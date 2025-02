Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Sin “solidaridad”

El analista llegaba a la periodista sobre el cierre de esta edición para comentar sobre las repercusiones de la agresión al concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini, durante la marcha en contra del “impuestazo” y en reclamo por más seguridad.

Analista: No sé si saldrá algo mañana (por hoy) pero hasta ahora no estoy viendo comunicados en solidaridad con Mario (Lamberghini). Y eso que no estamos hablando de un dirigente K o que pueda generar algún tipo de incomodidad en una ciudad como la nuestra.

Periodista: Yo vi un comunicado del Partido Libertario pero no de La Libertad Avanza. Tampoco me sorprendió porque sé que hay cierta enemistad. Aún así, es raro.

A: Sí. Quizás hay que buscarle la vuelta por otro lado. No sé si la falta de “solidaridad” de los dirigentes se debe a Mario en sí, sino a no seguir embarrando las cosas ante un grupo de ciudadanos que se manifestó de manera genuina y que quedaron muy molestos por esto.

P: ¿El Concejo emitirá algún posicionamiento?

A: No lo sé, pero sí noto que el hecho ha generado opiniones dispares y en algunos casos también se relativiza, Ahora bien, si la mayoría no se ha solidarizado públicamente puede ser por otra cosa, que va mucho más allá de Lamberghini. Si los políticos empañan un reclamo genuino, la gente va a tener mucha bronca. Pasó en La Rural con los radicales hace unos días. Quizás no quieran pegarse más tiros en el pie. Igual, no descartemos que pueda haber alguna mención esta semana. Quizás en la próxima sesión.







Multas grandes a las “clandes”

El periodista dialogaba con el informante, quien le realizaba un comentario vinculado al operativo de Espectáculos Públicos que, durante el fin de semana, procedió a la desarticulación de dos fiestas, una en el este y otra en un barrio cerrado del oeste. Según reportó Alfil, se trataba de dos eventos conectados en los que tuvo participación la influencer y figura local de La Libertad Avanza, Laura Soldano.

Informante: ¡Che! Qué revuelo que se armó con las fiestas que clausuraron el fin de semana. ¿Será porque está Laura Soldano en el medio?

Periodista: No puedo responderle eso porque sería especular, pero la influencer estuvo en el medio. Eso seguro.

I: Es un tema complejo, porque lo de las fiestas en barrios cerrados no es novedad. Y las multas que hay son millonarias.

P: Me dicen que la cuestión no fue el festejo, sino la cantidad de menores que había.

I: Claro. Es peligroso lo del piberío en las clandes. Por eso se aprobó la nueva ordenanza y dejan que los mayores de 16 puedan salir a espectáculos nocturnos. Ahí me parece que está el tema…

P: ¿A qué se refiere?

I: En que tengo la sospecha de que la gente de los countries viven tan alejados de todo que no piensan en las ordenanzas que afectan a la ciudadanía. Están tan cerrados que deben pensar que no hay regulación que los toque.

P: No estoy de acuerdo. Me parece prejuicioso.

I: ¿Seguro? Mire, si hubieran sabido que los menores tienen que estar autorizados en un sistema avalados por sus padres para que vayan a fiestas y boliches, ¿no hubieran acatado las normas? Yo digo, porque no creo que ninguno padre, por más que viva en un barrio cerrado, ponga su casa para una fiesta desconociendo el riesgo de que le pueda pasar algo a un pibe.

P: ¿Uste dice que Soldano no estaba al tanto de la ordenanza?

I: Creo que sí. De hecho, esto pone en evidencia que tenemos que hacer un mejor trabajo en la comunicación de una ordenanza que está vigente desde hace meses. Hay que llegar a todos, al ciudadano a pie y al del country.

$Libra: sin lugar en el Concejo

El periodista consultaba con su informante en el Legislativo local sobre las repercusiones que puede generar la polémica por la estafa cripto en el recinto.

Periodista: Sé que están con varios temas para la sesión del jueves, pero ¿sabe si se agrega alguna declaración por el tema $Libra?

Informante: ¿No se enteró que está prohibido decir eso en Córdoba? No se preocupe, no lo voy a botonear (risas).

P: (Risas) Fuera del chiste, ¿se puede meter en la agenda?

I: Definitivamente no. ¿Sabe por qué?

P: ¿Por qué?

I: Uno, hay temas importantes en agenda y perder tiempo en esta cuestión sería improductivo, más sabiendo cómo reaccionan algunos concejales a los temas que exponen las malas decisiones del presidente Milei. Dos, porque hay que dejar que este tema avance solo. No ayudamos en nada sacando una declaración. ¿Entiende?

P: Entiendo. Pero, quizás algún edil saca el tema de arrebato en plena sesión. Ya pasó otras veces…

I: ¿Con qué necesidad? Hay que dejar que al presidente le llegue lo que le tiene que llegar. Ya hizo todo él, no hace falta que el Concejo Deliberante de Río Cuarto se expida. Lo que sí puedo decirle ahora es que la política está sufriendo y, por eso mismo, tenemos que ser cuidadosos con las opiniones. Nunca sabemos para dónde pueden salir disparadas.

Cacería de ratas

La cronista recibía un mensaje del informante para hablar sobre una propuesta de la referente local de LLA, Laura Soldano.

Informante: Quizás estamos todos muy monotemáticos con esto pero Soldano ha estado en el centro de muchas cosas en los últimos días. Y ahora habla de “denunciar a las ratas infiltradas”. Todo esto en el marco de una defensa al presidente por la estafa de las criptomonedas. Dijo que “como no le encuentran nada sucio en su pasado, la oscuridad está trabajando para ensuciarlo en su presente”.

Periodista: No me sorprende que lo defienda. Es muy poca la autocrítica que vi de libertarios en relación a este tema.

I: No solo eso. Propuso que se cree un link para denunciar a las ratas que se infiltran. Que si muchos le apuntan a la misma persona, entonces se investigue. Dijo que hay que ir “limpiando el camino” y utilizó una imagen nada más y nada menos que de Los Juegos del Hambre.

P: Buena saga (risas).

I: Sí pero con connotaciones muy fuertes. De todos modos, cuando uno ve las expresiones irreproducibles que ha tenido el presidente hacia quienes piensan distinto, que Soldano hable de “limpiar el camino” suena tan inocente como la canción de la vaca Lola.

P: Volviendo al tema de las fiestas clandestinas, ¿sabe si esto repercutió en Córdoba?

I: Claro que sí pero no va a derivar en ningún posicionamiento público. Por como viene la cosa y por cómo (Gabriel) Bornoroni se la jugó al presentarla como referente, no creo que pase nada.