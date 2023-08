Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Medio ambiente, tema de campaña

El periodista dialogaba con un dirigente radical sobre la repentina aparición de un tópico que inaugura la campaña previa a la interna de septiembre.

Dirigente: ¿Lo vio a Gonzalo Parodi? A poquito de presentar su lista de candidatos, ya salió con un proyecto legislativo para sacarle impuestos a los que vendan y utilicen vehículos con energías renovables.

Periodista: Autos híbridos. ¿Le parece que es el comienzo de campaña ideal? Nadie se lo veía venir (risas).

D: (Risas) Bueno, algo de razón tiene. Pero voy más profundo que eso. En la conferencia donde presentó el proyecto, cuyo autor es el concejal Pablo Benítez, Parodi indagó sobre una cuestión más amplia, el concepto de políticas medioambientales y las acciones que se preparan desde su proyecto político en ese sentido. Le adelanto que Evolución tiene a esto como uno de los ejes centrales de su plataforma.

P: Bueno. Le tomo el anticipo. ¿Se dijo algo más?

D: A eso quería llegar. Parodi aprovechó un poco esta ocasión para cuestionar al Gobierno de (Juan Manuel) Llamosas y dar a entender que lo hecho en esta cuestión ha sido insuficiente. Le dijo que no fomenta acciones como la que presentaron, que la ciudad no tiene una política de separación en origen, tiró lo del enterramiento, que no hay medidores de agua para conocer el consumo de la ciudad. Por lo que se ve, saldrá a debatir en esa cuestión y esto propone un desafío para el resto de los precandidatos, para que muestren si tienen proyectos que apunten en ese sentido.

P: Hablando de Gabriel Abrile y Gonzalo Luján, ¿aparecieron después de presentar sus listas?

D: No vi mucho, pero no es el mismo caso de Parodi. Él es concejal y seguro puede sacarle provecho a la plataforma que le da presidir el principal bloque opositor en el Concejo Deliberante. Necesita hacerse más conocido, eso sí.

Llamosas insiste en las barriadas

En pleno desarrollo del final de campaña, el informante del peronismo local se contactaba con el periodista.

Informante: Parece que el intendente (Juan Manuel Llamosas) está siguiendo con su estrategia de acercarse más a las barriadas.

Periodista: La semana pasada estuvo en barrio Obrero, reunido con vecinos. ¿Lo dice por eso?

I: Sí, pero ahora hay una nueva. Lo de la semana pasada fue organizado por Mercedes Novaira y su equipo. Ayer (por el martes) le tocó a Pablo Bertea (secretario de Hábitat) en un salón de Banda Norte. Bertea está con el Movimiento Evita organizando a las bases y Llamosas necesita de eso, no solo para las PASO, sino para la campaña que se está armando para el año que viene.

P: Es una tendencia entonces. Ahora, ¿no le da la sensación de que esto es más hacia dentro? Como si se tratara de analizar cómo está su imagen en las barriadas.

I: Si no lo entiendo mal, me quiere decir que Llamosas está midiéndole el pulso a la militancia que le hacen sus propios funcionarios, ¿no?

P: Algo así.

I: Está en lo correcto. Creo. Ahora pareciera que se ha dado vuelta la fórmula que venía aplicando hace tiempo, la de agradarle al stablishment económico. Esto está más cercano a las tradiciones del peronismo. Novaira, Bertea y algunos más le están mostrando esa cara que parecía un tanto alejada de la estrategia de su gestión política. Creo que está viendo que “es por ahí”.