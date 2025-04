Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Fuentes, nuevo presidente del Mercado de Abasto

El analista llegaba a la periodista tras conocer la designación del ex presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, como nuevo titular del Mercado de Abasto.

Analista: ¿Qué tal Fuentes como nuevo presidente de Mercado de Abasto? Esa sí que no la vimos venir.

Periodista: La verdad que no. Si me lo preguntaba a mí, me la hubiese jugado por algún lugar en el Cívico.

A: ¿Le dio la misma impresión que yo? Por lo que comunicó la Muni, parece que hay intenciones de que se fortalezca la institución a partir de ahora.

P: Hablaron de trabajo mancomunado, así que puede ser.

A: Uno podría pensar que, siendo Fuentes un nombre fuerte del schiarettismo, este rol podría virar hacia un perfil más político. Pasa con otras instituciones como el CECIS, por ejemplo. Y está muy bueno que así sea, porque toda discusión es política. O puede que no… Fuentes no es alguien que se haya caracterizado por jugársela mucho en el Concejo. Casi siempre fue por la avenida del medio.

P: ¿Eso lo perjudicaría en este nuevo rol?

A: ¿Por qué lo haría? No deja de ser otra forma de jugar. Por el comunicado que salió, hay un fuerte respaldo de la Muni. Y creo que eso bastó para que algunos sectores salten con los tapones de punta.

P: ¿Quién?

A: La Lista Azul, opositores al SUOEM. Dijeron que mientras supuestamente se amenaza a los trabajadores de quedar sin trabajo y que se habla de suspensión de horas extras, entre otras cosas, el intendente sigue nombrando gente. El gremio también ligó un par de críticas porque dicen que “son cómplices” de estas acciones.











Soldano y Camusso, liberalismo en el sur

El periodista recibía el dato de su informante respecto a una foto entre dirigentes libertarios que circuló en redes sociales.

Informante: Parece que se están empezando a juntar lindo los libertarios del sur. Ayer vi que Laura Soldano (coordinadora de La Libertad Avanza en Río Cuarto) recibió a Maximiliano Camusso, el referente libertario de Laboulaye.

Periodista: ¿Ah sí? Avanzan los armados entonces.

I: Sabía que Camusso estaba buscando entrar en la consideración de La Libertad Avanza y se ve que lo logró.

P: ¿No estaba?

I: No oficialmente. Con esto, estamos diciendo que asoman cada vez más dirigentes del sur y que Gabriel Bornoroni quiere reforzar el armado.

P: ¿Hubo declaraciones?

I: Leí que Camusso dijo que quieren consolidar el liberalismo en todo el interior y que por eso están trabajando con Soldano. Habló del trabajo silencioso que están haciendo para juntar gente y convencer a las bases. Ya tendrían listos los equipos técnicos en Serrano, La Cesira, General Levalle, Jovita, Villa Huidobro y otras localidades.

P: ¿Y cuál es el objetivo?

I: Calculo que todos quieren tener lugar en lo que viene. Lista de diputados y, tal vez, competir en las provinciales del 2027. Justo, sobre eso hay una frase que seguro le interesa…

P: ¿Cuál?

I: Camusso tiró que van a trabajar para que en 2027 “podamos transformar Córdoba en esa isla liberal que se merece”. Frase resonante.

Debate en Humanas

El informante llegaba a la cronista para adelantar información sobre el debate que tendrá lugar este viernes en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Reunirá a candidatos/as a consejeros/as en los cuatro claustros de dicha facultad. Los comicios tendrán lugar entre el 22 y 24 de abril.

Informante: Muy buena noticia para los que somos de Humanas, así que la sumo. Va a hacerse un debate este viernes 11 de abril. De cara a las elecciones de consejeros, ¿no?

Periodista: Excelente idea. ¿Solo en Humanas?

I: Desconozco si otras facultades lo harán, pero por ahora está confirmado el de Humanas. Y abarca a todos los claustros: docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Es una iniciativa que obviamente cuenta con el apoyo de la conducción de la facultad. Si los de Humanas no generamos estos espacios de reflexión y participación, ya no sé…

P: Ojalá todas las facultades tengan esta instancia. Es muy necesaria.

I: Sí. En este caso, se va a dividir en dos partes. De 10 a 12, será el encuentro con docentes y no docentes en el aula 105 del pabellón 2. En el caso de los estudiantes y graduados, será de 14 a 16 en el aula 35 del pabellón 4.

P: ¿Es mi sensación o hace bastante que no asistimos a un debate de elecciones de la Universidad?

I: La verdad no lo recuerdo y eso puede ser un indicio de que hace tiempo que no se hacen. No quiere decir que quizás en algún medio de comunicación no se haya dado alguna instancia similar. Pero debates, institucionalmente hablando, creo que no ha habido hace un buen tiempo. Es irónico que haya sido así cuando nuestra Universidad es, por excelencia, la sede del tradicional debate de candidatos/as a intendente de Río Cuarto. Casa de herrero, cuchillo de palo.

Lamberghini pro Trump

El dirigente peronista compartía con el periodista una publicación que el concejal libertario Mario Lamberghini hizo en redes sociales.

Informante: ¿Cómo le va, señor? Fresco, ¿no?

Periodista: No tan bien como usted, pero me las arreglo (risas).

I: Le iba a mensajear. ¿Vio lo que tuiteó Lamberghini?

P: No me diga que lo vuelven a cancelar…

I: (Risas) ¡Ja! No. Esto es más tranquilo, aunque igual de desopilante.

P: A ver…

I: Hilo de X. Salió a flamear la bandera de USA para defender a Donald Trump y los aranceles. “Los tiempos cambiaron. Ahora el que no se suma a un verdadero libre comercio propuesto por Trump, se perderá el acceso al mercado americano, que representa el 1/4 del mercado mundial. VLLC”, escribió.

P: ¿Sigue? Me dijo hilo.

I: Espere… “Fin de las banderas de los estados elefantiasicos: nacional, provincial y municipal. La libre competencia obliga a los gobiernos a ser eficaces y eficientes. Toda la economía del mundo libre va a trabajar (compitiendo) para liberar al mundo de que los pueblos continúen pagando (con pérdida de cantidad y calidad de vida) a la casta y la progresia mundial”. Yo me pregunto, ¿tanta necesidad de inmolarse así va a tener?

P: No sea malo. No es el único libertario haciendo esto.

I: Tenemos la economía mundial derrumbándose, guerra comercial y, encima de todo, el presidente Trump, al que tanto bancan estos chicos, le aplica al país el mismo arancel que a Chile y Brasil, países gobernados por presidentes que están en la vereda de enfrente. Ojalá no lo lea nadie del Concejo, porque lo van a tomar como tema para criticarlo en plena sesión.

P: Por lo menos no ofendió a nadie…

I: A la inteligencia política ofendió (risas).