Por Julieta Fernández

¿Otro gesto de unidad?

La periodista dialogaba con el informante sobre el acto que tuvo lugar en el SUM del Centro Cívico para presentar la Nueva Circunvalación y avanzar en la licitación de dos nuevos tramos. Allí estuvo presente el concejal de La Fuerza del Imperio del Sur, Guillermo Natali.

Informante: ¿Qué le pareció Natali en primera fila en el acto del Cívico? Ya sé que lo hemos visto en muchos actos institucionales pero recuerdo que la mayoría eran del Municipio. Este es un acto del gobierno provincial y creo que, más allá del compromiso que pueda mostrar el edil en su función, puede ser otro gesto de unidad de cara a las legislativas.

Periodista: Hemos dicho varias veces eso. Asistencia perfecta en los actos o presentaciones del gobierno. Igual, hay dirigentes del oficialismo que sospechan que sus acercamientos pueden tener que ver con algo más personal. En fin, interpretaciones.

I: Yo tampoco lo descartaría eso pero me parece que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y que Natali es de esas figuras que llevan a pensar que el nazarismo va a acompañar pero no es tan simple. Porque La Fuerza del Imperio tiene muchos espacios: por un lado, La Militante que es el espacio que más asperezas tuvo con el llamosismo. Después también están Libres del Sur y el partido PAIS. Espacios que en el 2023 se sumaron formalmente a la coalición de Hacemos Unidos. Natali no es de esos espacios y siempre lo vi como un dirigente del PJ de Córdoba, a secas. Quizás más llaryorista si hay que encasillarlo en algún lado. Como sea, quiero ver cómo se acomoda todo porque quizás algunos espacios acompañen y otros no dentro de LFDIS. Todo puede ser…

P: ¿Usted cree? Me daba la impresión de que las diferencias están más a nivel municipal pero que sería mucho más fácil que acompañen en las legislativas. De hecho, ellos bancaron bastante a Llaryora en la elección provincial.

I: Puede ser. Pero de ahí a que compartan las actividades de campaña, hay un largo trecho. A que le va a resultar más sencillo, sin dudas, es al Guille (Natali).

Los números de diciembre

La periodista recibía un mensaje del analista político, quien le compartía los datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia en relación a los delitos del mes de diciembre en el departamento Río Cuarto.

Analista: Muy fuertes los datos que se dieron a conocer sobre las tasas de delitos. En la provincia, 447 cada 100.000 habitantes. El departamento, como ya se estaba viendo en otros informes, está por debajo: 438 cada 100.000. Lo fuerte es cuando se ven los números de los delitos dolosos y Río Cuarto está entre los más altos: 1,02 víctimas de homicidios dolosos cada 100.000 personas.

Periodista: Me pasaron esos números y vi que, en ese caso, casi el 90% de las víctimas de homicidios dolosos en diciembre fueron mujeres.

A P: Y después algunos critican que algunos hechos se caratulen como femicidios… En fin, es un dato muy duro y coincide con lo que ya han planteado desde el área de Seguridad del Municipio: la violencia que se ve en estos tiempos no es la misma que hace 10 años y es muy difícil de contrarrestar. Aún así, quiero destacar otra cosa. Más allá de que se ha dicho que han disminuido los arrebatos en la vía pública y hechos similares en la ciudad, varios comercios han registrado robos en este mes de enero. Habrá que esperar a conocer ese informe.