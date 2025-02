Enroque Corto

Kraisman y San Valentín

El próximo viernes será la indagatoria al puntero del PJ capitalino Guillermo Kraisman que se encuentra detenido en Bouwer y hay varias alarmas encendidas dentro del oficialismo.

Informante Legislatura: ¿Qué tiene que hacer el viernes?

Periodista: Hasta ahora nada, me imagino que no me llama para invitarme a un cena romántica…

IL: ¿Por?

P: El viernes es San Valentín.

IL: Jajaja, pero qué tipo romántico. Muy fino con ese detalle.

P: Bueno, qué se yo. Pero qué cuenta, hable.

IL: Ah, sí. El tema es que el viernes ‘el Puma’ Kraisman está citado a indagatoria por parte del fiscal Anticorrupción, Franco Mondino.

P: Apa…

IL: Sí, él y Luciana Castro, la empleada municipal que fue detenida en enero cuando ambos trataban de cobrar más de un millón de pesos con el DNI de la ya famosa empleada ‘fantasma’ de la Legislatura.

P: Mmm… imagino a varios preocupados.

IL: Sí, y no se olvide que entre el jueves y el viernes es la indagatoria de Oscar González en Tribunales Federales. Lindo San Valentín para el cordobesismo. Le mando un abrazo.

Los diputados cordobeses le refrescaron la memoria a Cúneo Libarona

Lo que se armó lindo en X ayer fue el cruce de varios diputados cordobeses al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por lo expresado por el integrante del Gabinete acerca de endurecer las penas para quienes cometan incendios.

Informante Tuitero: ¡Se puso picante X!

Periodista: Qué bueno que ya no le diga Twitter…

IT: A pedido de Elon Musk. Pero espere que le cuento por qué.

P: A ver.

IT: Resulta que Cúneo Libaron salió a decir en sus redes que había que endurecer las penas para quienes cometan incendios y que se enviaría un proyecto desde el Ejecutivo. Bueno, parece que Cúneo está en una, porque los diputados cordobeses salieron a recordarle que el proyecto está desde el año pasado cuando teníamos incendios en las sierras de Córdoba.

P: Es cierto.

IT: Y salieron a responderle desde Agost Carreño, que le recordó la iniciativa conjunta con García Aresca y Juan Brügge, hasta la radical Gabriela Brouwer de Koning. Todos en fila. Ay…

El gobierno sopesa malestar rural

El gobierno provincial buscó relativizar el impacto de la rebelión fiscal que encabezó la Sociedad Rural de Río Cuarto. El lunes se realizó una asamblea de la que participaron intendentes, mayoría opositores, y gran cantidad de dirigentes de la UCR, entre ellos el diputado nacional Rodrigo de Loredo.Informante: Está claro que la Sociedad Rural invitó a los dirigentes opositores. Tómese el trabajo de ver la filmación de la asamblea, y verá que cada orador comienza con un "gracias al presidente por la invitación", en una obvia alusión a Heraldo Moyeta, el titular de la entidad.

Alfil: ¿Entiendo el malestar, pero cuáles serán los próximos pasos del gobierno de Llaryora?

Informante: Mostrar a los productores que el aumento real, ley contra ley presupuestaria, no es la barbaridad que están haciendo, sino el 179%. Eso sí, tienen que hacer bien la comparación, sin tener en cuenta descuentos y beneficios posteriores.

Alfil: ¿Y cree que eso va a atenuar la bronca? ¿Envalentonados como están con la prédica de Mile anti impuestos?

Informante: Para que se dé una idea, unas 45 mil cuentas del inmobiliario rural ya pagaron. Es un 30% del total. O sea que tanto malestar no hay.

Siciliano: “Nadie tiene coronita”

El periodista llamó a su informante peronista, una parada obligada en cada una de sus rondas de llamadas.

Periodista: Amigo, no tengo nada puntual para preguntarle, ando en la búsqueda. ¿En qué andan ustedes?

Informante Peronista: Estimado, uf… en muchas cosas… como verá, problemas no nos estarían faltando…

P.: Ja, ja… veo. Dejemos pasar el tema de la rural, que me imagino está concentrando la mayor parte de la atención en estos momentos. ¿Cómo viene la historia Oscar González?

I.P.: Vea, en manos de la Justicia…

P.: Vamos… es todo lo que me va a decir…

I.P.: Por supuesto. Ya lo dijo el presidente de nuestro bloque, Miguel Siciliano, que acá “nadie tiene coronita”, que “nadie tiene cobertura política”, y que en Córdoba el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia sobre el Judicial.

P.: Claro... de la Justicia Federal…

I.P.: ¡De ninguna, hombre, de ninguna!

P.: Me imagino que los muchachos de la vieja guardia deben estar encantados con esas declaraciones de la renovación…

I.P.: No se a qué le llama vieja guardia, pero a esta altura, González no está ninguna guardia…