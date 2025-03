CFK criticó a Milei por no viajar a Bahía Blanca: "¡Qué desconexión emocional tenés!"

La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner apuntó a Javier Milei por no su supuesta falta de asistencia a la ciudad de Bahía Blanca tras el trágico temporal "¡Ay, Milei! Te juro que esperé... Pensé… ‘seguro que este viaja a Bahía Blanca, porque lo que pasó es apocalíptico’. Y no… NADA", dio apertur a su dramática respuesta.

“¡Madre de Dios! ¡Qué desconexión emocional tenés con los que sufren!”, añadió, enfatizando la importancia de la presencia presidencial en momentos de crisis. Tras lo escrito, se diferenció del accionar del presidente en un extenso tweet donde habló de su experiencia personal frente a las catástrofes en su etapa presidencial.

Mencionó el alud de barro que sepultó Tartagal en 2009: "No lo dudé un instante, me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo junto al resto de los vecinos, recorriendo el pueblo y visitando las casas cubiertas de barro. Después de la catástrofe, reconstruimos todo lo que había destruido la naturaleza y más también".

También rememoró el tornado que azotó San Pedro, Misiones, ese mismo año: “Llegué al otro día a Posadas... me acuerdo como si fuera hoy: con el entonces gobernador Maurice Closs nos subimos a una camioneta... recorrimos más de media provincia en medio del viento y la lluvia hasta llegar a San Pedro... A los seis meses volví a San Pedro para inaugurar las tres escuelas que el viento destruyó y que reconstruimos, junto a las viviendas”.

La exmandataria también rememoró a las inundaciones en La Plata en 2013, destacando el rol del Ejército y de La Cámpora en la ayuda a los damnificados. "Todavía me acuerdo cuando, los mismos periodistas que este fin de semana justificaban la presencia en Bahía Blanca de José Luis Espert, tu candidato a diputado nacional para las próximas elecciones en PBA, no paraban de criticar a los chicos porque llevaban pecheras identificatorias de su organización… ¡Dios mío! ¡Cuánta mediocridad y estupidez! Como decía mi abuela: los estúpidos y las hormigas no se terminan nunca", agregó la Kirchner.

Finalmente, mencionó las inundaciones en el Barrio Mitre de Caba y su gestión con el propietario del shopping DOT para realizar obras complementarias.

Finalmente, cerró su mensaje cuestionó a que Milei por las decisiones económicas tomadas recientemente: "AYER NOMÁS GASTASTE 224 MILLONES DE DÓLARES DEL BANCO CENTRAL para intervenir en el mercado de los dólares financieros y seguir con el dólar oficial planchado. EN UN DÍA QUEMASTE MÁS DE LA MITAD DE LO QUE NECESITA BAHÍA BLANCA PARA SU RECONSTRUCCIÓN… FIJATE MILEI", cerró la exmandataria.