Sin agua

La periodista dialogaba con el informante opositor sobre la falta de agua durante el fin de semana en varios sectores de Banda Norte.

Informante opositor: ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que mejor que el mío.

Periodista: ¿Qué le pasó? Además del tremendo calor.

I O: Justamente. Imagínese lo que habrá sido el calor sin agua. Fue terrible. Incluso en zonas de Banda Norte donde nunca ocurría de quedarse durante tantas horas sin el servicio. Obvio que esto generó resquemor en el EMOS. Más que nada porque ya ha habido cuestionamientos sobre pérdidas que no se arreglaron aún. No digo que el alto consumo no tenga nada que ver pero también se habla de una falta de planificación, de mantenimiento en otros casos. En fin, todo esto en medio de los reclamos por los aumentos, no deja de ser “una mancha más al tigre”. Claramente, si la gente ahora está pagando bastante más, lo mínimo que va a esperar es que se garantice el servicio.

P: Semana complicada para el oficialismo en estos días. Esto del agua, los aumentos de los impuestos municipales, el tema del inmobiliario rural en la Provincia…

I O: Son complicados para la dirigencia en general. Fíjese que en lo del Inmobiliario Rural, no a todos les cayó bien que participarán legisladores o el diputado De Loredo en la asamblea. Pero sí, sin dudas la mecha está muy corta y la paciencia se agota. Y la semana que viene harían un cacerolazo afuera de la muni, así que sí. Son días heavy.

Aumento del boleto

El informante llegaba a la cronista al cierre de la edición para comentarle sobre la disposición de un nuevo aumento del boleto urbano a partir de un pedido de la empresa SAT.

Informante: Si todavía estoy a tiempo, le comento que hay nuevo aumento del boleto urbano. Claramente, al no tratarse en el Concejo como antes, está más tranqui la cosa. O eso aparenta…

Periodista: De todos modos, siempre es una medida antipática de tomar. Imagino que más en estos días.

I: La Muni dice que fue un planteo de la empresa que decía que era necesario actualizarlo. Pero esto va a traer muchas críticas al darse en medio de todo el tema del “impuestazo” y demás. No desconozco que hubo aumentos en el combustible y que se cortan menos boletos, pero se sabe que la Muni está teniendo un rol crucial en el mantenimiento del servicio ante la falta de subsidios.

P: ¿A cuánto se va?

I: Pasa a costar $1250. No tengo dudas de que la empresa seguro planteó un número mayor y hubo que negociar. Desde el gobierno dicen que el precio nuevo “no es el valor de la tarifa plena de un boleto común” sino un derivado de aportes del Estado para que se logre un precio “más accesible” y garantizar la prestación del servicio. También buscaron amortiguar esto recordando que este precio es para los usuarios que no tengan ningún beneficio de algún programa social.

P: Hablando de transporte, se sabe que ya hay un informe que se hizo sobre el estado del servicio

I: Lo hizo la Universidad Tecnológica de San Nicolás. Sigo esperando el detalle de todo eso. Ni bien lo tenga se lo comparto. Hay que recordar que este año debiera completarse la reestructuración del sistema de transporte. En noviembre se empezó con la quita del transbordo en Banda Norte y este año seguramente se siga avanzando en ese sentido.