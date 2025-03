Presente y Pasado. Los años de Perón

Por Eduardo Dalmasso*

Los años felices

De la mano de la bonanza económica de los primeros años de la posguerra y del crecimiento de los servicios y la infraestructura del Estado, la población cambió su calidad de vida, se amplió el consumo y se extendieron los derechos sociales. El voto femenino implicó un antes y un después en la vida democrática. De hecho, bajo el peronismo, las clases populares, cobran conciencia de su dignidad, por primera vez, se tornan una parte fundamental de la vida política. La fundación dirigida por Eva Perón, se torna en el epicentro de la relación con los más necesitados.

Perón se debía a su base de electores, los trabajadores y sectores de la clase media, pero, en el proceso va comprendiendo las limitaciones de la economía argentina agravada por la pérdida de recursos, atento su uso indiscriminado, basado quizás en la idea de una nueva guerra o impulsado por consolidar su proyecto político.

La nueva situación económica, obliga a mitigar los niveles de consumo, lo que logra, no sin tensiones con las organizaciones sindicales y el uso de crecientes niveles de represión y control social.

Nuevas realidades

Una economía con un nivel de desarrollo industrial apreciable, pero de carácter dependiente, dado que su estructura no competitiva con el resto del mundo, no facilitaba el crecimiento autónomo. La realidad industrial y de los servicios públicos cambiaba el panorama del empleo y la integración política de la clase trabajadora, pero no alteraba el rol preponderante de la producción primaria en el desarrollo del país. En el 1950 la sequía, fue una prueba palpable por sus consecuencias. El pan negro, un símbolo de la crisis.

Su respuesta se define en el 2do plan quinquenal, un plan heterodoxo de estabilización. Caucino, detalla que ese plan se planteaba un aumento de la productividad, de ello, que tenía como objetivos, reducir la inflación, revertir la restricción externa y volver a crecer reduciendo el déficit fiscal, controlando la emisión monetaria y mejorando el tipo de cambio. Incluso se acordó el congelamiento de precios y salarios por dos años. Las prioridades del plan: siderurgia, metalmecánica, aluminio y química. Perón comienza a propiciar la inversión extranjera. Una tarea ciclópea, muy difícil pero que logra restaurar el crecimiento económico. Una oposición cerril, denunciaba todas las contradicciones, el ala nacionalista resistía y modificar las relaciones patronales y trabajadores una tarea casi imposible.

La República plebiscitaria.

La reforma constitucional fue concebida para facilitar los cambios que los fundamentos del programa requerían. Sin embargo, la posibilidad de la reelección de Perón consolidó la tendencia a una centralización del poder exacerbado. Eva Perón, una gran líder, se constituye en el estandarte del discurso reivindicativo. Es así que, guiada por su profunda admiración a Perón, asume el rol de abanderada de los humildes y contribuye a fortalecer su imagen como líder carismático y casi sagrado. En el marco de ese proceso, Perón se deshace de colaboradores fundamentales en el inicio de la épica, incluso combate a dirigentes sindicales que lo acompañaron en la gesta del 17 de octubre. Esto implica, la pérdida de voces autorizadas en su entorno. Impone el control de los medios y el culto a la personalidad se manifiesta en la evocación de Eva, ya fallecida, o su propio nombre, en todas las instituciones posibles. El uso del sistema educativo para glorificar su gestión presidencial y la de Eva se torna insolente y revulsivo para los que no comparten su modelo político e, incluso, preocupa a sectores propios y de la Iglesia. Norberto Galasso (2005) expresa que, como consecuencia de la centralización, aparece también un proceso de burocratización y de manifiesta soberbia, ante disidentes u opositores. Dentro de ese clima de violencia, toda oposición se torna la antipatria: políticos de la oposición encarcelados y universidades intervenidas como consecuencia del fracaso del discurso intelectual. Un clima de permanente violencia que a la postre se hizo imposible disolver. El creciente enfrentamiento con los intereses de la Iglesia, una aliada clave en sus inicios, fue el epítome. El presidente pierde su ecuanimidad y ofrece blancos personales ante una sociedad que no los tolera, el frente interno se debilita. El creciente clima de una posible guerra civil, lleva a su renuncia con total acuerdo de la mayoría de los generales leales.

*Dr. en Ciencia Política (UNC-CEA)

2da parte en continuidad de la primera publicado el 26-02