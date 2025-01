Centro Cívico: Asoman rostros llamosistas, schiarettistas y del PRO

Por Julieta Fernández

La presencia de algunos dirigentes en particular llamó la atención en el acto de presentación de la Nueva Circunvalación Río Cuarto. Se trata de nombres que ya habían sido mencionados por Alfil, ya que integraban la nómina de posibles incorporaciones a la estructura del Centro Cívico. Este lunes, estuvieron presentes el ex subsecretario de Políticas Sociales, Ricardo Rojas; así como el ex concejal y ex tribuno de cuentas de Juntos por Río Cuarto, Manuel Betorz. Este último caso, reafirmando la pertenencia de un sector del PRO a la coalición de Hacemos Unidos.

Más allá de estas presencias, se han mencionado otros nombres como el del ex secretario de Servicios Públicos y dirigente schiarettista, Marcelo Bressán. Otros nombres que integraron la “danza” fueron el ex secretario de Gobierno y ex presidente del Tribunal de Cuentas, Mauricio Dova; al igual que el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Gustavo Dova. Fuentes consultadas por Alfil aseguraron que varios de estos dirigentes fueron vistos en el Centro Cívico en los últimos días y algunos de ellos pasarían a integrarse al esquema pero aún no se ha confirmado si efectivamente ocuparán el rol de delegados de algún ministerio.

“El horno no está para bollos”, señalaba un dirigente oficialista en relación a los nombramientos o al rango que se les pueda asignar a los dirigentes que han estado “merodeando”. El “run run” lleva varios meses: prácticamente desde la asunción de Guillermo De Rivas y la exclusión de varios de estos nombres del gabinete municipal. El acto del lunes, además de tratarse de una presentación y apertura de sobres para la realización de dos tramos de la Circunvalación, tuvo expresiones contundentes en torno a la realización de obra pública por parte del gobierno provincial en un contexto en el que el gobierno nacional se ha apartado de ese esquema.

Hasta ahora, solo Mercedes Novaira (ex secretaria de Educación de Llamosas) ha sido blanqueada dentro del esquema del Centro Cívico local. Fue una de las funcionarias más fuertes dentro de la gestión Llamosas y no resultó extraño que la Provincia la integrara a su esquema. De hecho, cuando aún era funcionaria municipal, Novaira ya se había mostrado en varias actividades en articulación con el Ministerio de Educación e incluso con la Municipalidad de Córdoba (entonces conducida por Martín Llaryora). El caso de Rojas respondería a otro de los funcionarios que acompañaron a Llamosas durante sus ocho años de gestión.

La incorporación de Betorz podría ser la más “llamativa”, aunque también hubo indicios previos de haber “saltado el charco”. Betorz es cercano al viceintendente de Córdoba, Javier Pretto y ambos participaron de una reunión con Guillermo De Rivas, poco después de su asunción. Manuel Betorz forma parte del grupo político que acompañó la candidatura de Rolando Hurtado por el PRO, al igual que el ex titular de Anses, Matías Paloma (actual coordinador de Transporte en la Municipalidad).

Al cierre de esta edición, aún no se había blanqueado en el Boletín Oficial qué roles ocuparían los dirigentes en cuestión pero la presencia de algunos de ellos en el último acto oficial de la Provincia despejó lo que antes eran meros rumores. Según pudo saber Alfil, Betorz podría estar en un rol vinculado al área de Agricultura.