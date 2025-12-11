Enroque corto

La triple corona

El periodista recibió un mensaje de su informante peronista, que ya fuera de su horario de trabajo, recordó un detalle que le pareció gracioso compartir.

Informante Peronista: Amigo, me quedé pensando en lo que me preguntó la otra vez… de si Facundo Torres había recibido a los gremios en calidad de Presidente Provisorio y de Presidente de Bloque de legisladores del oficialismo, y entiendo que lo hizo en calidad de autoridad de la cámara, no del bloque…

Periodista: Amigo, no es que no aprecie que se acuerde de contestarme los mensajes… pero a esa nota la escribí hace dos días… si me responde con esa agilidad, ¡estoy frito!

I.P.: Ja, ja… No se queje. Pero no, no es eso. Lo que me causa alguna gracia es que, por un par de días, Torres mantuvo la Triple Corona.

P.: No estoy seguro de estarlo interpretando… La Triple Corona es cuando los boxeadores unifican el título… yo tenía entendido que Torres era hombre más bien del rugby…

I.P.: ¡Y no se equivoca! Pero yo hablo de la Triple Corona Peronista: Presidente Provisional de la Legislatura, Presidente de Bloque, y Presidente del Partido Justicialista, ¿cómo lo ve?

Rossi se lanzó a la intendencia por Córdoba

El "colorado" se lanzó oficialmente como candidato a intendente por la ciudad de Córdoba. Fue en un acto grande, en el que demostró que tiene militancia y territorio.

Periodista: Me dijeron que Dante Rossi ya dejó de amagar y se lanzó de lleno.

Informante: Largó, sí. En Alto Alberdi, con más de 400 personas. Dijo que Córdoba perdió “orden, cercanía y rumbo”.

Periodista: ¿Y se anota para la Intendencia 2027?

Informante: Más claro imposible. Afirmó que está listo para competir y que quiere una ciudad “más segura, más limpia y con servicios que funcionen”. El anfitrión fue Walter González, de la seccional 11, que desempolvó la nostalgia radical: dijo que quieren devolverle a Córdoba el brillo de las viejas gestiones de la UCR.

Periodista: Eso habla de 2027, pero también de Rossi queriendo posicionarse en la interna radical.

Informante: claro. Y el acto fue plural: sociales, barriales, sindicales, radicales de todos los colores y hasta adhesión de Mina Clavero.

Periodista: ¿Y el plan?

Informante: Rossi prometió caminar los 500 barrios. “La ciudad se gobierna desde la calle, no desde un escritorio”, tiró. Y remató: “No vengo a improvisar”.

El TSJ en las excavaciones de La Perla

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, visitó las excavaciones realizadas en un predio cercano al Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos "La Perla" por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con la colaboración del Instituto de Medicina Forense (IMF) del Poder Judicial de Córdoba. No fue el único miembro del TSJ en asistir.

Informante: Importante espaldarazo del TSJ a la investigación por delitos de lesa humanidad llevada adelante por el Juzgado Federal n.° 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja. Y a la búsqueda de restos de los desaparecidos de La Perla.

Alfil: Ya lo creo. Del Ejecutivo provincial estuvo la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. Se presentó el dia de cierre de las excavaciones y acompañó a los familiares de las víctimas enterradas en las fosas comunes.

Informante: Angulo fue ese mismo día, solo que no se dijo mucho. Fue el martes 2 de diciembre. También estuvieron los vocales del TSJ Luis Rubio y Jessica Valentini. Buena presencia del TSJ le digo.

Encuentro Vecinal activa su rotación

En cumplimiento de la tradicional rotación de bancas de Encuentro Vecinal Córdoba, este jueves Rodrigo Agrelo dejará su lugar en la Legislatura y asumirá Gerardo Grosso, abogado, pastor evangélico y dirigente histórico del espacio. Un informante del espacio llamó para avisar de la asunción a la redacción.

Informante: ¿Vio que en la Legislatura hay movimiento otra vez y esta vez es institucional? Encuentro Vecinal activa su “rotación de bancas”.

Periodista: Sí, en la sesión pasada se despidió Rodrigo Agrelo con un discurso bien encendido contra el paquete presupuestario que mandó el gobernador Llaryora.

I: Exacto. Agrelo deja la banca y vuelve recién en diciembre de 2026. El que entra es Gerardo Grosso, que ya estuvo en la banca en 2021 y 2022.

P: Si, lo recuerdo.

I: Lo que es para destacar es que Encuentro Vecinal en los últimos 15 años siempre tuvo a algún representante sentado en la Legislatura provincial. Con esta movida ya suman siete los dirigentes que pasaron por la banca: Aurelio García Elorrio, Mauricio Smith, María Rosa Marcone, Gerardo Grosso, María Amelia Moscoso, Alvaro Zamora y Rodrigo Agrelo.