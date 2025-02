Más del día de furia de Milei: expulsó al titular de Anses por hablar de reforma jubilatoria

Esta mañana se confirmó, por medio de Manuel Adorni, la expulsión del titular de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) Mariano de los Heros y el reemplazo del mismo por Fernando Bearzi. Esto luego de que el extitular anunciara un proyecto de reforma jubilatoria.

"Subir la edad de jubilación solamente, no es una solución. Creo que analizarse toda una serie de situaciones en donde la edad de jubilación puede ser, la proporcionalidad de cobrar en base a lo aportado, hay gente que no llega a los 30 años de aportes" afirmó de los Heros.

Esta declaración fue repudiada por el presidente Javier Milei durante una nota en canal A24, en la cual dio a entender que la reforma planteada no estaba dentro de los planes nacionales, "Eso corre por cuenta del titular de Anses, eso no es lo que está en carpeta".

Al terminar de declarar sobre de los Heros, el presidente fue consultado con respecto a la economía que afronta el país, “Nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la Ley de Bases, hasta cosas que están en el decreto 7023. Es decir, todos cambios que facilitan la contratación de trabajo” mencionó al respecto.

No obstante, las críticas de Milei siguieron hasta un medio radial, en el cuál cataloga al proyecto del extitular como un "disparate". "Si yo me pasé toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía".