Enroque Corto

Alivio y satisfacción de Montero

La aprobación de la nueva normativa en materia penal juvenil que impulsó el Ejecutivo a través de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, lógicamente trajo repercusiones en el gabinete llaryorista.

Informante Ejecutivo: ¡Una buena! ¡Salió el proyecto de Liliana!

Periodista: Dicen que sí… se aprobó en una sesión brava.

IE: Así es. Lo importante es que se discutió como se debía, pasó bien por comisión y se aprobó.

P: ¿Montero dijo algo?

IE: Sí, por supuesto. “Celebro la determinación de la Legislatura de avanzar en una normativa en materia procesal penal juvenil, una atribución que es de las provincias. Normativa que aporta claridad y permitirá abordar en mejores condiciones una realidad compleja”, dijo.

P: Ajá.

IE: “Sin perder rigor técnico, la nueva ley expresa una respuesta con fuerte criterio de realidad, fruto de una amplia ronda de consultas con diversos sectores, universidades, operadores del sistema, instituciones, funcionarios judiciales y el equipo de SeNAF y de este Ministerio. Resultado de ese trabajo de construcción colectiva es el consenso que obtuvo en el cuerpo, aprobado prácticamente por unanimidad, donde valoramos especialmente el aporte de todos los bloques parlamentarios”, dijo Montero.

P: Muy conforme.

IE: Por supuesto. Lo último es muy interesante. Dijo que la ley “expresa un justo equilibrio entre los derechos de los niños, niñas adolescentes como elemento central, el marco normativo internacional al que adherimos como país, el vacío legal de un verdadero sistema nacional penal juvenil, las necesidades del sistema judicial local para poder actuar dentro de la normativa vigente y las herramientas que necesitamos desde la política pública para abordar a los jóvenes que ingresan al mundo del delito a temprana edad”.

Las críticas de Torres, el intendente



Qué dejó el discurso de apertura del año legislativo del intendente de Alta Gracia, Marcos Torres.

Informante: Creo yo, Marcos es hoy el intendente peronista más crítico de la gestión de Javier Milei. Así lo dejó ratificado en un discurso donde, además de marcar contrapuntos con la ola libertaria, recupera las premisas básicas y fundamentales del peronismo provincial.

Periodista: ¿Qué dijo?

I.: Que estamos frente a un gobierno Nacional que repite una y otra vez que la justicia social es una aberración. Y que el gran desafío es trabajar para el equilibrio fiscal pero siempre con un Estado presente. Y fue más allá…

P.: ¿Con qué?

I.: Dijo que su gestión viene ejecutando el presupuesto municipal de manera austera, eficiente y responsable y que, además, eliminó 30 tasas municipales ya.

El vaso medio lleno

Como se informa en esta edición, la UEPC finalmente confirmó el paro docente de hoy jueves, pero el gobierno de Martin Llaryora logró ver el vaso medio lleno al conflicto paritario.Informante: Se veía que estaba todo difícil, pero le digo que el Panal hace cuentas...

Alfil: ¿Qué cuentas?

Informante: Lo que se ahorra con los descuentos por día no trabajado. Fíjese que hasta Axel Kicillof está descontado. Se calcula que con unos cuatro paros, el gobierno cubre todo el aumento que va a dar a los docentes...

Alfil: ¿Lo dice en serio?

Informante: Medio en broma, medio en serio.



Libertarios motorizan otra movilización contra el aumento de impuestos

El informante libertario llamó al periodista, justo después de enviarle el flyer de una nueva movilización.

Informante Libertario: Amigo, vea. No olvide esa convocatoria.

Periodista: Estimado, ¿cómo anda?... Ajá… creo que me había contado algo de esto…

I.L.: Es una movilización en contra del impuestazo del Gobierno Provincial. Una que va a ser masiva de verdad… ya va a ver…

P.: Pero, ¿usted cree que sigue vivo el tema? Mire que desde la Provincia avisaron que ya buena parte de los cordobeses pagó los impuestos. ¿No cree que se pasó la oportunidad de lastimar al oficialismo por ese flanco?

I.L.: Se equivoca. Este tema sigue muy vivo, porque aplasta a los comerciantes. Pero no me crea si no quiere. Solamente agéndese pasar por el Patio Olmos el próximo martes, cerca de las 19.

P.: ¿Quién está laburando esta convocatoria?

I.L.: Es una convocatoria espontánea. Los protagonistas son siempre los comerciantes y empresarios afectados por el impuestazo. Nosotros, desde La Libertad Primero, siempre damos nuestro apoyo, porque son causas que nos interpelan. Pero los protagonistas siempre son los comerciantes.