso Federal de Cultura se hará en la Escuela Superior de Bellas Artes Emilio Caraffa (Catamarca 325), el domingo 26, el lunes 27 y el martes 28 de enero. Su temática estará relacionada al tema Crisis Cultural, Renovación y Transmisión, con eje en el estado actual de la cultura en la Argentina. Contará, entre otros y otras participantes, con la reflexión del escritor y periodista Mempo Giardinelli, quien se hará presente el martes.

En cuanto al 23° Encuentro Nacional de Poetas con la Gente, el mismo se pondrá en marcha el miércoles 29 de enero, a las 21, en esta ocasión en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada (Pedro Ortiz 779). Como cada año, no solo gran cantidad de poetas animarán las noches de reencuentro, sino que también se harán presentes músicos populares y referentes de la canción en noches de gratos encuentros.

El inquilinato de Pailos

En el Teatro del Sol 1, Villa Carlos Paz (Gral. Paz 250) se presenta de viernes a domingo Inquilinos... Todos locos, una comedia escrita y protagonizada por el "Flaco" Pailos y Carla Dogliani. Un edificio es casi un pueblo completo y allí se manifiestan especímenes humanos de todo tipo, cuyos encuentros en pasillos, ascensores y reuniones de consorcio tienen sustancia para sacar a pasear el absurdo y, de su mano, el inevitable humor. Imposible mantenerse serio mientras dura la propuesta.

A las 22, entradas en venta en Ticketek.com.ar, $ 20000.

El teatro de las estrellas

Este viernes a partir de las 21, en la pista de aeromodelismo del Aeroclub La Cumbre, se realiza una nueva edición de Astroturismo, la última de este enero. Se trata de una de esas actividades que proponen algo diferente y suscitan entusiasmo. En una noche despejada, mediante actividades para interactuar con el cielo nocturno, ya sea una charla, explicaciones, observación y fotografías, es posible sentirse contextualizado bajo las estrellas. Actividad libre y gratuita, inscripción previa en la Secretaría de Turismo o enviando un WhatsApp al 3548 637837.