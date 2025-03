Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Inseguridad: Propuesta nazarista

La periodista dialogaba con el trabajador del Concejo Deliberante sobre la última propuesta presentada por el bloque La Fuerza del Imperio del Sur para hacer frente a la inseguridad. La bancada presidida por Franco Miranda propuso que parte de los móviles de la Guardia Urbana Local sean cedidos a la Policía. Remarcaron que los resultados positivos de los últimos operativos se corresponden principalmente con el accionar de la fuerza policial.

Trabajador Concejo: Tenemos que hablar de la propuesta de La Fuerza del Imperio. Algunos la tacharon de “tardía”. Otros dicen que quizás no quisieron subirse a la moto cuando estaba todo caldeado, a riesgo de quedar como oportunistas. A mí me parece interesante lo que plantean, por lo menos podria darse un lindo debate sobre el rol de la Guardia Urbana.

Periodista: Creo que el oficialismo lo va a interpretar como una crítica a la propia guardia…

T C: Es muy probable. Yo creo que el tema pasa por redireccionar los recursos, no tanto por caerle a los agentes municipales. Miranda dijo que la guardia, como estructura, le cuesta $2800 millones a la Muni. Cerca de $7 millones por día. Y citó el ejemplo de algunas comisarías como la del Abilene, que tienen que patrullar una zona mucho mayor y que los policías requieren móviles. Ellos sugieren que estos vehículos se utilicen para reforzar el trabajo de los agentes.

P: No quiero exagerar pero debe haber cerca de unos 15 proyectos de seguridad presentados en los últimos días. ¿Lo tomarán a este proyecto viniendo del nazarismo?

T C: Por lo menos estaría bueno escuchar un debate en el recinto. Yo dudo que el oficialismo le dé lugar porque no deja de ser una iniciativa que raspa a la guardia.

Sin transporte en Las Delicias

El periodista recibía el mensaje de un dirigente opositor, quien se refería a la situación del transporte público.

Dirigente: El Gobierno municipal acaba de reconocer que no tienen control del servicio de colectivos. Como que está andando en piloto automático, pero con todas las ruedas pinchadas.

Periodista: ¿A qué se refiere?

D: La gente inundó las redes con reclamos por el funcionamiento de los colectivos, pero nunca esperé que salieran a responder tan rápido. Lo que pasó es que vecinos de Las Delicias contaron que cuando anochece no pasan más los colectivos. Parece que los choferes tienen miedo porque vandalizan y apedrean los coches.

P: Entonces, hay una explicación. ¿No?

D: Excusa. Evidencia los problemas que tiene la gestión para brindarle seguridad a los colectivos y no sacarle el transporte a los vecinos que no tienen otra forma de llegar o salir del barrio. ¿Es normal que el servicio funcione de esta manera?

P: ¿Así que el Gobierno dijo que va a trabajar en el tema?

D: Sí, el subsecretario del área (Osvaldo Pringles) dijo que van a estar trabajando en acciones, pero no precisó cuándo ni cómo. Me parece que los vecinos van a seguir esperando, porque la empresa debe poner primero la integridad de sus coches y choferes. Pero me llamó la atención esa reacción de la Municipalidad. Cuando reconoces tan rápido algo es porque no estás haciendo bien las cosas. Si no, esto es un Gobierno “on Demand”.