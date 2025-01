Femicidios y ley de cupo: la opinión de las legisladoras cordobesas

Por Carolina Biedermann

A una semana de discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, volvieron a ponerse en discusión temas que ya habían sido saldados como sociedad. En su intervención en Davos, Milei argumentó que la figura del femicidio es una construcción social que, a su juicio, no refleja la complejidad de los crímenes de género. Propuso que la eliminación de esta figura legal podría simplificar el sistema judicial y hacer frente a un problema que considera más amplio: la violencia en general, sin distinciones de género. Además, criticó la ley de cupo como una medida que, según él, infringe el principio de meritocracia y promueve la discriminación inversa.

Consultadas por Alfil, legisladoras cordobesas de distintos partidos, quienes se desempeñan en la legislatura provincial y en la cámara de diputados nos expresaron sus posturas:

La diputada nacional Alejandra Torres, de Hacemos por Nuestro País dijo: “No estoy de acuerdo con que se derogue la figura penal del femicidio. Al margen, estoy recabando datos que demuestran que, independientemente de todo esto, las políticas públicas no están dando el cambio que aspiramos en una sociedad para lograr la equidad de género y destruir estas barreras culturales que de alguna manera o de otra, generan la tipificación de este delito”.

María Cecilia Ibáñez, del MID e integrante del bloque de La Libertad Avanza, expresó: “Igualdad ante la ley. Endurecer las penas en los delitos agravando las penas para frenar los asesinatos dentro del ámbito familiar. ” A esto agregó: “Creemos que debemos resguardar a los más débiles sin distinción de género ideología o religión. Proteger a la persona sin distinción de sexo, proteger a la víctima y condenar al autor del delito”, concluyó.

Natalia De La Sota, del bloque Córdoba Federal dijo: “Milei plantea con su discurso que en Argentina ya no hay lugar para las minorías, ni para los sufrientes, ni para los débiles. Quiere una Argentina cruel, cínica y desaprensiva que mire para otro lado. Que esconda a los gays y a las personas trans, que invisibilice a las víctimas de violencia de género y que encubra el dolor”.

“La de Milei es una Argentina sin valores, sin sensibilidad por el otro. Una Argentina que no siente. Eso propone: un país indolente, que abandone a los pobres en su miseria y que desatienda a los jubilados hasta que se mueran. Eso pretende y yo voy a hacer todo lo posible para que su plan totalitario y cruel no tenga éxito”.

Gabriela Estévez, de Unión por la Patria: “El presidente Milei utiliza su posición para promover discursos de odio en donde fomenta una sociedad desigual y excluyente, legitimado prácticas discriminatorias y naturalizado la violencia”.

“Milei debe comprender que estas leyes, aprobadas por el Congreso de la Nación son fruto de un consenso social que se construyó durante años de lucha del colectivo de mujeres y disidencias, y allí radica su legitimidad y fortaleza”. “Pensar en eliminar la figura del femicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, cuando en nuestro país en los primeros 15 días del año 1 mujer cada 27 horas es víctima de femicidio, hace de la posición del Presidente una provocación inaceptable”.

Gabriela Brower de Koning, de la UCR expresó: “No vamos a permitir que se elimine esta figura. Las mujeres enfrentan riesgos y violencias específicas. El gobierno plantea que ‘todos debemos ser iguales ante la ley’, pero ignora lo fundamental: la igualdad no significa tratar igual a quienes están en situaciones desiguales”.

“La figura del femicidio no vulnera la igualdad; al contrario, reconoce una violencia estructural histórica contra las mujeres, asesinadas por razones de género. Las leyes no son solo un mecanismo punitivo; tienen una función cultural crucial: generar conciencia, cuestionar y cambiar pautas sociales injustas y violentas”.

Soledad Carrizo de la UCR: “Por el momento solo están circulando manifestaciones y algunas declaraciones, sobre futuros proyectos. Pero la magnitud de estos temas, requiere trabajar con mucho detalle, con moderación y cautela. Tendremos tiempo de hacer nuestras críticas y observaciones, y sentar posición formal cuando estos proyectos se presenten”.

“Mientras tanto, todos estos dichos nos ponen en un estado de alerta, preocupación, y cuidado. Los cupos para minorías o grupos vulnerables son un mecanismo de protección, de defensa que desde el congreso venimos trabajando hace mucho, y con gran éxito. Se han ampliado derechos, y se han mejorado las condiciones de vida de miles de argentinos. Confiamos, y sostenemos el principio de progresividad para los derechos, y nunca el de regresividad”.

Legisladoras provinciales

La legisladora Brenda Austin de la UCR dijo: “En los últimos años, la Argentina ha logrado avances significativos en la lucha contra la violencia de género y en la defensa de los derechos de las mujeres, a la par de la mayoría de los países del mundo occidental. La incorporación del femicidio como agravante del homicidio en el Código Penal fue un paso clave en la búsqueda de justicia, además de un mensaje claro a la sociedad de que no toleraremos más este tipo de violencia. Hoy, esa conquista está siendo amenazada. ¿Qué hay detrás de esto? ¿A quiénes se busca beneficiar?.

“El principio de progresividad o no regresión no solo es un principio arquitectónico de los derechos humanos, sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional, y establece que los avances alcanzados no pueden ser revertidos. Esto significa que cada paso hacia la protección de los derechos fundamentales debe ser preservado, fortalecido y ampliado para garantizar su efectividad”.

“Minimizar la gravedad de la violencia de género y atacar los derechos de las mujeres es un grave retroceso. Es un discurso destructivo que niega la dura realidad que enfrentan miles de mujeres en nuestro país, una realidad que exige ser primero reconocida y luego combatida”.

Patricia Botta DEL pro, agregó: “Como defensora de los Derechos de mujeres y niñas, no acuerdo con que se derogue la figura del femicidio, ya que esta es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres por razones de género. Si bien todos somos iguales ante la ley, los asesinatos de mujeres constituyen el 85% de las muertes a manos de sus parejas, ex parejas o allegados a la familia. Debemos visibilizar y sancionar este tipo de violencia. Los dichos del Presidente Milei fomentan expresiones que incitan a la discriminación y atentan contra los principios de igualdad y respeto hacia todas las personas”.

“En cuanto a la paridad de género, fue una lucha ganada por las mujeres ante el machismo político, en donde sólo ellos deben ocupar cargos de poder, o ante ponen sus capacidades frente a las de las mujeres. Si la racionalidad existiera no deberíamos tener ley de paridad. Pero es histórico que los varones ocupan primero todos los cargos y de relleno ubican a alguna mujer”.

Luciana Echevarría del MST dijo: “Hay una agenda patriarcal en curso que pretenden profundizar este 2025. Milei dice que somos iguales ante la ley, pero solo en 2024 hubo un femicidio cada 33 hs y la población trans tiene una expectativa de vida de 35 años. Sus anuncios son parte de la reacción machista que encabeza, pero va a encontrar respuesta. Ayer en Córdoba, Capital Federal y Rosario se dieron asambleas disidentes masivas y se está convocando a una marcha federal LGTBIQNB+ y anti fascista en todo el país. Ese es el camino a seguir, la unidad en las calles para luchar y ser una enorme marea anti machista”.

Alejandra Ferrero dijo: “No conozco la profundidad de la reforma que pretenden plantear al código penal pero particularmente en eliminar la figura del femicidio no estoy de acuerdo, es una conquista de muchos años de lucha, además que responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino como Cedaw, Belén do Para y otros que intentaron erradicar patrones de violencia que en 2024 provocaron 264 muertes por femicidio.

Nadia Fernández de Hacemos Unidos por Córdoba dijo: En Córdoba se defienden las políticas de restitución de derechos para las mujeres y diversidades y son ejemplo en el mundo. Reconocidas por organismos internacionales. En la provincia de Córdoba seguiremos por el mismo camino".

Ariela Szpanin de la UCR dijo: “Eliminar la figura del femicidio va a invisibilizar la violencia estructural que enfrentan las mujeres. La paridad de género y el reconocimiento de delitos como el femicidio son herramientas para reducir las desigualdades históricas. Derogar estas medidas van a perpetuar la discriminación y las brechas de género, afectando la equidad en el acceso a derechos y oportunidades”.

“Las cifras de violencia contra las mujeres son alarmantes en muchos países. La existencia del término "femicidio" refleja la necesidad de políticas específicas para atender esta realidad, mientras que la paridad de género busca equilibrar espacios históricamente dominados por los hombres, especialmente en la política y en sectores de poder. Considero que esto es un retroceso en materia de derechos humanos. Derogar estas figuras podría interpretarse como un retroceso en los avances alcanzados en la lucha por los derechos humanos de las mujeres.