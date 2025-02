Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Cacerolazo

La periodista dialogaba con el informante sobre la convocatoria prevista para este lunes en reclamo por el incremento de los tributos municipales y los hechos de inseguridad.

Informante: Voy a tratar de sacarme el saco de mi partido para hablarle de la manifestación de mañana. Pueden pasar varias cosas.

Periodista: Lo escucho. Entiendo que convocan a un cacerolazo esta vez.

I: Eso mismo. Las connotaciones detrás de lo que implica un cacerolazo. A mí me remite inevitablemente al 2001 y momentos muy oscuros en nuestro país, pero no voy a entrar en comparaciones poco felices. Lo que sí está claro es que el cacerolazo nos evoca mucha indignación y bronca, que seguramente tengan muchos de los vecinos que asistan. Si uno ve los cedulones que llevaron a la última marcha, no hace falta decir mucho más. Pero tampoco me gusta hacer la vista gorda con algunos dirigentes o referentes políticos que van. Sobre todo con gente que muchos vecinos no registran pero que están en ese mundillo con el que la propia ciudadanía está muy enojada. Casi como si se “infiltraran”.

P: Entiendo, pero también derecho a participar. Y a atenerse a las consecuencias de las lecturas que se puedan hacer después, claro.

I: Obvio que todos tienen derecho a asistir y ser un referente no te exime de ser un ciudadano más. Pero cuando las faltas las cometen los gobiernos que ellos defienden, no miden con la misma vara. Me molesta cuando se hace leña del árbol caído. Sobre todo aquellos que adhieren al actual gobierno nacional y que no son capaces de tener una autocrítica con la triste situación que están pasando los jubilados. Si vamos a criticar medidas de ajuste y de asfixia al bolsillo de los laburantes y contribuyentes, hagámoslo con todos. Y es ahí cuando varios dirigentes quedan expuestos. Sobre todo los que laburan en dependencias en las que podrían hacer algo para mejorar la calidad de vida de la gente y, sin embargo, no lo hacen.

P: Hay mucho oportunismo, concuerdo. Ahora, ¿cómo cree que puede ser leído lo de hoy?

I: Seguro dependerá, en gran parte, de cuánta gente asista. Si van más que la última vez, hay que ver por qué la gente está tan enojada. Interpretar, como se dijo muchas veces cuando ganó Milei y muchos no podían creer por qué. Hablé con un funcionario y me dijo que les consta que hubo gente que se movilizó genuinamente. Ahora, bastará con ver a un par de dirigentes radicales, libertarios o del PRO para que quieran bajarle el precio. Yo no hice las reglas del juego…

¿Estafados $LIBRA en Río Cuarto?

El periodista dialogaba con su informante en los círculos libertarios de la ciudad para conocer repercusiones del escándalo vinculado a la aparente estafa cripto difundida por el presidente Javier Milei.

Periodista: ¡Qué fin de semana deben haber tenido en la Rosada! ¿No cree?

Informante: A veces agradezco tanto estar tan lejos de Buenos Aires (risas). Hay preocupación, pero los más jóvenes están bancando los trapos como si nada hubiera pasado. Mucho termo, pero queda la sensación de que estamos frente a una prueba fuerte, de las más fuertes desde que empezó a gobernar el Javo.

P: ¿Se conversa del tema?

I: Poco y nada. Pero hay otros grupitos en los que se están agarrando la cabeza porque no pueden creer que el mesías haya caído en esta. Es más, dicen que hay algunos de acá que cayeron.

P: ¡No me diga!

I: Como en todo el mundo, acá en Río Cuarto parece que son varios pibitos cripto que siempre están siguiendo las nuevas tendencias y se entusiasmaron cuando el presidente, el tipo en el que más confían en este universo, prácticamente les pidió que apuesten a $LIBRA. No eran los que tenían información privilegiada, pero se dejaron llevar. Cuando vieron que los tuiteros más cercanos a Javier le metieron mecha, fueron ciegos. No le voy a dar nombres porque no los quiero quemar…

P: Pero hubo gente de la ciudad que puso plata en eso, ¿es así?

I: Con total certeza.

P: Lo que no vi son expresiones públicas de la dirigencia local.

I: El único que se ha hecho eco es el concejal Mario Lamberghini, que en X salió a respaldar al presidente con varios retuits y acusando a los K de buscarle una mancha al presidente para exculparse ellos.

UCR y el “no” a los trapitos

En días movilizados, el periodista consultaba con el dirigente oficialista sobre el debate en torno a la situación de los trapitos en la ciudad.

Periodista: Me tomo unos días y vuelve la polémica por los trapitos. No dejan descansar (risas).

Dirigente: Bueno, le cuento que se ha generado o han intentado generar una confusión en torno a esto. El intendente no está buscando echar a nadie y hacer limpieza, sino encontrar reglas claras. Los que quieren prohibir al mango son los radicales, que evidentemente se olvidaron cómo les fue cuando intentaron hacerlo hace unos años.

P: Es cierto que este tema viene de larga data. ¿Algún avance?

D: La Municipalidad está trabajando a toda marcha, como hizo desde que arrancó esta gestión. Pasa que ser oposición es muy fácil, se ve. Ahora lo tenes a (Gabriel) Abrile diciendo que los trapitos no tienen que estar en la calle. Está bien, le habla a su electorado, pero se olvida que él estaba en el Gobierno como funcionario de Juan Jure cuando se les ocurrió hacer lo mismo que piden ahora. ¿Se acuerda como terminó eso?

P: Estuve cubriendo la toma del Palacio ese día. Se armó un lindo revuelo y tuvo que recular el intendente. Claro, esa vez eran los trapitos de Plaza Olmos, cuando todavía existían los estacionamientos internos.

D: Bueno, por eso hay que actuar con pragmatismo y dialogo, para encontrar la mejor forma de hacer las cosas. No hay sentido en escuchar a la oposición cuando no hay propuestas, sino chicanas y tribuneo. Se están portando mal, casi desesperados. Se nota mucho la libertarización que están atravesando.

Reducción de la deuda

La periodista dialogaba con el dirigente sobre la reducción del 12% de la deuda de la Municipalidad, según el informe publicado por la secretaría de Economía.

Dirigente: Bueno, reducción del 12% de la deuda de la muni…

Periodista: ¿Desde cuándo hasta cuándo?

D: Eso fue lo que se redujo durante el 2024. Se comparó con el año anterior. Aclararon que la cifra del pasivo es mayor pero, en términos reales, decreció la deuda. Y se tiene en cuenta deuda en pesos y en dólares.

P: Una noticia que va en línea con lo que dijo el intendente entonces. Lo de alcanzar el equilibrio fiscal…

D: Mire, mientras no nos pase como en 2017... ¿Se acuerda de la deuda en dólares que tomó el propio gobierno casi un año después de la asunción de Llamosas?

P: Cómo olvidarlo. El Concejo estaba “on fire”.

D: Por eso, ahora no creo que pase algo similar pero este dato, aún positivo, va a traer un par de chispazos. A priori, la noticia es buena, pero también habilitará varias chicanas en torno al “impuestazo”.