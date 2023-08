Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Ex secretarios en campaña

La cronista llegaba al informante del peronismo para comentarle sobre un cartel que vio en cercanías al puente colgante, en el que se veía al tribuno de cuentas, Mauricio Dova.

Periodista: Hace un ratito vi un cartel de Dova en modo campaña. Y no me pareció menor que estaba en una zona muy transitada como es el puente colgante. Además de que estaba al lado de un cartel de campaña de Schiaretti.

Informante: ¡No me diga! Yo ya había visto algunas paredes pintadas con “Mauricio Intendente” o consignas similares. Pero sí le puedo contar que hay otro ex secretario de Gobierno que salió a las pistas. Ahora también con un video en Instagram. La observación que hago, a priori, es que Vieyra hace mucho hincapié en lo que se ha hecho desde la gestión Llamosas y hasta hay clips del intendente haciendo recorridas de obras.

P: Supongo que es porque busca instalarse y necesita que lo asocien a algún espacio.

I: Seguramente. Pero no sé cómo habrá caído esto dentro del llamosismo. Por más que lo nieguen, no debe ser muy agradable para ellos que un ex funcionario se esté “colgando”. Si un vecino que no anda mucho en la rosca se encuentra con ese video, pareciera que Vieyra apunta a ser la continuidad del llamosismo.

P: ¿Y acaso no apunta a eso?

I: Una cosa es a lo que Vieyra apunta pero otra es si tiene la “bendición” de Llamosas en este sentido. A ver, dicen que le dio el OK para que le meta para adelante en su campaña. No le cortó las alas. Pero sabemos que en el radar del intendente hay otros nombres y ninguno es el de los ex secretarios de Gobierno. Ojo, no deja de ser muy interesante que dos funcionarios con mucha cercanía al intendente se puedan llegar a cruzar en la elección municipal.

P: A esta altura, ¿cuántos aspirantes a la intendencia hay en el peronismo?

I: Más de cinco seguro. Pero, por ahora, todo indica que no es muy viable la interna y se buscará que haya un candidato o candidata bien posicionados. Y no saldría por fuera de los dos nombres que ya hemos oído. Eso sí, alguno seguramente se presente por fuera.

“En la punta de la lengua”

La periodista se encontraba con el dirigente luego de la conferencia de prensa del gobernador Juan Schiaretti en su visita a la ciudad.

Dirigente: ¿Soy yo o algunos de los dirigentes se olvidaron el nombre de la candidata a diputada, Marilina Gadpen? Por lo menos el gobernador dijo hasta el lugar en el que se encuentra en la lista pero me parece que el nombre no le salió. Lo tenía en la punta de la lengua (risas).

Periodista: ¡Mire en las cosas que se fija!

D: Creo que también hubo otro de los presentes que se confundió el nombre en un momento pero son detallitos nomás. De todos modos, me quedé con las ganas de que alguno de ustedes le haga alguna pregunta al gober sobre el socialismo…

P: Hubo una consulta sobre eso, si mal no recuerdo.

D: Sí pero concretamente sobre la postura de algunos socialistas que no estarían de acuerdo con una potencial alianza con Horacio Rodríguez Larreta. No se olvide que la propia Gadpen lo planteó hace unos días y ella es parte de la conducción del PS.

P: A mí me dio la impresión de que, esta vez, el gobernador fue más cauto al hablar de una alianza con Larreta. No lo dio por sentado o no fue tan contundente como otras veces.

D: Puede ser. No quita que no me haya quedado con las ganas de ver si había algunas opiniones encontradas porque la candidata estaba justo ahí, compartiendo mesa con Schiaretti.

P: Usted quería armar lío entonces…

D: Un poco (risas).

La inseguridad se hizo escuchar

El periodista dialogaba con un dirigente radical respecto a un anuncio realizado por el ministro de Seguridad, Julián López, tras conocerse la noticia de un nuevo hecho de inseguridad en el colegio Hebe San Martín de Duprat en barrio Jardín Norte.

Dirigente: ¿Escuchó lo que dijo el ministro López? Parece que la inseguridad en el colegio Duprat se metió en la agenda provincial.

Periodista: Dos robos en menos de una semana. No es para menos. ¿Puede ser que el ministro prometió medidas?

D: Dijo que mañana (por hoy, miércoles) llegará una empresa a colocar un domo frente al colegio. A la vez, aseguró que están articulando medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Al menos no con tanta frecuencia y mucho menos dentro de un colegio. Es más, el ministro reconoció que el día que le robaron a los profes en la entrada del colegio falló el Operativo Blanco que estaba dispuesto para el ingreso de estudiantes a la feria de ciencia que se desarrollaba ese día. Esto también pesa en la campaña.

P: ¿Las PASO?

D: Y claro. A López le preguntaron esto cuando acompañaba a (Juan) Schiaretti en el cierre de campaña que hizo en Río Cuarto. Es un tema que incomoda a la Provincia y que requiere de acción. Hace unos días estaban repartiendo pulsadores en algunos barrios y se ve que se les pasó el Jardín Norte. La gente también se enoja antes de ir a las urnas.