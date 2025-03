Transporte urbano: ahora que le adjudicó líneas, el Municipio condiciona el futuro del Grupo FAM

Tras denuncias de diferentes sectores de la población por el mal servicio de transporte que provee el grupo FAM, la Municipalidad evalúa la posibilidad de revocar la concesión de los corredores 2, 5 y 7 que opera la empresa.

De acuerdo a lo revelado por La Voz, de los 298 servicios que la empresa debería disponer para cumplir con lo exigido por el municipio, en los horarios pico de la última semana solo llegaron a circular menos de 180 unidades.

El subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez, dijo ante Cadena 3 que la empresa no cumple con las frecuencias establecidas, lo que genera malestar entre los usuarios. El subsecretario aclaró que las frecuencias deberían ser de 12 a 15 minutos en líneas generales y de 10 minutos en las principales avenidas. Sin embargo, los usuarios enfrentan demoras que pueden llegar a 40 minutos.

FAM debería tener en funcionamiento 240 colectivos, pero actualmente la cantidad de unidades que circulan no llegan a estar ni cerca de ese número. Tampoco llegan a las 220 unidades, que es el requisito mínimo que la Municipalidad sugiere.

Ante estos inconvenientes, por un lado, además de la falta de vehículos, que desembocan en demoras en la incorporación de ómnibus usados, surge otro problema mayor: la empresa Ersa habría retirado recientemente 25 ómnibus que alquilaba a FAM y que, según fuentes consultadas, eran “los mejores coches disponibles”.

La pérdida de estas unidades agravó aún más las demoras y la reducción de frecuencias. Además, la Municipalidad realiza operativos controlando el estado de los coches: si no están en condiciones y no tienen vigente la ITV, no se permite su salida a la calle.

Ante la falta de incumplimientos por la empresa, Ramirez aclaró que se realizarán controles más estrictos sobre la empresa y se le aplicarán multas ante los incumplimientos. "Nosotros les labramos actas notificándolos y multándolos cuando no cumplen con los colectivos en calle o con las frecuencias estipuladas", explicó Ramírez.

Además, señaló que el municipio está supervisando las frecuencias en las avenidas troncales y en las puntas de línea para verificar el cumplimiento de los pliegos contractuales. “El intendente Daniel Passerini nos pidió que los coches salgan con la ITV vigente y que se cumplan las frecuencias establecidas”, agregó.

Salimos a poner la 🔎en el transporte de Córdoba y confirmamos lo que los vecinos denuncian todos los días: las líneas de Grupo FAM no cumplen con la frecuencia prometida. Dijeron "cada 10 minutos" En la parada de Diagonal Richieri, la línea 20 tardó 30 minutos en llegar. Las… pic.twitter.com/jBzySN9VbK — Elisa Caffaratti (@CaffarattiElisa) March 22, 2025

Presidenta del Bloque de Concejales de la UCR, Elisa Caffaratti, quién viene denunciando los incumplimientos de la empresa desde hace un tiempo, recurrió a sus redes para remarcar la falta de incumplimiento del grupo FAM. " Las mismas líneas de colectivo tienen ploteos de tres empresas distintas (TAMSE, ERSA, FAM). Nadie sabe qué línea es cuál. Más desorden, más improvisación. No es solo un problema de colectivos, es un problema de planificación, de prioridades y de decisiones mal tomadas", declaró Caffaratti.

Denuncias Laborales

Además con los conflictos planteados por el subsecretario de Transporte, La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha denunciado que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones laborales y ha solicitado de manera urgente una audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Esta presentación fue hecha por los secretarios generales, Carla Esteban y Pablo Farías, quienes pidieron la intervención de las autoridades debido a la falta de respuesta de la empresa a los reclamos del sindicato.

De acuerdo a la denuncia, el Grupo Fam es acusado de incumplir con la provisión de uniformes, la diagramación de los servicios, las constancias de ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) y el seguro de vida. Además, la empresa no cumple con las condiciones laborales, la falta de higiene en las unidades y la precariedad en el predio donde opera la empresa.

La UTA pidió al gobierno de Passerini que que convoque a una audiencia urgente con la empresa para establecer una solución a los incumplimientos, de lo contrario, podrían adoptar medidas de fuerza. Al respecto, el pasado viernes hubo una reunión en la Municipalidad y se emplazó a FAM para que cumpla con lo reclamado.