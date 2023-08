Por Julieta Fernández

El comienzo del 2023 mostraba a un Juan Jure que venía levantando vuelo a partir de su rol como jefe de bloque de la primera minoría en la Legislatura y, posteriormente, como el armador de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Antonio Rins, por su parte, mantuvo el perfil un poco más bajo pero desde los círculos del radicalismo local aseguraban que seguía presente en el tablero político local. Es por esto que la exclusión de ambos dirigentes de la lista de legisladores de la fórmula Juez-Carasso fue un baldazo de agua fría para la dirigencia local. En el caso de Rins, se especulaba con la posibilidad de que su hijo, el defensor del Pueblo Ismael Rins, pudieses formar parte de la nómina.

Ahora, ambos ex intendentes juegan para un mismo esquema de cara a las elecciones primarias del próximo domingo, pese a que hace unas semanas habían optado por caminos diferentes. “El futuro de Argentina se juega de acá a fin de año. Respeto a los que piensan distinto pero trabajaré en la línea política de Bullrich” dijo Rins a LV16 a finales de junio. En ese momento, justificó su postura a partir de lo que consideró una “decisión inoportuna” por parte de Schiaretti al manifestar su intención de conformar una coalición con Juntos por el Cambio. Esta semana se dio a conocer que el legislador provincial saltó el charco y ahora forma parte del esquema de campaña del larretismo, espacio que compartirá junto al ex intendente Juan Jure.

“La metodología de campaña de Patricia es centralizada, no fuimos atendidos y a veces no sabíamos sus pasos" dijo Rins en diálogo con el programa Así son las cosas, tras confirmar su salida del esquema bullrichista. Agregó que no responsabilizaba a la propia Bullrich sino a sus “alfiles” en la provincia como la diputada Laura Rodríguez Machado. Las declaraciones del legislador dan a entender que no se le habría dado mayor participación por parte del PRO bullrichista en la agenda de campaña y que probablemente se sentía “ajeno” dentro de un armado que lleva al menos dos años desde que comenzó a cimentarse en la ciudad y región.

“Un sector grande del radicalismo notó un destrato muy grande por parte del equipo de Patricia Bullrich. Uno siempre intentó ayudar en la campaña y no fuimos atendidos. No solamente pasó en Río Cuarto, sino en toda la provincia”, reiteró el legislador a la emisora local y enfatizó en que se trataría de una decisión política y no personal. “La metodología de campaña es centralizada, no podíamos ni saber los pasos de la precandidata. Es una visión política centralista. Nos sentimos un poco más contenidos en el espacio de Rodriguez Larreta”, manifestó el ex intendente a FM Gospel.

El hecho de que Rins hubiera argumentado su postura en favor de Bullrich -previo a dar el “volantazo”- también generaba algunos interrogantes en su momento. Es que, pese a manifestar que estaba en desacuerdo con una potencial alianza Schiaretti-Juntos por el Cambio, se advertía una buena relación entre el ex intendente y el gobierno provincial que lo convocó en más de una oportunidad a algunos actos de gobierno en el Centro Cívico de la ciudad. Según pudo saber Alfil, la mayoría de esas actividades incluyeron al “Toño” (como apodan a Rins) en calidad de ex intendente de la ciudad pero no dejaron de ser algunas señales “anti grieta” que después se vieron trasladadas a la coalición que llevó al gobernador electo, Martín Llaryora y a la vicegobernadora electa, la radical Myrian Prunotto.

“En las buenas y en las malas”, analizaba un dirigente radical al recordar el mal trago de ambos dirigentes (particularmente de Jure) al no ser incluido en la lista de legisladores provinciales. No obstante, la última semana previa a las PASO tiene a los ex intendentes radicales y compañeros de bloque trabajando en una misma línea y, particularmente a Juan Jure, en el rol de armador de la agenda larretista en la ciudad y región.

Los programas de educación alcanzan a más de 8 mil personas

Los programas y espacios de la Secretaría de Educación del Gobierno de Río Cuarto alcanzan a más de 8 mil vecinos y vecinas de la ciudad. Así lo indicó la titular de la cartera educativa, Mercedes Novaira, quien recorrió algunos de los sitios en los que se desarrollan múltiples actividades diariamente. “Acercar el derecho a la educación sigue siendo una premisa fundamental de esta gestión. Por eso, continuamos trabajando mano a mano, cuerpo a cuerpo, dialogando junto a los 420 trabajadores de la Secretaría para poder llegar a más de 8 mil vecinos y vecinas de la ciudad con esta política de Estado. Actualmente, estamos presente en 185 espacios de Río Cuarto, garantizando el acceso a la educación”, sostuvo Novaira.

Al mismo tiempo, la secretaria de Educación destacó el trabajo que se realiza en el territorio y se refirió a los lugares que visitaron durante la última recorrida. “Estuvimos en una Sala Cuna de Banda Norte, en Las Delicias, ratificando nuestro compromiso con el mantenimiento de los espacios para la primera infancia, en todo lo que compete a infraestructura, pintura y recursos humanos. También estuvimos en el Centro Comunitario Monseñor Romero de Cáritas, en Las Delicias. Allí visitamos a los niños que estaban en el taller de música y canto. En ese sentido, hay que decir que el arte es una disciplina clave en los programas de educación de esta Secretaría”, detalló Novaira.

“También estuvimos en otro centro ubicado debajo del Puente Colgante, donde se desarrolla el programa de Jornadas Sociocomunitarias para garantizar la continuidad educativa de los niños del nivel primario. Luego estuvimos trabajando con el recurso humano del Programa de Alfabetización de la Vecinal San Martín”, agregó. Novaira señaló que “existe un compromiso por parte del Gobierno de Río Cuarto para que ningún vecino de la ciudad no sepa leer ni escribir, por lo que también se avanza con el Programa de Alfabetización”.

Finalmente, la funcionaria destacó el trabajo que se realiza en la Escuela Municipal de Arte y en la Escuela Municipal de Carpintería, donde diariamente asiste una importante cantidad de personas para realizar distintos tipos de talleres. Desde el Municipio informaron que para inscribir a alguien que desee participar de los programas de alfabetización, se puede llamar al 4671322 (Secretaría de Educación) o comunicarse a [email protected]