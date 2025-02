El "criptogate" en el país del "ah, pero vos..."

Por Gabriela Origlia



El viernes a las 19:01 el presidente Javier Milei posteó en X sobre un proyecto privado que fondeaba, en los supuestos, a pequeñas empresas; lo hizo con un link y la sigla $LIBRA. Se trata de un token cuyo circulante era controlado en 82% por solo cinco billeteras digitales. Esa centralización es determinante para que el valor pueda desbarrancarse en minutos. La moneda la habían creado tres minutos antes de que el Presidente posteara y fijara ese tuit.

En poco tiempo $LIBRA alcanzó los US$4.500 millones. Una hora después, hubo un retiro de ganancias por US$90 millones y $LIBRA se desplomó. Cuatro horas demoró el Presidente en borrar el posteo original y decir “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”. Como es costumbre acompañó esas palabras por un cúmulo de insultos y críticas a la oposición que había reaccionado en contra de esa promoción. Todos esos son hechos. Después se desató una crisis en la que la Rosada se movió incómoda, lo que no le suele pasar en términos de comunicación.

El tan mentado “cisne negro” apareció un sábado en el que se empezaba a delinear una semana que iba a estar dominada por la votación del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, el debate en torno a la ficha limpia y la inquietud que sigue (y seguirá) en torno al tipo de cambio.

El Presidente, coinciden las fuentes, hizo copy paste del tuit que mandó. Él le agregó las siglas de Viva La Libertad Carajo. Eso no lo exime de responsabilidades. El expanelista ahora es Presidente. “No estaba interiorizado de los pormenores” es una frase que podría aplicarse a muchos otros posteos, aunque después con el relato libertario se tapen las consecuencias. ¿Alcanza con “no estaba interiorizado”? Pareciera que esta vez no. Él mismo se había reunido en dos oportunidades con los impulsores de la iniciativa. Varios libertarios, incluso, llegaron a plantear que le habían hackeado la cuenta a “Javo”. No. Otra parte, la de las cuentas que responden a la Rosada, salieron a bancar a $LIBRA y pusieron plata.

En medio de los ruidos los libertarios festejan la reacción del kirchnerismo de pedir juicio político para el Presidente. La reacción que tienen es la típica “ah, pero vos…”. La misma que solían tener los kirchneristas ante los que acusaba a su líder. Una situación a la que los argentinos no tiene por qué sorprender. Cada dirigente busca minimizar su responsabilidad achacándole una peor al anterior.

Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los motorizadores de $LIBRA que se reunió con Javier Milei, grabó un video en el que confirma ser asesor del Presidente e incluso apuntó que la quita de apoyo al proyecto fue la que le hizo perder valor. Dijo que de nuevo le inyectará liquidez. Lo que manifestó permite entender que existe un acuerdo entre partes: “Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”.

Agregó que, “a pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”. Por todo esto, habría intermediarios.

El Gobierno le dio intervención a la Oficina Anticorrupción. En paralelo deben explicar quiénes son esos intermerdiarios, quiénes hicieron el acuerdo. Toda esta crisis se produce a horas de que el Presidente se enorgulleciera de la “guillotina” de su hermana Karina Milei. La que él mismo aplicó contra Sonia Cavallo por ser hija de Domingo Cavallo y contra Mariano de los Heros, el extitular de Anses que declaró lo que es una verdad de Perogrullo.