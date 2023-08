13A: Bullrich, aún sin visita confirmada (Chasco toma la batuta)

Por Julieta Fernández

El comando bullrichista entró en el sprint final de la campaña antes de las elecciones primarias. Ayer hubo actividades en La Carlota, hoy continuarán en General Deheza y se prevé que entre el miércoles y jueves se visiten localidades como Villa Huidobro, Huinca Renancó y Laboulaye. El fin de semana se reunirán con el intendente electo de Viamonte (quien fue “viral” por ser un joven productor agropecuario cuya candidatura se construyó en menos de 90 días) y el domingo visitarán el departamento Calamuchita, con la posibilidad de un cierre en Villa Yacanto. En tanto, el próximo lunes se presentará al equipo agropecuario que acompañará a la candidata a presidenta en el marco de un encuentro con empresas afines al sector.

La mayor parte de estas actividades focaliza en el sector agropecuario y tiene a productores y empresas del rubro como invitados. Julián Chasco, candidato a diputado nacional y asesor de Bullrich en materia agropecuaria, llevará a cabo el tramo final de la campaña en los departamentos del sur, con énfasis en General Roca, Juárez Celman y Roque Sáenz Peña. Este último resulta un desafío para Juntos por el Cambio al tratarse de un “bastión” del PJ provincial que tiene como referentes a dos miembros del gabinete de Juan Schiaretti: Sergio Busso (ministro de Agricultura) y Julián López (ministro de Gobierno y Seguridad).

Cabe recordar que el departamento Roque Saénz Peña fue el único que no se pintó de amarillo en las elecciones provinciales del 25 de junio. Juntos por el Cambio celebró haber ganado en gran parte del “sur productivo” y la apuesta de los halcones en esta zona es tratar de fidelizar el voto del campo. Por el momento, no se prevé una visita de Patricia Bullrich a esta zona o al menos al departamento Río Cuarto antes del 13 de agosto. Esto respondería a que sus alfiles confían en que la precandidata a presidenta hará una buena performance y utilizarían este tramo de campaña para visibilizar a sus candidatos (en particular los del departamento Río Cuarto como la empresaria Belén Avico y el propio Chasco).

El larretismo, por el contrario, trajo a su candidato a presidente al menos tres veces en los últimos cinco meses. De hecho, este año fue la primera vez que Rodríguez Larreta pisó suelo riocuartense. Pero en los últimos días, desde el comando que apoya su candidatura presidencial, se plegaron a una estrategia similar a la de sus adversarios en las PASO: apuntar a visibilizar a sus candidatas y candidatos a diputados y tratar de hacer una demostración de fuerza desde las bases. Una suerte de campaña más territorial que también se comenzó a advertir en el armado local de Hacemos Unidos.

A dos semanas de las elecciones primarias, aún no está confirmado si el jefe de gobierno porteño volverá una vez más a la Capital Alterna pero no se descarta que, quizás para una actividad de cierre de campaña, se cuente con la presencia de algún dirigente de primera línea. No obstante, sus armadores enfatizan en que el evento de la semana pasada en Vecinal Fénix “fue una buena demostración de fuerza” y la convocatoria “superó las expectativas”, aún sin ningún presidenciable presente.

La diferencia entre un armado y otro es que el larretismo no cuenta con candidatos del departamento Río Cuarto o de la ciudad en la nómina de diputados nacionales (Fredi Decarlini, intendente de Berrotarán, integra la lista del Parlasur). En tanto, el bullrichismo puso sus fichas en el dirigente moldense para tomar la batuta en la mayoría de las actividades de campaña que restan hasta la semana próxima.