Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Incomodar a Lamberghini

La periodista dialogó con el informante radical sobre los hechos acontecidos en la marcha contra el ”Impuestazo” y en reclamo por mayor seguridad. Particularmente, sobre el hecho de que algunos dirigentes afines a Mario Lamborghini enmarcaron una situación de violencia como una riña entre un radical y un libertario.

Informante radical: ¿Sabe de dónde salió todo el tema de meternos al barro a nosotros? Porque la mayoría de los medios corrigieron la información pero no vi que Agustín Spaccessi se retracte de lo que publicó en Twitter. Dijo que Rubén Lucero era dirigente y afiliado al radicalismo y no es así. Él mismo lo negó en los medios.

Periodista: No sé decirle quién empezó a instalar eso pero el lunes por la noche ya estaba el tweet de Spaccessi.

I R: Bueno, no sé si habrá algún comunicado nuestro pero quizás haya alguna instancia formal en que se le pida que se retracte. Marcos Curletto ya planteó algunas definiciones en Twitter. Y si no es Spaccessi, debiera ser el propio Mario Lamberghini quien se retracte. Porque uno supone que fue él quien se contactó con Spaccessi para comentarle lo que le había sucedido.

P: Ayer justo hablaba con alguien sobre los pocos pronunciamientos en “solidaridad” con Mario. ¿Cree que se relativiza? Son varios los que lo acusaron de ir a “provocar”.

I R: Yo no justifico la violencia nunca, eso lo quiero aclarar. Pero no niego que hay ciertos elementos para pensar que sí. Ojo, me pasaría lo mismo con cualquier concejal en la marcha y, de hecho, sé que la gente pedía que no fueran para que no se partidice el reclamo. Pero siempre se termina imponiendo el querer sacar alguna tajada.

Enigmáticas apariciones

El informante contactaba al periodista con una curiosa información.

Informante: Tengo un juego para usted. Un enigmático. Pero, le pido, no me responda si lo saca. Guárdesela para usted (risas).

Periodista: Me intriga. Lo escucho.

I: Tengo data que me viene de Córdoba. Ayer, alguien me dijo: “Hay tanta gente de Río Cuarto en la Defensoría de Córdoba que me sorprende que no tengan una delegación allá”. Me llamó la atención el comentario, así que indagué. Parece que hay caras conocidas por allá…

P: ¿Quiénes?

I: Ahí le tiro el enigmático. Uno es un ex candidato, o precandidato, que anunció su salida de la política después de su último fracaso electoral. ¿Me sigue?

P: ¿Radical o peronista?

I: Mmm. Me parece que ya lo sabe (risas).

P: ¿Y el otro?

I: Uno que estuvo por varios lados. Fue albertista y más cerca en el tiempo amagó con ser candidato a intendente…pero libertario (risas).

P: ¡Uh! Me pongo a repasar a ver quién es.

I: Guárdeselo, le digo. Le va a servir en otro momento. Es un caso muy lindo este, con gente que viene de lados bien diferentes pero que terminaron compartiendo oficina. Y no son las únicas caras conocidas…

P: ¿Hay más?

I: Ya se va a enterar (risas).







Retiro derrivista

El informante brindaba detalles de un encuentro que reunió a la mayoría del equipo municipal.

Informante: ¿Se enteró del retiro de funcionarios e integrantes del Gobierno? Fue en una quinta que queda casi en las afueras de la ciudad.

Periodista: ¿Retiro espiritual?

I: Algo así. Son jornadas para unificar criterios y salir al aire libre (risas). Obviamente, estaba el intendente y le diría que todo el equipo municipal, de todas las áreas. Algunos faltaron y otros se fueron cuando vieron la dinámica del encuentro.

P: ¿Aburrido o qué?

I: En otras gestiones se lo intentó hacer y casi siempre fue lo mismo. Mucho coaching, palabras raras, consejos de gente que nunca estuvo en la gestión…o en la política siquiera. Opino que estas cosas se pueden resolver en un asado (risas).

P: Bueno, pero imagino que esto era más formal.

I: No sé si va a funcionar. Mucho de "estrategia", "objetivos", "claves", planillas y planillas. Se ve que así son los retiros modernos, pero me suena más afín a otras expresiones políticas. Nosotros los peronistas somos más rústicos (risas).







“Un nido de Mileis”

El periodista dialogaba con el dirigente universitario, preocupado por la situación que se avizora para un nuevo año en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Informante: Jodidísimo este año en la Uni. Ojalá el salario y el presupuesto fueron los problemas mayores. A mí me preocupa la extensión de esta crisis y los años que se vienen. ¿Qué tipo de profesionales estamos formando?

Periodista: ¿Vio algo en estos días de cursillo?

I: Uno no puede evitar ponerse feliz cuando entran tantos pibes y pibas a formarse, pero después vemos los números y los ponemos en contexto. No puedo más que preocuparme. Contadores, economistas, administradores de empresas…

P: ¿Y eso está mal?

I: No, pero es un dato de época que la mayoría de los nuevos estudiantes elijan esas carreras. Después miro el estado de la política y la economía actual, la figura del presidente y la idolatría que tienen algunos por él. Ahí está el problema…que estamos creando un nido de Mileis…

P: Entiendo su punto, pero supongo que es algo de época. Usted lo dijo.

I: Me conformo con que haya algún curso contra las ponzis y las inversiones de riesgo, pero después veo a algunos profesores y se me pasa la tranquilidad (risas).

Viejas mañas

El militante libertario se acercaba a la periodista.

Militante libertario: No puedo comentarle mucho aún pero tengo amigos que están muy decepcionados del verticalismo que están viendo en La Libertad Avanza. Sobre todo desde Córdoba.

Periodista: ¿Qué pasó?

M L: Con todo el tema de Laura Soldano como referente de Río Cuarto, varios se pronunciaron en contra de que haya sido asignada “a dedo” por los de arriba. No es personal con ella. Simplemente, no ha habido un consenso o debate al respecto y estaría bueno que lo haya. No la hemos visto formar parte activa de la campaña electoral o de una reunión con la juventud o los referentes del departamento.. Le falta “tocar pasto” o esa es la impresión que a algunos les da. Pero insisto, no es con ella. A varios amigos, que integran de buena fe este proyecto, les han marcado la cancha y no está bueno. Mucho verticalismo y, si no te amoldas, ahí está la puerta. Bien de las viejas mañas de la política. Una lástima.