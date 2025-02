Una banca para el “león”: Rott asumió como concejala

Por Julieta Fernández

A casi ocho meses de De Rivas intendente, se dieron los primeros movimientos en el gabinete. La (ahora ex) concejala Paula Dalmasso se mudó al Ejecutivo local para hacerse cargo del programa de Coordinaciones Locales en el área de Educación. Edith Rott, la siguiente en la lista, asumió como concejala del bloque oficialista. El intendente Guillermo De Rivas logró contener a la edil saliente en un rol que no implica la creación de alguna secretaría o subsecretaría. “Hace años que vengo trabajando en educación y es un sueño que tengo desde siempre”, dijo Dalmasso en su discurso de despedida del Legislativo, a la vez que agradeció a los trabajadores del Concejo por orientarla en la tarea y puso énfasis en el intendente De Rivas y en la secretaría de Gestión y Participación, Karin Bogni. “Confiaron en mí desde el momento uno”, señaló Dalmasso.

La ex concejala había sido una de las incorporaciones outsiders de la lista de Guillermo De Rivas. Ser la segunda en la nómina después de otro outsider (Gustavo Perlo), le garantizaba un lugar en el Concejo, incluso ante un resultado adverso para el oficialismo. Pero contrario a lo esperado, estas figuras no fueron integradas al gabinete derrivista al comienzo de la gestión. Probablemente, el achique en la cantidad de secretarías (pasaron de 12 a 10) y de subsecretarías (pasaron de 28 a 10) y el afán de contener a gran parte de la plana llamosista en el equipo, influyó en la decisión.

En tanto, la nueva incorporación en el Concejo no debiera considerarse como ajena a la política. De hecho, en su discurso de despedida, Dalmasso le deseó suerte a Rott y destacó: “Sé que es un rol que te apasiona, tenés experiencia y sabes del tema”. En ediciones anteriores, Alfil resaltó que Rott tuvo experiencia en la gestión pública en el Municipio de Río de los Sauces como secretaria de Hacienda. Rott había estado imputada en una causa que investigaba una presunta malversación de fondos provinciales para la construcción de un puente pero, ocho años después, fue absuelta por la Justicia de Río Tercero (al igual que el ex intendente Carlos Acosta). La causa dio un giro y se ordenó investigar a su sucesor, el ex intendente radical Néstor Fabián Gigena.

En los últimos años, la flamante concejala ocupó un lugar importante en la comisión directiva de la Asociación Atlética Estudiantes. Además, también tiene un rol jerárquico en la Agropecuaria Transur, cuyo propietario es el empresario de la carne (actualmente detenido en Bouwer por presunta asociación ilícita), Alicio Dagatti. La presencia de dirigentes del club como Javier Gabutti durante la asunción de Rott habilitó la lectura de que, de alguna forma, el “león” tiene una representante en el Legislativo local.

Según pudo saber Alfil, Rott se incorporaría a las comisiones que integraba la ex edil Paula Dalmasso. De ser así, integraría Políticas Sociales y Salud; DDHH, Genero, Niñez, Adolescencia y Familia; Servicios Públicos y Gestión Ambiental; Desarrollo Económico; y Educación. No obstante, aún no se ha definido si presidirá la misma comisión que encabezaba Dalmasso (Servicios Públicos). “Ya estuvimos trabajando con ella y se mostró con muchas ganas de aportar desde este lugar”, manifestaron desde el bloque oficialista a Alfil.