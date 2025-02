Enroque Corto

Mensaje llaryorista por el BEG



Informante: El gobernador resaltó en sus redes sociales que en solo cuatro horas de abierta la inscripcipón del BEG 2025, ya se hay más de 20.000 beneficiarios anotados, y dijo que "el boleto educativo sí hace falta para los que defendemos la #educación y creemos en el #progreso". Alfil: Claro, es un gran esfuerzo económico para la Provincia. Y una prueba de la escasez de las familias, nadie quiere tener que pagar el boleto para mandar los chicos a la escuela. Informante: Año a año crece. Según dijo Llaryora, en 2024 el BEC sumó 42.887 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 299.447 usuarios, lo que representa un crecimiento del 16,56% respecto a 2023. Alfil: Decime que querés marcarle las prioridades a Milei sin decirme que querés marcarle las prioridades a Milei. En vísperas de su viaje a Arabia Saudita, el gobernador Martin Llaryora destacó la gran convocatoria que tuvo la vuelta del Boleto Educativo Gratuito en el inicio del año lectivo 2025.

La tobillera de González…

La noticia con la que arrancó la semana en torno al arresto domiciliario que se le impuso al expresidente provisorio de la Unicameral, Oscar González, generó todo tipo de repercusiones. Por esto, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Es un chiste esto…

Periodista: A qué de todo se refiere con ‘esto’.

IR: Sí, tiene razón. La verdad es que todo es un chiste. Pero me refiero a la noticia de la detención domiciliaria para González, algo que como leí de madrugada el diario en el que usted trabaja me enteré por ahí.

P: Sí, fue uno de los adelantos.

IR: No, pero el enojo viene porque se cag… de risa de la gente. Le iban a poner una tobillera electrónica y resulta que no se la ponen porque en Córdoba no hay en stock.

P: ¡¿Cómo?!

IR: Como escuchó, el tipo zafa de la tobillera porque en Córdoba hay faltante de stock. Lo confirmó el abogado del hombre.

En la Legislatura… una sí y una no, ¿o cambia la estrategia?

La calurosísima tarde de lunes no fue impedimento para una charla de café entre el periodista y el informante de la Legislatura acerca de cómo será el 2025 en la Unicameral.

Informante Legislatura: A lo mejor cambian algunas cosas…

Periodista: ¡Epa! ¿A qué se refiere? Mire que hay muchas cosas para cambiar.

IL: Bueno, no se pase. No, esto es por culpa de ustedes que se malacostumbraron a las sesiones en la Unicameral cada 15 días.

P: Es lo que impartieron desde ahí el año pasado.

IL: Mmm… a ver, algunos creyeron que se instalaba eso de sesionar cada 15 días, pero le puedo asegurar que este año se va a sesionar cuando haya quórum. Es más, será cada 15 días, a veces dos sesiones consecutivas… se irá viendo. Por ahí, tanto al oficialismo y a la oposición le sirve.

P: Por lo pronto, ¿este miércoles se sesiona?

IL: No, este miércoles no.

P: Ah, me da la razón.

IL: Recién arranca el año, no se apure. }

García Díaz, picante

El dirigente amarillo le pegó a la gestión municipal y cosechó amplio apoyo de sus seguidores.

Informante Libertario: Amigo, vea este tuit.

Periodista: ¿Por qué me pasa un tuit de García Díaz? ¿Me perdí de algo?

I.L.: Ja, ja… tranquilo, si pasa algo con los aspirantes a leones yo le voy a avisar. Mientras tanto vea el contenido del tuit, el autor no es importante.

P.: A ver… picante. No se conformó con pegarle a la gestión, sino que fue por algunos secretarios en particular… Ambrosio, Folloni…

I.L.: Igual, lo que más interesa está mas abajo. En los comentarios. La gente está cansada de las secretarías con nombres estrafalarios y los programas de políticas públicas que hacen falta tres renglones para explicar para qué están, si es que están para algo… ¿Ve? La propia gente está marcando que hay que volver a lo básico y prestar bien los servicios esenciales. Todo lo demás, es humo. Y la gente ya no lo está comprando…

I.L.: Nosotros no… la gente.